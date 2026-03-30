Menart knjižara i nova era kulturne dostupnosti u digitalnom dobu

Menart multimedijalna knjižara, brend ime koje stoji iza tvrtke Artmen d.o.o., prepoznaje tu odgovornost i aktivno radi na stvaranju prostora u kojem se susreću različiti svjetovi – književnost, glazba i pop kultura. Kvalitetan izbor knjiga omogućuje čitateljima da istražuju nove ideje, razvijaju kritičko mišljenje i njeguju naviku čitanja, dok bogata ponuda glazbenih izdanja potiče aktivno slušanje, otkrivanje novih žanrova i dublje razumijevanje umjetničkog izraza.

Kultura čitanja ne razvija se sama od sebe – ona zahtijeva dostupnost relevantnih i kvalitetnih naslova, ali i kontinuiranu promociju čitanja kao vrijednosti. U tom kontekstu, knjižare imaju ključnu ulogu kao mjesta susreta, inspiracije i edukacije. One nisu samo prodajni prostori, već kulturna središta koja povezuju autore, izdavače i publiku. Kroz pažljivo odabrane naslove,od klasika do suvremenih hitova,Menart knjižara aktivno sudjeluje u oblikovanju čitateljskih navika različitih generacija.

Jednako važna je i kultura slušanja. U svijetu u kojem glazba često postaje pozadinski šum, vraćanje fokusa na kvalitetne albume i cjelovito slušateljsko iskustvo predstavlja značajan kulturni doprinos. Album kao forma nosi priču, koncept i emociju, a njegovo slušanje zahtijeva pažnju i vrijeme – baš kao i čitanje knjige. Menart kroz svoju ponudu glazbenih izdanja, uključujući vinile i CD-ove, potiče upravo takav pristup glazbi, naglašavajući njezinu umjetničku vrijednost.

Multimedijalni pristup, koji objedinjuje knjige i glazbu, omogućuje stvaranje jedinstvenog kulturnog iskustva. Posjetitelji Menart knjižare ne dolaze samo po proizvod, već po inspiraciju, preporuku i osjećaj pripadnosti zajednici koja cijeni umjetnost i kreativnost. Uz fizičku knjižaru, važnu ulogu ima i webshop menartshop.hr, koji omogućuje jednostavno naručivanje knjiga i glazbe diljem Hrvatske, ali i na razini Europske unije. Time Menart dodatno širi dostupnost kvalitetnih sadržaja i približava ih široj publici, bez obzira na lokaciju.

U kontekstu suvremenog tržišta, digitalna transformacija postaje nužan korak za daljnji razvoj i konkurentnost. Menart je prepoznao važnost ulaganja u digitalne kapacitete kako bi dodatno unaprijedio svoje poslovanje i približio sadržaj još široj publici. Upravo zato, Menart knjižara ostvarila je bespovratna sredstva za projekt „Digitalna transformacija tvrtke Artmen za jačanje konkurentnosti na jedinstvenom digitalnom tržištu“ – NPOO.

Ukupna vrijednost projekta:

141.636,95 EUR

Bespovratna sredstva:

61.535,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta:

Razdoblje provedbe Projekta je od 01.01.2025. do 01.03.2026.godine.

Kontakt osoba za više informacija:

Ime i prezime: Josip Kolanović

E-mail: [email protected]

Web: https://www.menartshop.hr/

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://fondovieu.gov.hr/

Stavovi izneseni u članku su stavovi i odgovornost tvrtke Artmen d.o.o. te nisu stavovi Europske Unije. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost društva Artmen d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Mehanizma za oporavak i otpornost,

program NextGenerationEU.