Bilo da slavite sa svojom dragom osobom, najboljim prijateljima, djecom ili bilo kim drugim, Valentinovo je savršeno vrijeme da posebnim ljudima u svom životu pokažete koliko ih cijenite, zbog čega ćete pronaći mnoštvo različitih ideja za darove na ovom popisu. Od romantičnih preko sentimentalnih do praktičnih, ovi darovi obuhvaćaju različite primatelje.

Za sve koji smatraju da je Valentinovo komercijalizirano te odbijaju baciti se u veliki trošak smo uključili nekoliko malih poslastica koje će se kao znak pažnje sigurno svidjeti tvom dečku/djevojci. Isto vrijedi i za one koji su u dugim vezama i više ne slave veliki dan. Valentinovo je uvijek pravo vrijeme da ih iznenadite nečim malim te ih podsjetite na to koliko vam znače.



Mali pokloni s velikim značenjem

Dakle, bili vi spremni za to ili ne, Valentinovo se brzo bliži, što znači vrijeme da pronađete savršen dar. Okanite se stresa jer nemate pojma što pokloniti svojoj drugoj osobi za Valentinovo. Ove jednostavne ideje će vam pomoći da imate jednostavan, ali originalan dar bez da uložite puno truda!

Postoje darovi za sve tipove ljudi - od jednostavnih i elegantnih do smiješnih i glupih, postoji dar za svaki tip osobe. Sentimentalnom ljubavniku, otkačenom najboljem prijatelju ili čak vašem cimeru, ovi će darovi sigurno odgovarati svakoj osobi koju smatrate svojim Valentinom ove godine!

Personalizirane majice

Majice kratkih rukava, trenirke, majice s kapuljačom, donje rublje i šalice mogu se personalizirati kako biste imali savršen dar za vašu voljenu osobu. Za Valentinovo personalizirajte svoj predmet porukom ili slikom, a ovakav osoban poklon će zasigurno zauzeti posebno mjesto na polici u kući.

Pepco trgovina nudi spas u zadnji čas

Ukoliko već kasnite s kupnjom pokona, odlične ideje možete pronaći u Pepco katalogu. Osim brojnih odjevnih predmeta s ljubavnim motivima, poput, ogrtača, čarapa, majica i sl., također možete naći i druge fora poklone. Tacna za posluživanje ili kalup za torte u obliku srca, deka, jastuk, ili keramička svijeća u obliku srca preslatki su pokloni za Valentinovo koji će sigurno razniježiti vašu ljepšu polovicu.

Za strastvene kavopije - šalica i kava

Za sve koji ne mogu dan započeti bez jutarnje šalice kave ovo će biti savršen i praktičan poklon. Ne može biti lakše! Ovaj set je savršen i ne zahtijeva praktički nikakav napor. Naravno, poklon bi bio daleko bolji ako biste ga personalizirali - na šalicu nalijepite neku zajedničku sliku ili stavite neki fora natpis koji je povezan s vašim partnerom ili partnericom.

Za pivopije pak - logično, pivo!

Žene, ne komplicirajte previše! Ono što će većini muškaraca najviše izmamiti osmijeh na lice je zapravo i najjednostavniji izbor - paket piva. Naravno, malo se potrudite te dodajte na paket makar kakvu naljepnicu u obliku srca i neku smiješnu čestitku. Isto vrijedi i za žene pivopije, još ubacite koju ružu između pivi i imate savršeno jednostavan, a ipak originalan znak pažnje.

Knjiga kao fantastičan izbor za voljenu osobu

Ako vaš partner ili partnerica voli u slobodno vrijeme pročitati dobru knjigu, ovaj poklon će ih zasigurno oduševiti. Podrazumijeva se, dobro proučite koji žanr knjige vaša osoba voli kako ne biste pogriješili s izborom knjige.

Koji god poklon da odaberete, vjerujemo da će se vašem partneru ili partnerici svidjeti. Na kraju krajeva, nije bit u tome da potrošite mnogo na komercijalne gluposti, važna je gesta kojom ćete svoju ljubav podsjetiti koliko vam znače.