Nikad više sa strahom stomatologu

Dr. Tamara Žaja Miličić savjetuje kako se možete riješiti straha odlaska stomatologu

Znate li da više od 75% pacijenata stomatoloških ordinacija osjeća strah ili nelagodu zbog odlaska stomatologu? A jeste li svjesni da oko 10% sveukupne populacije pati od ozbiljne tjeskobe na samu pomisao odlaska stomatologu? Fobija koja izaziva tjeskobu i iracionalan strah može dovesti i do napadaja panike, no iako je sam pacijent itekako svjestan straha i što dovodi do njega, ne zna kako si pomoći.

Odlazak stomatologu nekim ljudima izaziva ogroman problem, stoga se velik broj ljudi odlučuje svoje stomatologe – ne posjećivati. Komplikacije koje se mogu razviti iz jednog običnog karijesa mogu dovesti čak i do srčanih oboljenja, no čak i kada su pacijenti svjesni postojanja takvih drastičnih posljedica, ljudi s fobijama od sjedanja na najstrašniju stolicu trpe bol do granica izdržljivosti pa čak ni tada se ne odlučuju na odlazak stomatologu, ističe dr.med.dent. Tamara Žaja Miličić, jedna od vodećih specijalistica stomatološke protetike i estetske stomatologije.

Osim zdravstvenog faktora neliječenja karijesa, odgađanje redovitog posjeta stomatologu (barem dva puta godišnje) i nebriga o usnoj šupljini ostavljaju velik trag i na našem samopouzdanju, što uvelike utječe na kvalitetu života kojeg vodimo. Možemo slobodno zaključiti da je strah od stomatologa i stomatološke stolice puno kompleksniji problem od samog neliječenja karijesa i takvim pacijentima se mora moći pomoći radi što bolje kvalitete života, dodaje dr. Žaja Miličić.

Strah od posjete stomatologu često je uvjetovan situacijama iz djetinjstva i prošlosti – kada su nam se stomatolozi zamjerili kao djeci, jer smo odrasli uz roditelja koji se panično bojao odlaska stomatologu ili čak jer su nas roditelji plašili stomatolozima kao odgojnom mjerom. No, kao i sa svim strahovima i ovaj uzrokuje više boli nego sama procedura. Pacijenti koji se boje odlaska stomatologu, četiri su puta skloniji iskusiti bol, nego pacijenti koji se ne boje.

A što ako vam kažemo da od sad pa na dalje, više nema mjesta strahu? Danas postoji rješenje i to u obliku svjesne sedacije uz pomoć dušićnog oksidula, poznatijeg pod nazivom rajski plin. Dušićni oksidul bezbojni je plin slatkastog mirisa koji se pacijentima daje u kombinaciji s kisikom putem maskice za nos (nema uboda igle!) te uklanja strah i nelagodu, opušta, umanjuje podražaj na povraćanje, smanjuje osjećaj za vrijeme, umanjuje traumu od zahvata te također smanjuje emocionalni stres, percepciju boli i tjeskobu. Pacijent je relaksiran, nesvjesan vremena i samog zahvata, ali budan i može komunicirati s liječnikom. Rajski plin se moze upotrijebiti i kod djece i kod odraslih, kao i kod profesionalnih sportaša, jer se ne metabolizira u organizmu već se samo izdiše. Tako da nakon zahvata možete slobodno sjesti u auto bez bojazni da ćete biti omamljeni ili umorni. Također ga možemo aplicirati za bilo koji stomatološki zahvat, bez obzira na njegovo vrijeme trajanja ili kompleksnost. Zamislite da je sjedanje u stomatološku stolicu vaših 15 minuta mira i opuštanja dok vaš stomatolog brine o estetici i zdravlju vaše usne šupljine.