Kaufland u borbi protiv plastike

Do kraja 2019. godine odabrani plastični proizvodi povući će se iz asortimana, do 2025. godine smanjit će se ukupna uporaba plastika za najmanje 20 % te će ambalaža vlastite robne marke biti od materijala koji će se moći 100 % reciklirati

Borba protiv plastike postaje sve važnija tema u politici i društvu.

Maloprodaja u tom kontekstu ima važnu ključnu ulogu. Kaufland je također toga svjestan i djeluje: grupacija Schwarz, u koju spada i Kaufland, pokrenula je sveobuhvatnu strategiju za borbu protiv plastike. U njoj su jasno definirani pojmovi poput smanjenja uporabe plastike, poboljšanje mogućnosti recikliranja i promicanje održive ambalaže. U tom okviru Kaufland će do 2025. godine u svim zemljama smanjiti uporabu plastike za najmanje 20 %, osigurati mogućnost recikliranja ambalaže vlastite robne marke do 100 % te do kraja 2019. godine povući odabrane plastične artikle iz asortimana.

„Već danas radimo na smanjenju uporabe različitih vrsta plastične ambalaže. Plastične ambalaže naših vlastitih robnih marki u potpunosti će prijeći na materijale koji se mogu reciklirati, moći ćemo sirovine vratiti u reciklažni ciklus te tako značajno smanjiti opterećenje okoliša“, objašnjava Philipp Maximilian Sohler, direktor Nabave u Kauflandu.

Uporaba plastike pod povećalom

Uporaba plastične ambalaže općenito će se značajno smanjiti, odnosno gdje je moguće, u potpunosti izbjeći, i to u cijelom Kauflandu. U artikle koji će se povući iz asortimana do kraja 2019. godine ubrajaju se, primjerice, plastični štapići za uši koji će u svim zemljama biti zamijenjeni alternativnim rješenjem. Isto vrijedi za plastične slamke i jednokratno plastično posuđe vlastite robne marke. U potonjem slučaju ćemo uz održivije, kartonsko posuđe, u naš asortiman sve više uvoditi višekratno posuđe. Uvijek ćemo polaziti od sljedećeg pitanja: koji utjecaj ima neki artikl na okoliš i u kojoj mjeri se on može reciklirati? Međutim, ovdje nije riječ isključivo samo o izbjegavanju vrlo očitog plastičnog otpada: poduzeće se već 2013. godine obvezalo na to da u vlastitim kozmetičkim proizvodima i proizvodima za njegu tijela, kao i sredstvima za pranje i čišćenje neće upotrebljavati čvrste čestice mikroplastike.

Širenje svijesti na sve strane

No uz ostvarenje svih opisanih ciljeva, Kaufland želi senzibilizirati i svoju okolinu.

„U budućnosti želimo više uključivati i educirati kupce na temu recikliranja i zbrinjavanja otpada. Primjer za to su spremnici za zbrinjavanje otpada koji već nekoliko godina postoje na ulazu u naše poslovnice. Kupci u njima, osim uobičajenog otpada poput folije, papira i kartona ili baterija, mogu zbrinuti i žarulje i male električne uređaje“, pojašnjava Marija Franić, voditeljica Korporativnih komunikacija.

Slična je situacija i s dobavljačima, kako u slučaju vlastitih robnih marki, tako i onih ostalih. Internacionalni odjeli Kauflanda u zajedničkim radnim skupinama i intenzivnom razmjenom pokušavaju pronaći nove načine povećanja udjela reciklata u ambalažama te ulažu u razvoj inovativnih alternativa za ambalažu.

„Kao dijelu vodećeg svjetskog trgovačkog društva jasno nam je da odgovorno postupanje s okolišem, resursima i naše ponašanje prema sugrađanima nije samo nešto što se podrazumijeva, nego je to doista naš zadatak. Uz pomoć ciljanih mjera u okviru strategije za smanjenje plastike možemo doista dovesti do promjena. To se naravno ne događa od danas do sutra, i čeka nas još jako puno posla. Međutim, želja nam je ostvariti ciljeve koje smo si zadali – manje plastike i efikasna provedba svih navedenih aktivnosti“, objašnjava Vladimir Tomko, predsjednik Uprave Kauflanda u Hrvatskoj.