Višestruki dobici igrača u casinu ne bi bili ništa neobično ako netko igra više igara zaredom, dok u kladionici ipak sreća nije jedini faktor pa su višestruki dobici još manje neobični, ali u lutriji, gdje su šanse za dobitkom često manje od 0,00002 %, takvo nešto zaista je zapanjujuće. No ipak, postoje brojne reportaže diljem svijeta o ljudima koji su više puta osvojili lutriju.

Pa kako?!

Sigurno se pitate, pa kako je to uopće moguće. Donosimo vam priče o tri primjera ljudi u svijetu koji su više puta osvojili dobitak na lutriji što im je donijelo svojevrsnu slavu. Prvi je priča o vrsnom matematičaru koji je znao iskoristiti sustav, drugi o ženi naizgled rođenoj pod sretnom zvijezdom (ili jednostavno ženi kojoj je sudbina bila naklonjena taj dan), a posljednji o nekome tko možda ipak nije vrlo dobar u matematici.

Rumunjski ekonomist osmislio dobitnu formulu?

Najpoznatiji slučaj svakako je onaj Stefana Mandela, rumunjskog matematičara i ekonomista koji je dugo razmišljao o tome kako „pobijediti sustav“ i osvojiti dobitak na lutriji, pa je zaključio kako nije potrebno osvojiti glavnu nagradu – dovoljna je i ona za drugo mjesto, samo treba kupiti dovoljno srećki. Nije imao dovoljno novca da sam uđe u ovaj pothvat i uspio je nagovoriti neke ljude da mu se pridruže. Zasigurno je trebalo ponešto sreće, no uspio je! Početkom 60-ih osvojio je 70,000 rumunjskih leja, što je bila suma za koju bi on u to vrijeme trebao raditi punih 18 godina.

Kasnije je preselio u Australiju i narednih se godina nadmudrivao s tamošnjim zakonodavcima. Naime, pravila su u to vrijeme bila drugačija, vrijednost svih kupljenih srećki za neko izvlačenje lutrije nije nužno prelazila ukupnu vrijednost glavnog dobitka, pa je pokupovao sve srećke, i ponovno dobio. Uvedeno je novo pravilo po kojemu jedna osoba nije mogla kupiti sve srećke za jedno izvlačenje, pa je Mandel pronašao petero ljudi koji su zajedno pokupovali sve srećke i dijelili dobitke. Nakon iduće promjene zakona, Mandel je opet našao rupu u zakonu – zabrana kupnji više srećki vrijedila je samo za fizičke osobe, pa je osnovao tvrtku i opet pokupovao sve srećke. Konačni rezultat: Mandel je dobitak na australskoj lutriji osvojio čak 12 puta!

na slici: Stefan Mandel (izvor: https://www.youtube.com/watch?v=4TqFp0efLK0&ab_channel=paulwherbert)

Nakon toga, priznao je da postaje prekomplicirano, vlasti su se svim silama trudile spriječiti ga, pa je napravio jedino logično – promijenio okolinu. Za svoju žrtvu odabrao je američki Virginia Lottery koji je prodavao srećke po cijeni od 1 dolara. Izračunao je da je ukupni broj kombinacija 7,1 milijun, javio se svojih 2500 ulagača iz Australije da mu se pridruže u ulaganju, i kupio većinu srećki. Godine 1992. Mandel i njegov tim kupili su 6 milijuna srećki, i ukupno osvojili oko 30 milijuna dolara.

Izgleda da je nakon toga Mandel zaključio da mu je dosta, jer to je bio njegov posljednji pothvat.

Dvaput je dvaput. 30 puta je 30 puta.

Deborah Brown iz Richmonda u Virginii tog sretnog ponedjeljka, 11. veljače 2019, više je puta u toku dana vidjela kombinaciju brojeva 1-0-3-1, i zbog toga je na benzinskoj postaji kupila 20 „Pick 4“ (izaberi 4) srećki, a zatim kasnije u danu još 10 srećki s istom kombinacijom za koju se kasnije ispostavilo da je dobitna. Jedna srećka donosi dobitak od 5 tisuća dolara, tako da je sretna gđa Brown taj dan otišla spavati bogatija za 150,000 dolara.

na slici: Deborah Brown sa svojim dobitnim čekom (izvor: https://www.nbcnews.com/news/us-news/woman-wins-virginia-lottery-30-times-one-day-n981521)

Je li se doista isplatilo?

Richard Lustig je Amerikanac koji je dosegao status manje zvijezde nakon što je osvojio 7 dobitaka na raznim lutrijama po Americi u razdoblju od 1993. do 2010. godine. Ukupna vrijednost njegovih dobitaka bila je nešto više od milijun dolara (prije poreza), a 2 od tih 7 dobitaka bila su nagradna putovanja, a ne novčani dobici.

Lustig je 2010. izdao knjigu Learn How To Increase Your Chances of Winning The Lottery (Naučite kako uvećati svoje šanse za dobitkom na lutriji) koja je 2013. bila rangirana kao treća na Amazonovom popisu knjiga za samopomoć. U jednom intervjuu rekao je kako je njegova metoda sve svoje dobitke uplatiti nazad u igranje lutrije, a predlagao je i da se cijelo vrijeme igraju ručno odabrani brojevi u nizu, i to uvijek isti brojevi.

na slici: Richard Lustig pozira sa svojom knjigom (izvor: https://www.nj.com/indulge/2012/12/seven-time_lottery_winner_rich.html)

Financijski novinar Felix Salmon za Reuters je pisao kako Lustigove savjete smatra bizarnima i da bi trebalo činiti suprotno od onoga što on predlaže – uvijek prihvatiti nasumične brojeve, a ne birati svoje, jer se tako smanjuju šanse da ćete tako dijeliti dobitak s nekim drugim. Uz to, budući da je Lustig navodno sav dobitak ponovno ulagao u nove srećke, Salmon je izrazio sumnju u to je li Lustig u konačnici uopće završio u plusu, ili je na srećke potrošio više nego što je osvojio.

Je li u konačnici bolje pokušati loviti sreću, tražiti rupe u sustavu ili istraživati statističke vjerojatnosti, ili se okušati u nekoj online igri, kasinu ili kladionici, ostavljamo čitatelju na izbor.