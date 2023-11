Čak je i grupa stranih turista na recepciji odmah prepoznala našeg kapetana. Nisu stigli ni izvaditi svoje mobitele, a Luka je već bio na setu, spreman za snimanje TV reklame za Lino Ladu Gold Creamy. Logičan odabir brend ambasadora od strane Podravke jer tko će bolje prezentirati Lino Ladu Gold Creamy, nego osvajač Zlatne lopte koji inače obožava palačinke s Lino Ladom. U to smo se uvjerili i sami kad se zadnja scena snimala nekoliko puta, a Luka je baš svaki put guštao u novoj palačinki ispunjenoj Lino Ladom. Za njega na snimanju nije bilo praznog hoda. Dok je ekipa namještala rasvjetu, on je koristio svaku pauzu za davanje autograma i potpisivanje hrpe sponzorskih dresova.

No, Luka nije bio jedina zvijezda na setu. Taj dan se u hotelu okupljala cijela naša nogometna reprezentacija, uoči važnog susreta Euro kvalifikacija. Joško Gvardiol i Mateo Kovačić su sa velikom znatiželjom pratili dio snimanja, a tada je pred kameru stao i naš najbolji vratar Dominik Livaković koji je angažiran u kampanji za Čokolino Classic i Dark. On se odlično uklopio u novu strategiju Čokolina koja potiče sve uzraste na fizičku aktivnost i bavljenje sportom općenito. Koliko god su klinci na snimanju uživali s Dominikom, toliko je i on uživao s njima igrajući ping-pong i vježbajući karate u bijelom kimonu, malo za promjenu.

Oba spota snimljena su pod redateljskom palicom Dalibora Matanića i pod budnim okom agencije McCann Zagreb koja je osmislila scenarije i realizirala ih u suradnji s Val produkcijom. Premda je snimanje u organizacijskom smislu bilo poprilično zahtjevno, atmosfera na setu je bila zabavna i opuštena. Luka i Dominik odradili su snimanje vrlo profesionalno i u svega nekoliko sati, a zahvaljujući dobro uigranom timu i na radost svih onih koji su strpljivo čekali da snimanje završi, ostalo je dovoljno vremena za autograme, potpisivanje dresova i selfije s našim nogometnim zvijezdama.

Jedno je sigurno, neki će ovo snimanje pamtiti do kraja života.