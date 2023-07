Svi smo svjesni važnosti zdravog života, ali ponekad je teško oduprijeti se iskušenju i odabrati salatu baš kad nam se jede hamburger – najčešće u 20 sati navečer pred svijetlima televizora. Opravdavamo svoje potencijalno loše izbore koji negativno utječu na kvalitetu našeg života, govoreći sebi i drugima kako nemamo dovoljno snage ili energije za pametne odluke. Međutim, istina je da usvajanje zdravih navika može biti jednostavno i zabavno, ali tek kad shvatimo da se promjene ne događaju preko noći.

Smatra se da je potreban otprilike 21 dan kako bismo novu naviku usadili u našu rutinu. To znači da su prva tri tjedna važna u procesu usvajanja zdravih navika. No, kada jednom prebrodimo tu početnu fazu, navika postaje sve prirodnija i lakoća s kojom je prakticiramo raste. Zdrave navike se ne odnose samo na prehranu i tjelesnu aktivnost, već i pravilnu rutinu spavanja, upravljanje stresom i njegovanje mentalnog zdravlja. Kada usvojimo zdrave navike u ovim područjima, osjećamo se uravnoteženo, snažno i sposobno suočiti se sa svakodnevnim izazovima.

Jedna od najvećih dobrobiti zdravih navika je da mogu pozitivno utjecati ne samo na vas, već i cijelu obitelj, a pogotovo najmlađe članove koji slijede primjere odraslih. Osim toga, one vode do zdravije budućnosti, a obitelji koje prakticiraju takve navike su povezanije, imaju više energije te vremena za zajedničke aktivnosti. Sve to može se postići uz samo nekoliko jednostavnih savjeta koje donose vodeći stručnjaci Inkubator Motivator, edukativne inicijative projekta Vrtim Zdravi Film i javnozdravstvenog programa PETICA – igrom do zdravlja, stvorene da inspirira i educira obitelji o zdravijem životu.

1. Postavite realne ciljeve

Kada se radi o usvajanju zdravih navika, ključno je postaviti ciljeve. Previše nedostižnih ciljeva može dovesti do frustracije i odustajanja. Umjesto toga, razmislite o malim, postupnim promjenama koje možete lako implementirati u svoj svakodnevni život. Na primjer, umjesto da odmah krenete s dugačkim i intenzivnim vježbama, cijela obitelj može odvojiti 20 minuta za šetnju parkom te iskoristiti priliku da jedni drugima ispričaju kako im je prošao dan. Tijekom šetnje, uvedite djeci male zadatke poput povremenih skokova, kratkog trčanja u vidu igre „tko će prije stići do cilja“ ili ponesite neke od rekvizita koji će vam boravak na svježem zraku učiniti zabavnijim i kreativnijim. Više ideja koje će vam pomoći u procesu prilagodbe možete pronaći na Inkubator Motivator i PETICA-igrom do zdravlja web stranici.

2. Zdravo je ukusno

Mnogi se često zavaravaju, posebno djeca, misleći da zdrava hrana ne može biti ukusna. Međutim, istina je sasvim suprotna. Svaki obrok nova je prilika da se cijela obitelj zaljubi u novu namirnicu, a ideje za zdrava i visoko nutritivna jela dostupna su u Vrtim Zdravi Film digitalnoj kuharici. U slučaju da vaša dijete ne želi jesti cvjetaču, pripremite je na način na koji joj neće moći odoljeti – umjesto kao prilog mesu, izblendajte je, pomiješajte s integralnim brašnom i pretvorite u tijesto za zdravu pizzu. Dodajte mnogo zdravih dodataka i uživajte u gastro remek-djelu.

3. Pronađite aktivnost u kojoj uživate

Tjelesna aktivnost je ključna za održavanje zdravog načina života, ali to ne znači da morate provoditi sate u teretani ili na trkaćoj stazi. Pronađite aktivnost u kojoj vi i vaša djeca uživate, bilo da je to ples, vožnja bicikla ili plivanje. Kada radite nešto što vam pruža zadovoljstvo, vjerojatnije ćete s tom aktivnosti nastaviti u budućnosti te postići svoje zacrtane ciljeve. Ne smijemo zaboraviti da je prilikom svake tjelesne aktivnosti obavezno unositi dovoljnu količinu tekućine kako bi naša tijela ostala hidrirana i spremna za nove avanture.

4. Dobar san za dobar dan

Jedna od najboljih stvari koje možete učiniti za svoje zdravlje je – odmor. U želji da što prije postignemo željene rezultate, bili oni fizički ili mentalni, zaboravljamo na ključnu ulogu koju ima kvalitetna rutina spavanja. Kako odraslima tako i djeci potrebna je dovoljna količina sna kako bi se oporavilo od svih dnevnih aktivnosti te spremilo za novi dan. Za bolji san djece, ali i odraslih izv. prof. dr. sc. Maša Malenica savjetuje izbjegavanje teških obroka i večeranja iza 20 sati te smanjivanje velikih fizičkih aktivnosti netom prije spavanja.

5. Okružite se podrškom i ne odustajte

Usvajanje zdravih navika kod djece, ali i odraslih lakše je uz dobru dozu podrške, odnosno kada osvijestimo da nismo sami na putu do krajnjeg cilja. Dobra motivacija zlata vrijedi, a uspjeh sigurno neće izostati. Najvažnije od svega je biti dosljedan i ne odustati kada smo suočeni s prvim izazovom. Neki dani će biti teži od drugih, ali važno je vratiti se na pravi put bez previše samokritičnosti. I padovi su dio procesa učenja i napretka, a svaki dan prilika za rast. Iskoristite ju.