Lidl je službeni Fresh food partner UCI Svjetskog prvenstva u biciklizmu 2023.

UCI Svjetsko prvenstvo u biciklizmu održava se u Glasgowu i diljem Škotske od 3. do 13. kolovoza. Bit će to jedno od najvećih biciklističkih natjecanja u povijesti te će okupiti 13 postojećih UCI svjetskih prvenstava koja po prvi put čine jedan veliki događaj. U tom kontekstu, UCI Svjetsko prvenstvo u biciklizmu i Lidl – jedan od vodećih trgovačkih lanaca – sklapaju partnerstvo. Kao službeni Fresh food partner, Lidl podržava svih 13 UCI svjetskih prvenstava na događaju i želi ukazati na važnost kretanja i osviještene prehrane u zdravom načinu života. Lidl svojim kupcima omogućuje donošenje odgovornih odluka o kupnji te pruža pristup svježoj hrani najbolje kvalitete i po najpovoljnijoj cijeni. To Lidl čini pouzdanim partnerom svojim kupcima pri svakodnevnoj kupnji.

Međunarodna organizacija i međunarodni događaj

Kao tvrtka Schwarz Grupe, Lidl je zastupljen diljem svijeta s više od 12.000 trgovina u 31 zemlji diljem Europe i SAD-a – što ga čini savršenim partnerom UCI Svjetskog prvenstva u biciklizmu 2023., na kojem će sudjelovati više od 6000 profesionalnih i amaterskih biciklista iz više od 120 zemalja. Kao što su Lidlovi proizvodi dostupni svima, tako je i s biciklizmom: riječ je o sportu idealnom za sve koji žele biti aktivniji u svakodnevnom životu.

Voditeljica Odjela korporativnih komunikacija Marina Dijaković ovom je prilikom izjavila: “Sretni smo zbog prilike da budemo uključeni u tako inovativan i jedinstven događaj. Fresh food partnerstvo savršeno pokazuje Lidlovu ambiciju da podrži zdrav i aktivan način života pružanjem svjesnijeg i zdravijeg izbora hrane. S obzirom na to da je riječ o uistinu revolucionarnom globalnom događaju, veselimo se suradnji s UCI Svjetskim prvenstvom u biciklizmu 2023., kao i inspiriranju ljudi da unesu više vitalnosti i sporta u svakodnevni život.”