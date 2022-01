Ono što znamo je da se znanstvenici istinski trude doći do mnogih objašnjenja kojima bismo mogli barem djelomično shvatiti zašto pandemija ne jenjava. Jednako tako zanimljiva je činjenica zašto su neki toliko otporni i odolijevaju zarazi unatoč izloženosti virusu dok su određeni već nekoliko puta ugledali vlastiti pozitivan test. Nepoznanice su ono što nas najviše zaokupljuje, stalne statistike i mjere iscrpljuju, ali malo pomalo dolazimo do odgovora. Tako se opet pokazalo i prema saznanjima u konvencionalnoj medicini i u fitoterapiji da su T-stanice osnova našeg imuniteta i najvažniji faktor u borbi protiv covid infekcija. Uz povjerenje da se znanstvenici i medicinsko osoblje trude izvući ono najbolje, na nama je da si pokušamo i sami pomoći.

Britanski poznati medij Telegraph je nedavno objavio zanimljive činjenice upravo na tu temu. Navode se primjeri u kojima određene osobe unatoč visokoj izloženosti zarazi uporno dobivaju negativne testove, čime su se zaintrigirali znanstvenici i na temelju toga vrše istraživanja. Imunolozi i istraživači s područja Britanije, konkretno na Sveučilištu Oxford i Imperial Collegeu, traže detaljnija objašnjenja testirajući na volonterima namjernu izloženost Covidu te ponašanje njihovih antitijela i T-stanica. Najzanimljivija skupina za daljnja istraživanja su oni koji su unatoč izloženosti, bili negativni na PCR testovima, nisu imali antitijela ali su imali mnogo veći broj T-stanica od prosjeka što dokazuje da su njihove T-stanice uništile virus u samom začetku, prije nego se stigao razviti u organizmu. Autorica studije i virusne imunologije - Mala Maini na University Collegeu u Londonu zaključuje da tajna nije u izbjegavanju infekcije, već u tome da zahvaljujući visokoj razini T-stanica organizam veoma brzo eliminira virus i čini ga prirodno imunim na Covid.

Fitoterapeut i apiterapeut gosp. Ivo Bačlija, odlučio je upravo slatki pelin povezati s uljem crnog kima kako bi potencirao njegovu antivirusnu i antibakterijsku moć. Slatki pelin i ulje crnog kima zajedno uspješno djeluju protiv virusa, bakterija, gljivica i drugih patogena koji ugrožavaju pravilan rad našeg organizma. Macerat slatkog pelina u hladno prešanom ulju crnog kima predstavlja sinergiju dvije biljke koje su jaki imunomodulatori pa se koriste u borbi protiv najtežih bolesti.

Zašto baš ovaj način? Prelijevanjem ljekovitog bilja, pod visokom temperaturom ono gubi mnoga važna aktivna svojstva, što se događa i kod slatkog pelina kada od njega pokušavamo napraviti čaj za istu svrhu. Potapanjem u hladno prešanom ulju, što nazivamo maceriranjem, ulje crnog kima najbolje ekstrahira ono najznačajnije iz slatkog pelina, poput artemisinina, kamfora, karvakrola i leuteolina te potiče patroliranje stanica imunološkog sustava u potrazi za invazivnim organizmima (virusi, bakterije, gljivice) ili abnormalnim stanicama raka, a nakon toga pokreće povećanje aktivnosti makrofaga (stanice koje uništavaju abnormalne stanice) i pomoćnih T-stanica koje usmjeravaju stanice ubojice na svoje ciljeve.

Što to znači? To znači da u osoba koje uzimaju crni kim dolazi do 55%-tnog povećanja aktivnosti T-pomoćnih stanica i 35%-tnog povećanja NK stanica ubojica. S druge strane, artemisinin, kvarcetin, karvakrol, kamfor i luteolin iz slatkog pelina postaju izravni blokatori početnih stadija upale u gotovo svim tkivima i organima. Crni kim, osim što suzbija opasne kronične upale, regulira i odgovarajuću imunološku funkciju. Drugim riječima, ulje sjemenki crnog kima nudi istinsko uravnoteženje imunološkog sustava, promičući zdravu imunološku funkciju kada je to potrebno, dok istovremeno suzbija prekomjernu imunološku aktivnost (upalu), kada je štetna zbog čega ga mogu konzumirati i osobe s autoimunim oboljenjima.

Zajedno, u Maceratu 14, crni kim i slatki pelin su definitivno najbolji odabir prilikom sezona virusnih infekcija, ali i ne samo tada. Njegova zaštita je sveobuhvatna, mjerljiva i neškodljiva.

Macerat 14 je optimalna kombinacija slatkog pelina i crnog kima pa je u vrlo kratkom vremenu postao ambasador važnih poruka kupcima koje brend Matičnjak opetovano šalje - kod biljnih pripravaka je važna svježina, standardiziranost i sinergija. I ono najvažnije, priroda daje izvrsna rješenja samo ih moramo znati upotrijebiti.

Proizvode možete pronaći u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama zdrave hrane, a kompletan asortiman se nalazi u poslovnici Matičnjak Centar u Zagrebu, Kranjčevićeva 30. Za one sklonije online kupnji, potražite na webshopu Matičnjaka gdje možete pronaći detaljnije informacije o proizvodima.