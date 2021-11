U glavnim ulogama su James McAvoy kao otac Edmond Murray i Claire Foy kao majka Joan Richmond.

McAvoy, kao rijetko koji glumac mlađe generacije, sposoban je uvjerljivo se prebaciti iz portretiranja srcedrapajuće senzibilnosti, kao u filmu Atonement iz 2007., u akcijske uloge poput onih u Wanted (2008.) i Atomic Blonde (2017.). Bio je osobni liječnik ugandskog diktatora u filmu The Last King of Scotland (2006.) i mladi profesor X u tri filma iz kultne X-Men franšize.

Svestranost njegovog talenta učinila je McAvoya jednim od najtraženijih glumaca na svijetu, a upravo je i ključna u ovom projektu, s obzirom da jedino McAvoy nije dobio scenarij, nego je radnju upoznavao kako se priča razvijala. McAvoy je improvizirao i istinski reagirao na replike ostalih glumaca. Baš kao što ni gledatelj ne zna kako će se priča filma razvijati, tako ni sam glumac nije znao kamo će radnja odvesti lik kojeg je stvarao.

U glumicu Claire Foy svijet se zaljubio kroz njezinu ulogu mlade kraljice Elizabete u povijesnoj tv drami The Crown. Njezin je prikaz bio izvanredan i uvjerljiv - a obožavatelji su željeli još. Svestrana kao i njezin kolega McAvoy, Foy je prije kraljice Engleske bila mračna hakerica u Švedskoj (The Girl in the Spider's Web, 2018.).

Nakon što je godinama karijeru stavljao ispred svoje obitelji, Julien (James McAvoy) se suočava s neuspjelim brakom i otuđenim sinom. Tijekom putovanja prima vijest da je njegov sedmogodišnji sin nestao dok je bio u kampu. Kad vlasti ne pomognu dovoljno, Julien je prisiljen uzeti stvari u svoje ruke. Potaknut osjećajem krivnje zbog zanemarivanja obitelji, odlučan je učiniti sve što je potrebno da pronađe sina - i otkrije misterij dječakova nestanka.

U kinima od 11.11.2021.

GLUMCI: James McAvoy, Claire Foy, Tom Cullen

REŽIJA: Christian Carion

SCENARIJ: Christian Carion, Laure Irrmann

PRODUCENTI: Marc Butan, Christian Carion

ŽANR: drama, kriminalistički

DISTRIBUCIJA: Editus d.o.o.