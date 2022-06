Čak i uz zavidno radno iskustvo te uspješno poslovanje mnogi u svojim karijerama ponekad dolaze do prepreka koje ih usporavaju te se tako odlučuju za usavršavanje putem MBA programa. Provjerili smo ponudu priznatog i akreditiranog MBA programa u Hrvatskoj.

MBA program za specijalizaciju

MBA program Zagrebačke škole ekonomije i managementa traje godinu dana, a studentima pruža detaljna znanja i vještine iz svih ključnih područja poslovnog upravljanja, koja će im omogućiti praktičnu primjenu na radnom mjestu. Diplomski studij, MBA program podijeljen je u koncentracije koje polazniku omogućuju specijalizaciju u područje od interesa ili obrazovanje iz općeg područja poslovnog upravljanja za osobe na rukovodećim pozicijama. Studij je u potpunosti prilagođen zaposlenim osobama i predavanja se odvijaju tijekom tjedna u poslijepodnevnim satima i/ili subotom.

Po završetku studija stječe se 60 ECTS boda i naziv Stručni specijalist poslovne administracije što je nivo 7 Europskog kvalifikacijskog okvira.

U širokoj ponudi MBA koncentracija polaznik se može specijalizirati u područja kao što su:

MBA program za usavršavanje na rukovodećim pozicijama

Za polaznike na rukovodećim pozicijama Zagrebačka škola ekonomije i managementa organizira i executive MBA koncentracije.

Executive MBA program dizajniran je da potakne promišljanja o sadašnjim i budućim izazovima u menadžmentu i poslovnom svijetu. Vještine vođenja polaznika razvijaju se kroz više dimenzija te uključuju razvijanje strategije, operacija, organizacijskog ponašanja i vođenja elektroničkog poslovanja. Kroz praktične projekte tijekom studija polaznici mogu usporedno razvijati svoja znanja i vještine, svoju profesionalnu karijeru i doprinijeti razvoju svoje organizacije. Teorijska izobrazba i praktična primjena znanja osposobit će studente za uspješno i učinkovito vođenje svake organizacije. Uz suvremene metode nastave, ističu se i brojne poslovne simulacije koje uz razvoj analitičkih sposobnosti omogućuju studentima testiranje njihovih sposobnosti odlučivanja te sagledavanje posljedica donesenih odluka. Dok unapređuju svoje interdisciplinarne vještine i znanja, polaznici će također osnažiti svoj socijalni kapital i proširiti svoju mrežu kontakata iskusnih profesionalaca.

Executive MBA program izvodi se na hrvatskom i engleskom jeziku, a dizajniran je za profesionalce koji žele razviti znanja i vještine poslovnog upravljanja te pruža jedinstvenu mogućnost za usavršavanje vikendima bez zanemarivanja poslovnih i obiteljskih obaveza. Po uzoru na najuspješnije svjetske programe, Executive MBA program je interdisciplinarni MBA koji se sastoji od ključnih kolegija iz područja marketinga, managementa, financija i računovodstva kroz odličnu kombinaciju teoretskog i praktičnog znanja.

Kako bi unaprijedili Executive MBA program dodavši mu obveznu međunarodnu komponentu ZŠEM je razvio i Global Executive MBA program. Global Executive MBA program zadržava opći program poslovnog upravljanja za osobe na rukovodećim pozicijama koje svoje obrazovanje žele podići na globalnu razinu. Uz predavanja na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa Global Executive MBA omogućuje polaznicima stjecanje znanja i sa H-FARM College u Italiji, Luxembourg School of Business u Luksemburgu, Stevens Institute of Technology u New Yorku te iz Singapura. Global Executive MBA program okuplja predavače s bogatim poslovni i akademskim međunarodnim iskustvom, a namijenjen je onima koji žele razvijati uspješnu globalnu karijeru. Za konkurentnost na međunarodnom tržištu obrazovanje u inozemstvu je ključno, a malotko si ga može priuštiti. Upravo zbog toga ovaj Global Executive MBA program kroz kraća studijska putovanja polaznicima omogućuje studiranje u inozemstvu u velikim svjetskim poslovnim središtima.

Studij traje godinu dana i nosi 60 ECTS bodova, a po završetku se stječe naziv Stručni specijalist poslovne administracije (Master of Business Administration).

Gdje se izvodi MBA program?

MBA program izvodi se na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, poslovnoj školi koja se nalazi u povlaštenom klubu od 5% AACSB akreditiranih poslovnih škola na svijetu. AACSB akreditacija jamči svim postojećim i budućim studentima ZŠEM-a vrhunsku kvalitetu studiranja te visoke standarde, što dodatno potvrđuje i činjenica kako su istoimenu akreditaciju osnovali fakulteti poput Yalea, Harvarda i Berkleyja.

ZŠEM je uvršten u prestižnih top 200 MBA (Master of Business Administration) programa u svijetu i izlistan je među top 60 MBA u Europi prema QS Global MBA rankingu. Rangiranje QS-a počiva na ocjenama 200.000 akademika koji ocjenjuju akademsku reputaciju sveučilišta diljem svijeta, te 20.620 poslodavaca koji svoje ocjene daju na temelju kvalitete alumna pojedinih studija koji se zapošljavaju u gospodarstvu.

S više od 1000 studenata i više od 2800 alumnija ZŠEM zajednica kontinuirano raste. ZŠEM alumni nalaze se u svakoj većoj organizaciji u Hrvatskoj, a zavidan broj alumna razvija vlastite poslove i bave se istraživačkim radom. Međunarodna suradnja razvija se kontinuirano, a trenutno ZŠEM surađuje sa 150 sveučilišta diljem svijeta na programima međunarodne studentske razmjene i programima dodatne diplome. Kroz individualna i grupna savjetovanja, radionice i vodeći hrvatski sajam karijere, Student Future Day, naš Centar za razvoj karijera pomaže studentima u pronalasku praksi i zaposlenja. Nastava na MBA programu Zagrebačke škole ekonomije i managementa počinje u rujnu, a prijave za studij su otvorene do 20. lipnja 2022. Kandidati zainteresirani za studij mogu se javiti na marketing@zsem.hr za više informacija o mogućnostima studiranja na ovoj AACSB akreditiranoj pos