I dan danas Dino Dvornik u svim sferama glazbene scene spominje se kao jedan od najvećih umjetnika koji je uzor mnogim glazbenicima. Zahvaljujući njegovoj energičnosti publika je s velikim zanimanjem prihvatila i niz novih hitova poput "Manijak", " Ti si mi u mislima"; "Ja bih preživio" , " Ljubav se zove imenom tvojim", " Zašto praviš slona od mene" te mnoge druge od kojih su pjesma " Afrika" "albumi 'Enfant terrible" i "Vidi ove pisme" nagrađeni Porinima, a to su samo neki od hitova, koji će zasigurno rasplesati publiku.

Dino Dvornik je sa svojim pjesmama bio ispred svoga vremena. Svi njegovi albumi su uvijek bili u vrhu hrvatske produkcije, a nekima je dotakao svjetske produkcijske razmjere, live nastupi nabijeni energijom i specifičnim plesom, te odličnom izvedbom. Dino je iza sebe uvijek imao pravi muzički stup-virtuoze jer samo takvi mogli su pratiti njegove genijalne funky izvedbe.

Dino Dvornik Tribute (Official Bend) osnovan je 2008. godine, povodom preranog odlaska hrvatskog kralja funka, Dina Dvornika. Na inicijativu njegove supruge Danijele, okupili su se neki od najboljih glazbenika na ovim prostorima, Dinini uski suradnici, i oživili njegov duh na najvjerniji i najbolji mogući način. Dino je iza sebe ostavio pregršt hitova, koji kroz ovaj bend žive i dan danas. Virtuozi koji čine ovaj bend, redom su svi višestruko nagrađivani glazbenici s pozicijama u puno etabliranih i poznatih bendova, a s Dinom su svirali u raznim vremenskim periodima, od Songkillersa do 4funka. Pa krenimo redom. Na bubnjevima se nalazi Damir Šomen, koji je apsolutni vladar funk glazbe, i koji je uz virtuoza na klavijaturama, Gojka Tomljanovića, jedan od originalnih članova Songkillersa, koji su 1995. godine snimili jedini Dinov live album, Live in München. Na basu je Alen Svetopetrić, a gitarist, Zoran Jäger Jex, glavni član grupe The Bastardz, s Dinom je usko surađivao u studio i na stageu. Na saksofonu je Ivica Premelč, glavni član Dino Dvornik Tribute benda, također suradnik Songkillersa iz kasnijeg perioda benda. Za vokal je zadužen Mario Huljev, dobitnik Porina u kategoriji najboljeg vokala u regiji.

Svakako očekuje nas odlična svirka, hit do hita u izvedbi muzičkih majstora, kako pravi kralj funka i zaslužuje. Genijalnost Dinove glazbe zahtijevala je virtuoze koje su mogli pratiti njegove zahtjevne muzičke izvedbe, pa je tako i ovaj bend sačinjen od istaknutih glazbenih virtuoza predvođenim odličnim vokalom Mariom Huljevom.

Hitovi Dine Dvornika i danas su popularni, odlične live izvedbe u interpretaciji Dino Dvornik tribute banda pune klubove i koncertne prostore, pa ni ne sumnjamo da će i ovoga puta napraviti odličnu atmosferu. Ulaznice po cijeni 10 eur-early bird do 24.01.2024 i 12 eur -regular nabavite u sustavu entrio.hr i na dan koncerta u klubu po cijeni od 15 eur. Vrata kluba otvaraju se u 20h, a koncert počinje u 21.30h.

