Hrvatski predstavnik Let 3 svojim hitom Mama ŠČ! oduševio je kako domaću, tako i svjetsku publiku. Riječki rock sastav sa svojim je zanimljivim scenskim nastupom i snažnom antiratnom porukom privukao veliku pozornost svih ljubitelja ovog natjecanja i na kladionicama trenutno kotira oko 12. mjesta. Posljednji put da se Hrvatska plasirala u top 10 Eurosonga bilo je davne 2001. godine kada je Vanna s pjesmom Strings Of My Heart završila 10. Let 3 zasigurno se nada kako će nadmašiti taj uspjeh i – tko zna, možda postati i prvi hrvatski pobjednik otkad je Hrvatska samostalna država. U konačnici, o plasmanu ne odlučuju ni novinari, ni glazbeni analitičari, a dio šarma ovog šarenog natjecanja leži i u nepredvidivosti.

Dok brojimo dane i sate do finalne večeri Eurosonga, prisjetimo se nekih od najupečatljivijih nastupa u povijesti natjecanja.

Domenico Modugno – Nel Blu Dipinto Di Blu (Italija, 1958)

Pjesma Vam je vjerojatno poznatija po svom alternativnom naslovu Volare, a radi se o jednoj od najuspješnijih i najboljih pjesama koje nam je Eurosong ikad dao. Modugno je završio tek treći, ali ubrzo je pjesma prepoznata kao hit, provela je 5 tjedana na Billboardovoj ljestvici Hot 100 i postala je dobitnica prve ikad nagrade Grammy u kategoriji Pjesma godina i Snimka godine 1959.

Pjesmu su kasnije obradile brojne legende poput Deana Martina, Davida Bowiea i Louisa Armstronga.

ABBA – Waterloo (Švedska, 1974)

Naravno da nijedna šetnja kroz povijesne uspješnice Eurosonga ne može proći bez spominjanja legendarne švedske četvorke i njihove pjesme koja je zasigurno znatno doprinijela popularnosti ovog natjecanja (a odvažniji tvrde da ni Eurosong ni ABBA ne bi postali to što su postali jedno bez drugoga). Waterloo je vrhunski primjer kako napraviti savršenu pop-himnu, nešto što je ovaj bend napravio s lakoćom više puta.

Ovo je Švedskoj bila prva od čak 6 pobjeda na Eurosongu – od njih je uspješnija samo Irska sa 7 pobjeda.

Sophie & Magaly – Papa Pingouin (Luksemburg, 1980)

Iako su natjecanje završile na 9. mjestu, francuske blizanke Sophie i Magaly Gilles-Giovannoni koje su predstavljale Luksemburg zaslužuju mjesto na ovom popisu zahvaljujući svojoj jednostavnoj i zabavnoj pjesmi koja je u Francuskoj postala pravi hit. Njihova trokutasta odijela sjajnih boja i visoki čovjek iza njih u kostimu pingvina koji se gega po pozornici jednostavno utjelovljuju duh Eurosonga.

Johnny Logan – Hold Me Now (Irska, 1987)

Johnny Logan jedini je natjecatelj koji je dvaput okrunjen kao pobjednik Eurosonga, 1980. s pjesmom What's Another Year i 1987. s moćnom ljubavnom baladom Hold me now. Recept uspjeha za Hold me now? Pozornica bez puno elemenata, Logan obučen u bijelo od glave do pete, dok mu se s lica mogu iščitati snažne emocije. Iako zvuči jednostavno, ovakav uspjeh dosad još nitko nije ponovio. Popularni irski pjevač i 1992. se upisao kao pobjednik Eurosonga, ovaj put kao stihopisac. Napisao je pjesmu Why me? koju je izvela Linda Martin.

Lordi – Hard Rock Hallelujah (Finska, 2006)

Lordi, finski heavy metal bend, vjerojatno su jedan od pobjednika koji najmanje odgovara onome što se očekuje na Eurosongu. Članovi benda gotovo uvijek nose maske i tako štite svoje identitete, a zahvaljujući svojim maskama i kostimima, nalik na likove iz nekog hororca, zasigurno su uzrokovali to da su neka djeca uplakana otišla u krevet večeri kad su oni nastupali.

Njihov scenski nastup bio je zabavan i ekstravagantan, i poslužio je kao vrhunski primjer kako i metal može biti melodičan i kako Eurosong nije ograničen samo na pop žanr glazbe.

Lena – Satellite (Njemačka, 2010)

Lena je, unatoč samo 18 godina u trenutku nastupa, samopouzdano i s lakoćom izvela vrckavu pjesmu koja je brzo postala hit. Time se istaknula u moru balada i dance pjesama koje su prevladavale te godine i suvereno odnijela pobjedu.

Lenina karizma i šašavi stihovi, u kojima pjeva kako je za svog dragog čak i napravila frizuru i nalakirala nokte, osigurali su da ovo postane jedna od boljih i upečatljivijih pobjednica Eurosonga.

Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix (Austrija, 2014)

Iza persone Conchite skriva se pjevač Thomas Neuwirth koji se izjašnjava kao drag queen, muškarac koji se uživa oblačiti u žensku odjeću. Izlaskom na pozornicu Conchita je šokirala gledatelje svojim izgledom: raskošnom zlatnom šljokičastom haljinom do poda, dugom kosom i – bradom. Scenski nastup dodatno je pojačao dojam zahvaljujući minimalnoj količini elemenata na samoj pozornici i svjetlima reflektora koja su kroz cijelu pjesmu osvjetljavala Conchitu.

Daði og Gagnamagnið – Think About Things (Island, 2020)

Čim je izašla, ova pjesma postala je viralna zbog basa i melodije, a nastup je izgledao šarmantno zbog njihovih prepoznatljivih zelenih kostima i pikseliziranih verzija samih sebe na njima. Po kladionicama bila je jedan od favorita za pobjedu, no, nažalost, te godine Eurosong je otkazan zbog pandemije tako da je ovaj islandski bend ostao zakinut za slavlje.