Generacije koja nije ograničena godinama i nekim prošlim konvencijama, one koja se ne boji od svakog outfita napraviti statement, od svakog pokreta umjetnost i od svakog druženja after.

Novi izgled prati i poboljšani cola okus čiji će mjehurići pogoditi nepce i dati kick svim inovativnim idejama i osjećajima u kojima se može uživati istog trena. Spremna odvesti vas u neku novu budućnost, na neki drugi planet gdje vrijeme sporije prolazi, ova cola odlučila je biti ono što je - piće uživanja, ulice i svakoga tko se ne boji nositi tri broja preveliku jaknu. Bez obaveza i bez očekivanja. Ovdje je za one koji odvažno koračaju uredom, za one kojima jutro ne donosi novi dan nego samo nastavak večeri, za one kojima su govorili da ih skejt nikada nigdje neće odvesti, a njihov cilj uvijek je bio samo putovanje. SkyCola je njihova cola. Zašto? Jer SKY nije ni samo piće ni strana riječ za nebo. SKY je kultura koja se živi. Kultura unikatnosti i neustrašivosti, istraživanja i probijanja granica, rušenja svega onoga što su govorili da moramo biti.

Dok drugima vrijeme leti, nama prolazi sporije no ikad jer je svaki trenutak događaj u kojem želimo uživati i ništa nije slučajno, a to se osjeti i u novom uzbudljivom reklamnom spotu. Zato, vrlo jednostavno - SKY.