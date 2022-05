Kako u par koraka do savršenog travnjaka

Jeste li pružili svom travnjaku sve potrebno za svježi, zdravi start u proljeće? To je preduvjet za zdrav i lijep travnjak, koji će s veseljem udomiti vaša opuštanja i zabavu u slobodno vrijeme.

Slijedeći ovih nekoliko praktičnih savjeta i vaš travnjak može biti savršen.

Oslobodite mladoj travi pristup vlazi, zraku i suncu

U proljeće travnjak počinje pružati uvis svježe zelene vlati. Valja im osigurati slobodan put i to bez opterećenja jesenskim materijalom. Stoga je potrebno grabljama ili sličnim oruđem ukloniti s tla preostalu suhu travu, ostatke opalog lišća, mahovinu i korijenje. Razgrebenajte i razbijte busenje u koje se grupirala i sabila trava, ostavivši između područja ogoljele zemlje. Tako će se tlo prozračiti i osloboditi put vlazi potrebnoj za rast nove, mlade trave. Raščešljano korijenje busenova trave, uz malo gnojenja i zalijevanja, postupno će dovesti do lijepe, travom ispunjene površine. Ovaj posao obavlja se uz pomoć motornih ili električnih prozračivača travnjaka. To su uređaji koji pomoću okomitih rotirajućih noževa prozračuju tlo i sijeku korijenje te tako razbijaju busenje trave.

Svedite travnjak na jednaku visinu i uklonite uvele vrhove

Prva proljetna košnja ne mora rezultirati lijepim i ravnomjerno pokošenim travnjakom. Tijekom jeseni i ranog proljeća travnjak se može razrasti na nejednaku visinu, a vrhovi vlati mogu biti suhi i uveli. No, svakom slijedećom košnjom bit ćete bliže svome cilju. Košnja za cilj ima i skraćivanje vlati trave na duljinu koju donedavno uspavani korjeni sustav može dostatno snabdijevati vlagom i hranjivim tvarima. Travu ne smijete previše skraćivati, jer travi treba dovoljna površina lisnatog dijela za proizvodnju hrane pomoću sunčeva svjetla. Ovakvu košnju najpreciznije je moguće izvesti uz pomoć kosilice za travu. Takva košnja pruža mogućnost preciznog podešavanja visine košnje. Također, vrlo je važno da je nož kosilice britko nabrušen, kako vlati ne bi bile kidane, već oštro presječene. Time izbjegavate sušenje i odumiranje trave na iskrzanom mjestu reza.

Košnja motornim trimerima i kosama

Trimeri za travu i motorne kose su strojevi za košnju na teško pristupačnim ili strmim mjestima. Košnja se obavlja pomoću najlonske niti ili noža, i to tik uz tlo. Ovaj posao posebno ispunjava zadovoljstvom, jer tijekom rada možete zorno vidjeti učinak svog truda. Visoka i žilava trava pada pred vašim očima „kao pokošena“– prizor koji veseli i pruža osjećaj dobro obavljenog posla. Prepustite odabir odgovarajućeg uređaja stručnom prodajnom osoblju u specijaliziranom dućanu, i uspjeh neće izostati. Uređeni travnjak, oslobođen za vaš užitak i zabavu, upravo mami na preseljenje vaših aktivnosti i druženja na svježi zrak okućnice.

Redovitost košnje

Košnju travnjaka valja obavljati redovito, a opet s obzirom na vremenske prilike. Previše sunca i premalo vlage mogu privremeno odgoditi košnju. Također, travi ponekad valja pomoći dodatnim zalijevanjem vodom, ili otopinom hranjivih tvari i gnojiva. Najvažnije je imati na umu optimalnu visinu košnje. Preporučamo održavanje trave na visini 8-12 cm. Košnja trave na visinu ispod 4-5 cm izložiti će najnježniji dio vlati tik uz tlo sunčevim zrakama. Sunce može oštetiti taj dio vlati. Prenisko pokošena trava također olakšava isušivanje tla. Stoga vam preporučamo čestu košnjurotacionom kosilicom. Takav uređaj nudi mogućnost preciznog određivanja visine košnje. Prostrane i lagane košare za otkos pomažu vam pri oslobađanju travnjaka od pokošene trave. Ove kosilice nude mogućnost pogona, tako da je vaša zadaća samo upravljanje strojem – snažni motori gurati će kosilicu umjesto vas! Košnja više ne predstavlja posao, već zabavu koja opušta i veseli svojim očiglednim i zadovoljavajućim rezultatom.

Priprema strojeva za proljeće

Početak radova košnje dočekajte spremni, zajedno s vašim strojevima za košnju i održavanje zelenila. Tijekom prvih mjeseci godine mudro je pregledati sve uređaje, popraviti greške i nadoknaditi nedostatke. Kod rotacionih kosilica osobito je važno dobro naoštriti nož, kako pri košnji vlati trave ne bi bile kidane već sječene. Pri tom valja imati na umu važnost izbalansiranosti noža. Kod nejednake težine krilaca noža može tijekom vrtnje doći do neželjenih vibracija, i mogućeg kvara ili loma. Prepustite oštrenje noža kosilice stručnom servisnom osoblju. Uređaji za košnju i održavanje okućnice tvrtke STIHL najzahvalniji su partneri pri ovim poslovima. Poklonite im svoje povjerenje, i uživajte u lijepom i uređenom okolišu u društvu svojih najmilijih!