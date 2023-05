Što je digitalni marketing?

Digitalni ili online marketing obuhvaća sve načine promocije proizvoda ili usluga korištenjem interneta ili drugih načina digitalne komunikacije, što su na primjer društvene mreže, elektronička pošta i slično. No, ako želite svoje potencijalne kupce upoznati s onime što nudite ne smo preko reklama i oglašavanja, već tako da zapravo sami dođu do vas i informacija o vama, tada morate imati kvalitetnu web stranicu.

U slučaju da ju već imate, ali da je loše posjećena, tada vam u pomoć može pomoći SEO (search engine optimization - optimizacija rezultata tražilica).

Što je to SEO?

Neovisno o tome imate li već svoju web stranicu ili ćete ju tek početi stvarati, u današnje je vrijeme vrlo važno da ona bude vidljiva tražilicama (kao što su Google, Bing, Yahoo i ostale) kako bi ju one mogle prikazati u rezultatima pretraživanja. Danas vrlo mali broj korisnika i potencijalnih kupaca odlazi izravno na stranicu neke kompanije. Umjesto toga, velika većina u tražilicu upisuje ono što im je potrebno i na taj način dolaze do željenih rezultata.

SEO će vam pomoći da tražilice pronađu i vide vašu stranicu, i prema tome rangiraju kada se pojavi konkretan upit korisnika (pomoću ključnih riječi). SEO je vrlo koristan malim tvrtkama koje se žele bolje pozicionirati na tržištu jer omogućava bolju vidljivost na internetu, što s vremenom dovodi do povećanja broja posjetitelja stranice, a onda vjerojatno i kupaca i korisnika proizvoda.

Kako vam može pomoći SEO?

SEO audit ili revizija je skup pravila koja vam govore što trebate dodati i poboljšati na svojoj stranici kako bi ju tražilice smatrale relevantnim izvorom informacija. Prema tome će ju rangirati u rezultatima pretraživanja. Naime, istraživanja pokazuju da velika većina korisnika klikne na prvi rezultat pretraživanja, manjina na drugo do deseto mjesto u rezultatima pretraživanja, dok na drugu i sljedeće stranice vrlo rijetko itko odlazi. Upravo je zato iznimno važno da vaša stranica postigne što bolji rezultat, a u idealnom slučaju da zauzme prvo mjesto u organskim rezultatima pretraživanja. Odlično je to što SEO može pomoći kompanijama svih veličina, od onih s jednim ili nekoliko zaposlenika do ogromnih korporacija – tražilice samo gledaju kvalitetu i optimiziranost web stranice.

SEO ima mnogo stvari koje obuhvaća, a jedna od njih je link building.

A što je link building?

Link building je jedna od taktika pomoću koje isto možete privući nove čitatelje na svoju stranicu. Naime, riječ je o tome da na drugim mrežnim stranicama postoje poveznice (linkovi) koji vode na vašu stranicu, a zahvaljujući čemu onda tražilice „nagrađuju“ vašu stranicu boljom pozicijom u rezultatima pretraživanja.

Iako vam se na prvi pogled može činiti da je vaša stranica već dovoljno kvalitetna i da ima dovoljno čitatelja, jednom kada isprobate sve mogućnosti koje nudi SEO, vidjet ćete kako možete značajno unaprijediti njezinu kvalitetu i povećati broj posjetitelja.