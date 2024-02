Početak zvjezdanog uspona

Super Bowl nije postao kulturološki fenomen sve do uspona i širenja televizije. Televizija je omogućila da američki nogomet uđe u svako kućanstvo. Važnost televizije spoznao je i Pete Rozelle, povjerenik NFL-a od 1960., koji je od 1964. uspio sklopiti lukrativne ugovore za TV prava. Uz to, on je imao i ključnu ulogu u spajanju National Football Leaguea (NFL) i American Football Leaguea (AFL) 1966. U tim, ranim danima, u poluvremenu su najčešće nastupali orkestri limene glazbe.

Super Bowl nadilazi američki nogomet

Pravi uspon Super Bowla došao je 90-ih nastupima globalno poznatih glazbenika u showu na poluvremenu. Prvi je bio Michael Jackson 1993., a njegov nastup privukao je više gledatelja od same utakmice – neki tvrde da je to zato što je velik broj gledatelja otišao na WC 2 minute prije kraja druge trećine kako bi se vratili na vrijeme za njegov nastup. Kolika je bila aura kralja popa dovoljno govori činjenica da je prvu minutu samo nepomično stajao, dok su tribine vrištale od uzbuđenja.

Nakon njega, nastupali su Diana Ross, The Blues Brothers, ZZ Top, Boyz II Men, Queen Latifah, Stevie Wonder, Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Madonna, Beyonce, Rihanna, Lady Gaga i brojni drugi. Kao najbolji halftime show smatra se nastup Princea 2007, a memorabilan je i zajednički nastup Shakire i Jennifer Lopez 2020., dok se jednim od upečatljivijih smatra i nastup Janet Jackson i Justina Timberlakea 2004., poznat po Nipplegateu, svojevrsnom skandalu zbog problema s odjećom.

Na ovogodišnjem Super Bowlu nastupat će

Pa koliko to ljudi gleda?

Najgledaniji događaj u povijesti američke televizije je slijetanje Apolla 11 na Mjesec. Procjenjuje se da je tog 20. srpnja 1969. pred malim ekranima bilo između 120 i 150 milijuna Amerikanaca.

Idućih 8 mjesta na ljestvici top 10 zauzima Super Bowl – svaki s gledanošću između 111 i 116 milijuna – najgledaniji je bio posljednji, iz 2023., sa 115,1 gledateljem. Uz to, procjenjuje se da je posljednji Super Bowl gledalo i još preko 56 milijuna ljudi diljem svijeta. Uzevši u obzir da se već prenosi u preko 130 zemalja svijeta na preko 30 jezika, njegova popularnost može samo rasti.

Kruha i igara

Američka gastroindustrija trlja ruke svaki Super Bowl. Konzumira se ogromna količina hrane, a posljednja procjena je da Amerikanci pojedu preko 1,4 milijarde (!) pilećih krilaca i 12 milijuna trokuta pizze.

Dodatnu dozu glamura događaju daje i svjetski renomirani proizvođač nakita Tiffany & Co. koji proizvodi trofej za pobjednika. Trofej, koji ime nosi po Vinceu Lombardiju, po mnogima najvećem treneru u povijesti američkog nogometa. Njegova vrijednost je oko 25,000 $, a draguljarnica ima poseban način ručne izrade ovog trofeja – svaki se trofej radi gotovo 4 mjeseca.

Nedjelja u kojoj se igra Super Bowl u Americi je čuvena i po aktivnosti na kladionicama – radi se o danu s najviše uplata u cijeloj godini.

Rekorderi

Po šest puta Super Bowl su osvojili Pittsburgh Steelersi i New England Patriotsi, a odmah iza njih su Dallas Cowboysi i ovogodišnji finalisti San Francisco 49ersi sa po pet osvojenih naslova. Drugi finalist, Kansas City Chiefsi, mogu se pohvaliti s 3 osvojena Super Bowla, a bili su u finalu u četiri od posljednjih 5 Super Bowlova.

Od 32 momčadi koliko ih je u ligi, njih 12 nikad nije osvojilo naslov, a njih 4 (Detroit Lionsi, Cleveland Brownsi, Jacksonville Jaguarsi i Houston Texansi) nikad nije došlo do finala.

I najvećom pobjedom mogu se pohvaliti 49ersi, s 55:10 pomeli su Denver Broncose 1990, predvođeni ponajboljim parom u povijesti spora – quarterbackom Joeom Montanom i wide recieverom Jerryjem Riceom.

Najveći povratak iz deficita bio je prije sedam godina u režiji Patriotsa predvođenih Tomom Bradyjem. S preostalih 8 minuta i 31 sekundom u trećoj četvrtini, na semaforu je stajalo 28:3 za Atalanta Falconse. Patriotsi su zaigrali nezaustavljivo i do kraja utakmice postigli 31 poen, slavivši 34:28 u produžetku.

Super Bowl LVIII

Ove godine, blagi favorit su 49ersi koji su u konferencijskom finalu dobili Detroit Lionse 34:31, ali za Chiefse se očekivalo da neće proći Baltimore Ravense, prvu momčad regularnog dijela sezone, u konferencijskom finalu, no slavili su sa 17:10.

Naravno, na tragu američkog trenda, i vi se možete kladiti na pobjednika Super Bowla, direktno u poslovnicama te na službenim stranicama Admiral Beta.