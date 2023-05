Philips Lumea kroz godine je osluškivala sve ženske potrebe i vrlo brzo postala « partner in crime » svake stvarne žene. Mijenjajući nastavke s kojima Lumea dolazi, vrlo jednostavno riješile su se onih dosadnih dlačica koje iritiraju i ne daju mira - s potkoljenica i natkoljenica, bikini zone, pazuha, pa čak i nadusnica. 12 mjeseci glatke kože bez dlačica - to za svaku ženu znači slobodu. Slobodu u vlastitoj koži !

Jedan je uređaj unazad nekoliko godina unio pravu malu revoluciju u beauty rutinu snažnih, slobodnih i moćnih žena. Zahvaljujući inovativnom Philips Lumea uređaju za uklanjanje dlačica koji je postao IPL broj 1 i u Hrvatskoj, svaka od njih mogla je zaboraviti bolne i kratkotrajne metode uklanjanja dlačica, a s novom 9900 serijom jednostavno očekujte još i više ! Očekujte sigurnost razvijenu u suradnji s dermatolozima koja pruža dugotrajno uklanjanje dlačica s cijelog tijela iz udobnosti vašeg doma, očekujte nesputanost na svakom koraku i u svakom izlasku, očekujte slobodu kad god vam je to potrebno, u svako doba godine.

Philips Lumea upotrebljava nježne svjetlosne impulse na korijenu dlake, stvarajući toplinu i stimulirajući korijen dlake na prelazak u fazu hibernacije. Kao rezultat toga, dlačice prirodno ispadaju i sprječava se njihov ponovni rast. Finalno, uz praćenje rasporeda tretmana, moguće je doći do čak 92% manje dlačica već nakon 3 tretmana.

Jedna Lumea stvorena je za svaku oblinu. S četiri nastavka savršeno odgovara zahtjevu svake žene no ono što IPL seriju 9900 čini još posebnijom jest tehnologija SenseIQ, dizajnirana s inteligentnim senzorom SmartSkin kako bi razumjela vašu kožu. Na taj način prepoznaje nijansu kože i određuje najugodniju postavku svjetla za tu nijansu od dostupnih 5. Po potrebi se intenzitet može postaviti i ručno no personalizirani IPL tretman garantira učinkovitost i na prirodno tamnoplavim, smeđim i crnim dlačicama te na nijansama kože od svijetle do tamnosmeđe. Da bi upotreba omiljenog ženskog uređaja bila još jednostavnija, stvorena je aplikacija Lumea s ekskluzivnim SkinAI sadržajem. S tri nove značajke za personaliziranu analizu i praćenje napretka tretmana koje pokreće umjetna inteligencija lako je koristiti svoj novi Lumea uređaj serije 9900 i lako je biti ženstvena i svoja.

Razvijena u suradnji sa znanstvenicima i dermatolozima, Philips Lumea donosi inovaciju IPL tehnologije, za kućnu upotrebu bez korištenja zaštitnih naočala i raznih gelova. Dizajnirana da bude sigurna, bezbolna i učinkovita - čak i na osjetljivim područjima, danas ju bira više od 4,5 milijuna žena širom svijeta.