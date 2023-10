Put do uspjeha je trnovit, mnogi će reći. Za uspjeh je potreban splet različitih čimbenika. Ideja, kapital, ljudski resursi, predvidivi i nepredvidivi utjecaji i malo sreće. Međutim, ukoliko treba izdvojiti presudan čimbenik, nedvojbeno su to ljudski resursi. Turizam je djelatnost koja to najbolje dokazuje.

Vrhunsko jelo u restoranu po privlačnoj cijeni, uz neljubaznu uslugu konobara, zbog kojeg se osjećate kao da ste zalutali na krivo mjesto i niste poželjan gost, „najskuplje“ je jelo koje možete probati. Ovakvim „uslužnim tretmanom“ umjesto zadovoljstva i ugode možete okusiti samo gorak okus i razočarenje. Ljudski resursi najjača su karika u lancu do uspjeha. Međutim, sve je izazovnije upravljati njima. Nove generacije, nove životne navike, brza rješenja, utjecaji visoke tehnologije koja ulazi u sve pore ljudskog života, sve veći zahtjevi, sloboda koja nudi razne mogućnosti i sl. Ljudski kapital specifičan je resurs jer zahtjeva specifičan, individualan pristup.

Turizam i ugostiteljstvo izazovne su djelatnosti koje zahtijevaju stalnu budnost usmjerenu zahtjevima turbulentnog tržišta. Investiranje u ljudski kapital započinje formalnim obrazovanjem ali nikako tu ne prestaje. Poslodavci s jedne strane traže visoko kvalitetnu radnu snagu koja će biti motivirana, kvalificirana, sposobna, odgovorna, fleksibilna i sl.; dok zaposlenici žele uz zadovoljstvo poslom koji rade biti adekvatno plaćeni, traže stimulativno okruženje i pogodnosti u vidu više slobodnog vremena, rada od kuće, usavršavanja, napredovanja, i sl.

Projekt KLIK Pula – Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma kojeg provodi Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula s dvanaest (12) partnera iz javnog, privatnog i civilnog sektora daje prognozu svjetlije budućnosti turizmu i ugostiteljstvu, polazeći upravo od glavnih aktera, zaposlenika u turističkom u sektoru.

Škola kao Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, navedenim projektom koji se bliži svome kraju a koji je financiran bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu 5.931.659,01€., u suradnji s partnerima, provela je mnogobrojne aktivnosti u cilju modernizacije obrazovne institucije, obrazovnih metoda i sadržaja u skladu se vremenom; jačanja odgojno- obrazovnih radnika, mentora i promocije strukovnih zanimanja i rada centra KLIK.

Provedene su aktivnosti uspostave organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti KLIK Pula.

Organizirane su specijalizirane gastro radionica za odrasle polaznike, izrađeni edukativni video materijali iz područja hotelijerstva, izrađeni novi standardi zanimanja, standardi kvalifikacije i strukovni kurikulumi, organizirana su predavanja poduzetnika posebnih oblika turizma i demonstracije rada na terenu, studijski posjeti u suradnji s strukovnim grupama putničkih agencija, posjeti turističkim zajednicama i hotelskim tvrtkama. Više od 500 učenika sudjelovalo je na studijskim posjetima, radionicama, predavanjima i demonstracijama na terenu. Osmero učenika pohađalo je dvomjesečnu stručnu praksu u hotelima u Bavarskoj.

Škola je opremljena informatičkom opremom, računalnom i specijaliziranom ugostiteljskom opremom, nabavljena su 2 osobna vozila.

Proveden je veliki broj edukacija i stručnih usavršavanja za odgojno – obrazovne radnike, programa usavršavanja i programa osposobljavanja, program edukacija mentora u redovnom/dualnom sustavu obrazovanja, tečajevi stranih jezika za nastavnike. Organizirani su posjeti međunarodnim konferencijama, stručnim skupovima, kongresima. Osim toga ostvarena je suradnja s visokim učilištima, znanstvenim organizacijama, strukovnim komorama. Osnovan je Karijerni centar s ciljem usmjeravanja učenika i odraslih polaznika, tj. za karijerno savjetovanje i praćenje korisnika.

Promocija strukovnih zanimanja i rada centra KLIK ostvarena je kroz sudjelovanje na natjecanjima, smotrama, radionicama. Zabilježeni su brojni uspjesi učenika na lokalnoj, regionalnoj, državnoj, europskoj razini. Projekt KLIK I Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu posjetili su i predstavili se na prestižnim svjetskim turističkim sajmovima. Animirani su učenici osmih razreda osnovnih škola organizirajući za njih posjet visokokvalitetnim ugostiteljskim objektima gdje su se iz prve ruke mogli upoznati s radom turističko-ugostiteljskih radnika. Organizirane su promotivne konferencije, okrugli stolovi, tematski skup za poticanje inovacije u turizmu i ugostiteljstvu. U sklopu promotivne kampanje snimljene su i emitirane kulinarske emisije, snimljeni promo spotovi, gotovanja u tv i radio emisijama, objave u elektroničkim i tiskovnim medijima, postavljeni jumbo plakati i sl.

Želimo li postati bogata turistička destinacija, ključ uspjeha leži u visokokvalitetnim, motiviranim ljudskim resursima. Svaki pojedinac mora spoznati sebe i vođen motivacijom izabrati radno mjesto koje će mu donijeti zadovoljstvo i uspjeh. Zadovoljan zaposlenik gradi sretno društvo, a time i okruženje u kojem ostvaruje egzistenciju. Učenje je cjeloživotni proces koji nije nikad uzalud utrošeno vrijeme. Društvo je to koje stvara uvjete, pojedincu ostaje izbor.

„Budi izvrstan“, poruka je koju šalje ŠTUT RCK u turizmu i ugostiteljstvu.

