Prekrasna kupola slatkog, mekanog i aromatiziranog kruha, postala je simbol darivanja i dijeljenja radosti za vrijeme blagdana. Ručno pripremljen panettone zvijezda je svakog blagdanskog stola. Mnogi ovo blagdansko peciva smatraju talijanskom verzijom voćnog kolača, ali to uopće nije točno. Ako ste i na trenutak pomislili da je to samo suha torta u kutiji, to znači da sigurno nikada niste jeli pravi panettone.

Svjetski poznata poslastica vrhunac popularnosti dostiže baš u vrijeme Božića. Prekrasno upakirani panettone pronaći ćete posvuda, od pekara do delikatesnih trgovina i supermarketa. No, postoji velika razlika između zanatski rađenog panettonea i onog industrijskog. Ono što razlikuje vrhunski proizvod od prerađenog je kvaliteta namirnica i tradicionalni proces izrade.

Pravi panettone prepoznati ćete po jedinstvenoj spužvastoj teksturi koja se postiže posebnim postupkom više dnevne fermentacije tijesta.

‘PANE DI TONI‘

Povijest panettonea isprepliće tradiciju i legendu, no ono što je sigurno je da je stigao iz sjeverne Italije, točnije iz Milana.

Njegovo podrijetlo veže se uz davnu 1495. godinu i luksuzni božićni domjenka kojeg je priredio milanski vojvoda Ludovic Il Moro. Dvorski je kuhar dobio zadatak pripremiti raskošnu božićnu večeru za lokalno plemstvo. No, desert kojeg su planirali poslužiti uzvanicima je zagorio. Kako važni uzvanici ne bi ostali bez slatkog zalogajčića, trebala im je brza improvizacija.

Kuhar je bio očajan i nije znao što učiniti u tako kratkom roku. Jedan od njegovih pomagača, Toni, pronašao je rješenje. Još ujutro napravio je kolač od onoga što je ostalo u smočnici - malo brašna, maslaca, jaja, kore limuna i grožđica i predložio kuharu da ga posluže uzvanicima. Dvorski kuhar je isprva oklijevao, ali se u konačnici odlučio poslužiti desert. Bilo ga je strah kritika pa je iza zastora promatrao reakcije gostiju.

Svi su bili oduševljeni, a kada je Ludovico il Moro upitao za naziv deserta, kuhar je rekao: ‘Pane di Toni‘ što u prijevodu znači ‘Tonijev kruh‘ otuda je i došao naziv panettone.

ZAŠTO JE TAKO POSEBAN?

Izrada tradicionalnog panettonea dugotrajan je postupak. Masovna proizvodnja koristi se prečacima u procesu pečenja, ali svaka prečica odrazit će se na njegov okus.

Prvo je potrebno napraviti kvalitetan starter kiselog tijesta. Rukovanje sa živim kvascima, izuzetno je zahtjevan posao. S gotovim starterom potrebna su oko tri dana da se tijesto digne. Nakon što se panettone ispeče, potrebno ga je objesiti naopako kako bi postigao prepoznatljiv kupolasti vrh.

Baš sve je bitno prilikom izrade, nužno je da su svi sastojci prirodni i vrhunske kvalitete. Kako panettone ne bi imao okus kiselog kruha već fini okus slastice potrebne su specifične i zahtjevne tehnike.

BOBISOV PANETTONE

Dobra vijest je da ako želite isprobati pravi panettone, više ne morate na put do Italije. Za vas smo pronašli domaću pekaru koja ga proizvodi po tradicionalnoj recepturi. Bobisov panettone nadmašio je sva očekivanja.

Proizvodi se od certificirana talijanske pšenice 00, certificiranih pasteriziranih žumanjaka jaja slobodnog uzgoja, kandirane korice naranče i grožđica sorte „sultanina“ te je glaziran listićima šećera i badema.

Priprema je potpuno zanatska s tri osvježenja matičnog kvasca i tri tijesta. Ukupan proces dizanja s matičnim kvascem traje čak 56 sati. Kako bi na vaš stol došlo samo najbolje, Bobisovi stručnjaci su se povetili istraživanju i odabiru najboljih sastojaka kako bi panettone imao slastan i posebno profinjen okus.

Proizvod je u potpunosti napravljen bez upotrebe konzervansa, monodiglicerida masnih kiselina i sintetskih aroma. Rok trajanja je 42 dana od datuma proizvodnje.

Kako biste uživali u svoj njegovoj mekoći i mirisu, preporučujemo da panettone držite 15 minuta u blizini izvora topline prije konzumacije.

VIŠE OD DESERTA

Ako se još sumnjičavi isplati li se uložiti toliko truda u jedan kruh, vrijeme je da probate Bobisov panettone i uvjerite se kako je vrijedan svake minute.

Panettone je više od deserta, to je ujedno izvrstan poklon koji unosi dašak talijanskog ugođaja u blagdansko slavlje. Elegantno pakiran u karakterističnim visokim kutijama, postao je neizostavan dio blagdanskog doživljaja.

Bobisov panettone dostupan u svim Bobis prodavaonicama i u Tommy hipermarketima.