Novom etapom, Sovilj se odmiče od serijske proizvodnje te u potpunosti posvećuje izradi nakita s elementima skulpture. Iako je i u toj novoj fazi naglašena važnost, posebnost i vrijednost individualnog razvoja, i to čak izraženije nego dosad, za iskorak je zaslužna umjetnikova želja za eksperimentiranjem, rastom i razvojem u vlastitom stvaralaštvu.

Vođen takvim pristupom te strastveno odan izradi nakita i skulpturi, Nenad Sovilj stvara fascinantne unikate izvan vremenskih i stilskih okvira. Oni su protkani njegovom osobnom vizijom i interpretacijom antičke mitologije, gradeći pritom most između drevnih mitoloških priča i suvremenog svijeta. On to vješto čini pomoću arhetipskih simbola, kojima propitkuje univerzalne aspekte različitih individualnih ali i intimnih iskustava u društvenom kontekstu, obilježenom neprekidnim i vječnim fenomenom geneze, to jest postanka.

Upravo je sinoć u Klovićevim dvorima održano otvorenje istoimene izložbe, a nisu ga propustile ni Severina, Gabi Novak, Matija Dedić, Iva Radić, Ljupka Gojić, Ante Vrban, Mirela Holy, Vedrana Ergić te brojni drugi.

Istražujući različite aspekte prirode, evolucije i transformacije te primjenjujući filozofski pristup, autor je minuciozno i akribično pripremao konceptualni okvir izložbe. Umjetnički uradci podijeljeni su u pet tematskih cjelina te su izloženi prema kronološkom redoslijedu.

Na samom početku postava izložbe nalazi se fascinantna konceptualna umjetnička instalacija, koja se sastoji od ogrlice i videoprojekcije, kao vizualna interpretacija geneze - „Genesisa”. Naime, stvaranje kozmosa započelo je Velikim praskom, a Soviljeve izložbe smolom, njegovim tradicionalnim i prepoznatljivim izražajnim sredstvom, na koju je umjetnik u radnom prostoru svojeg ateljea počeo nanositi boju. Prilikom disperzije pigmenata boje, odnosno ekspresije kemijske reakcije uzrokovane međusobnim djelovanjem boje i smole nastali su živopisni i dinamični vizualni efekti, koji su se umjetnika snažno vizualno dojmili i djelovali izrazito stimulativno na njegovu maštu i daljnji tijek njegova kreativnog mišljenja.

U tom smislu, opisana umjetnička instalacija simbolizira završetak kaosa i nastanak svemira, pa njome nisu slučajno prikazani i medaljoni s ugrađenim čipovima starih mobitela, koji se granaju iz „Oka” kao produkt njegova (velikog) praska. Baš kao što se nakon kaosa svemir transformirao i evoluirao, stvarajući nove oblike materije i energije, autor je transformirao čipove starih mobitela integrirajući ih u novu umjetničku formu medaljona, koji su ujedno podsjetnik na početak vlastitog umjetničkog stvaralaštva.

Sovilj naglašava izradu od čipova starih mobitela, napravljenih od plemenitih materijala, čija se uporaba općenito omogućuje recikliranjem elektroničkih uređaja, kao što su stari mobiteli. Stoga ne treba čuditi da su medaljoni, kao što to umjetnik ponosno ističe, nastali na inicijativu Hrvatskog Telekoma, vodećeg telekomunikacijskog operatora u Hrvatskoj, koji svojim poslovnim inicijativama i angažmanom promiče održivi razvoj, ekološku osviještenost, društveno odgovorno poslovanje i pozitivne društvene promjene. Suradnja između Hrvatskog Telekoma i umjetnika Nenada Sovilja pokazuje da kreativna upotreba recikliranog elektroničkog otpada, uostalom kao i umjetnost općenito, može biti kreativno sredstvo ostvarivanja društvenih ciljeva gospodarskih subjekata u području tehnike i tehnologije kao i promicanja pozitivnih društvenih vrijednosti. Kao umjetnički izraz ekološke ideje, izloženi medaljoni nadilaze svoju umjetničku vrijednost predstavljajući simbolički putokaz za bolju budućnost.

Jedna od cjelina plod je suradnje Nenada Sovilja i keramičara Branimira Bobana, kipara, koji će na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu ubrzo steći i akademski naziv, a sastoji se od vaza, tanjura, zdjela i šalica od porculana i fine keramike.

„Genesis” je podsjetnik da umjetnost predstavlja više od puke estetike. Primjer je moći umjetnosti, koja nas može nadahnuti, mijenjati perspektive, obogatiti znanje te utjecati na svijest o svijetu oko nas. Snagom svojeg umjetničkog izričaja Nenad Sovilj budi emocije, omogućuje introspekcije te poziva na dublje promišljanje o vlastitim vrijednostima, stavovima i ponašanjima. Ova višeosjetilna rapsodija antičkog ugođaja pruža posjetiteljima nezaboravne, uzbudljive i čudesne trenutke. Posjetitelji će uživati u spektakularnom ambijentu ove dragocjene smotre te nahraniti oči i dušu izloženim umjetničkim remek-djelima.

Izložbu „Genesis“ moguće je posjetiti i u istoj uživati od danas pa sve do 17. rujna u Galeriji Klovićevi dvori.