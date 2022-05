IZAZOVI KOJE DONOSI PRELAZAK NA EURO

Zagreb, svibanj 2022. - U hotelu The Westin održan je 3. svibnja prvi u nizu poslovnih seminara u organizaciji Francusko-hrvatske trgovinske i industrijske komore. Radi se o neprofitnoj nevladinoj udruzi, koja ovu godinu slavi i 10-u obljetnicu rada, a kojoj je svrha olakšati kontakte i razmjenu ideja s tvorcima politike, kao i sinergiju i zajedničke projekte. Za temu prvog business bruncha odabrano je vrlo aktualno pitanje ulaska Hrvatske u eurozonu, a govornici iz Ministarstva financija su u svoja izlaganja implementirali i odgovore na pitanja koja su prethodno postavili sudionici seminara.

“Povodom našeg 10. rođendana, a zajedno s našim partnerima, 60 hrvatskih trgovačkih društava - francuskih filijala koji su članovi naše komore i francuskim Veleposlanstvom u Republici Hrvatskoj, organiziramo niz zanimljivih događanja. Ponosna sam da mogu reći da Komora svih ovih 10 godina, svakodnevnom suradnjom sa svim nadležnim institucijama i partnerima, pospješuje bilateralne odnose naše zemlje i Francuske, zemlje koja je jedna od najvećih svjetskih gospodarstava i vodećih zemalja u Europi. Ovih 10 godina pokazale su nam da je pred nama svijetla budućnost, da naša suradnja pokazuje odlične rezultate i da smo otvorili prostor za još veće i snažnije priče.” istaknula je Višnja Ježić Sorić, predsjednica Francusko-hrvatske trgovinske i industrijske komore.

Uvod u predavanje je dao francuski veleposlanik Gaël Veyssière koji je uvjeren kako će euro kao službena valuta u Hrvatskoj donijeti puno toga dobroga premda zna za strahove koje kod nekih građana izaziva ulazak u eurozonu.

Prvi je svoje izlaganje imao Stipe Župan, državni tajnik iz Ministarstva financija i član Upravljačkog odbora Nacionalnog vijeća za uvođenje eura koji je objasnio kako teče proces pridruživanja Hrvatske europodručju. Opće je poznata činjenica da je Hrvatska visoko eurizirana. Stanovništvo štedi u eurima, depoziti u eurima čine 76,2% ukupnih štednih i oročenih depozita u bankama, a 50,3% ukupnih plasmana banaka čine plasmani u eurima. S kreditima je slična stvar. Čak 47% kredita u kunama ima valutnu klauzulu u eurima. Naša povezanost s eurozonom je velika. 53,0% robnog izvoza i 59,3% robnog uvoza obavljamo sa zemljama europodručja, a iz njih nam dolazi gotovo dvije trećine (65%) turista.

U listopadu 2017. prezentirana je Strategija za uvođenje eura kao službene valute, a sad smo već pri samom kraju procesa. U srpnju 2020. ušli smo u ERM II, a Hrvatska bi trebala biti najkraće u ERM-u II, kraće i od Slovenije koja je bila samo 2 i pol godine. Premda Hrvatska još uvijek čeka srpanj kad bi trebala doći i službena Odluka Vijeća Europe, pripreme se provode vrlo ozbiljno kao da je to već gotova stvar. Tako imamo već i novi, hrvatski dizajn kovanica eura, a optimizmu pridonosi i to što su kreditne agencije podržale ulazak eura u Hrvatsku.

Nakon toga, Ana Zorić, ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav Ministarstva financija i glavna koordinatorica Koordinacijskog odbora za zakonodavne prilagodbe predstavila je mnoštvo vrlo konkretnih i korisnih informacija o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Vrlo su jasno razrađena pravila za preračunavanje cijena, kao i posebna pravila za zaokruživanje cijena čega se mnogi građani pribojavaju. Kako je planirano, dvojno iskazivanje cijena kreće 5. rujna i traje do 31.12., a dvojni opticaj važit će prva dva tjedna sljedeće godine od 1.1. do 14.1. Sve to, naravno, nakon što bude donesena Odluka Vijeća Europe. Cilj je što bolje informirati gospodarstvenike o svim aspektima uvođenja eura i pripremiti ih na izazove s kojima bi se mogli suočiti.

Gospođa Zorić je objasnila i kako će izgledati puštanje gotovog novca eura u optjecaj i kako će se dogoditi zamjena gotovog novca u euro. Isto tako, navela je i sve slučajeve preračunavanja, pojasnila što se događa s poslovnim knjigama i napomenula da se u ovakvoj situaciji potrebno dodatno konzultirati s računovodstvom. Jedan od primjera dvojnog iskazivanja je isplata plaće (platna lista), za razliku od putnog naloga koji je izuzet od obveze dvojnog iskazivanja. Treba se dobro informirati o svim detaljima kako bi naš prelazak na euro prošao što bezbolnije, a ovo je bila jedna dobra prigoda za to.

U sklopu proslave 10 godišnjice Francusko-hrvatske trgovinske i industrijske komore pozivaju se svi zainteresirani i na sljedeće seminare od kojih će slijedeći biti organiziran 8. lipnja u suradnji s Visokom školom za sigurnost (VSS) u hotelu Hilton Garden Inn, a odmah potom i seminar na temu informatičke sigurnosti 20. lipnja u hotelu The Westin. Ovaj ciklus druženja završavamo gala večerom u rujnu ove godine za sve članove Komore i uvažene goste.