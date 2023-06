To je bio okidač koji je potaknuo njegovu želju da istraži tu vrstu kulturne baštine. Avin je odlučio posjetiti Hrvatsku, malu zemlju s oko četiri milijuna stanovnika u kojoj, prema njegovom mišljenju, hrvati vode ugodan život bez previše stresa, za razliku od ljudi u većim zemljama. Ono što ga najviše privlači jest ruralno okruženje koje podsjeća na poeziju kineskog pjesnika Tao Yuanming-a, koji je poznat po svojim opisima prirode, polja i vrtova.

“Hrvatska je prekrasna zemlja s predivnim ruralnim područjima koja obiluje veličanstvenim dvorcima i starim zgradama.” – ističe Avin. Osim krajolika i arhitekture, hrana koju je ovaj mladić najviše zavolio u Hrvatskoj je "burek". Kada ga prijatelji i profesori pitaju osjeća li nostalgiju za domom, on odgovara da je teško ne osjećati nostalgiju kada dolaziš iz zemlje s toliko izvrsne hrane. Kina ima osam kuhinja koje se razlikuju po okusima i načinu pripreme i kako kaže Alvin, kineska kuhinja je nevjerojatna. Tijekom svog jednogodišnjeg boravka i studija u Hrvatskoj, ovaj mladić primijetio je dvije glavne razlike između kineskog i hrvatskog obrazovnog sustava. Prvotno je primijetio da utilitarizam ima jak utjecaj na kinesko društvo, dok su u Hrvatskoj svi profesori i osoblje ljubazni i pružaju podršku studentima. Bio je iznenađen prijateljskom i suradničkom atmosferom među kolegama ZŠEM-a, što je za njega bilo nevjerojatno jer je na njegovom matičnom sveučilištu vladao potpuno drugačiji mentalitet.

Druga razlika koju je primijetio jest diverzifikacija obrazovnih zahtjeva u Kini koja stvara stres kod studenata. Kinesko ministarstvo obrazovanja zagovara liberalno obrazovanje i potiče učenike da se upuštaju u različita područja studija tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Takva diverzifikacija zahtjeva često dovodi do pretjeranog stresa kod učenika, koji moraju savladati veliki broj predmeta kako bi bili uspješni. Ovaj mladić izražava svoje poštovanje prema kineskim studentima, ali istovremeno ne zagovara kineske obrazovne metode jer smatra da one uništavaju strast za učenjem. U Hrvatskoj je primijetio da studenti imaju više slobodnog vremena za razvijanje svojih interesa i hobija te da imaju širok spektar vještina.

Avin vjeruje da je kineski obrazovni sustav nebalansiran. Iako Kina prolazi kroz brzi razvoj, često se „žrtvuju“ mnogi ljudi. Iz tog razloga, on snažno preporučuje studentima iz azijskih zemalja koji žele studirati u inozemstvu da budu otvoreni i aktivni te da istraže različite aspekte života. Iako je teško razbiti stereotipe i izići iz zone udobnosti, on vjeruje da je to ključno za osobni rast i razvoj. Njegov boravak u Hrvatskoj otvorio mu je oči za nove vrste ljepote i načine života te je odlučio pronaći ravnotežu između učenja i istraživanja drugih područja interesa kako bi ispunio svoj život.

„Potaknut svojim sjajnim prijateljima sa ZŠEM-a, počeo sam razvijati hobije kao što su skijanje, sviranje električne gitare itd. Pokušavam pravilno rasporediti svoje slobodno vrijeme da manje učim(u Kini sam učio 10 sati dnevno) i više izlazim, družim se, putujem i planinarim. Time upotpunjujem svoj život!“ – govori Avin.

Tijekom svog studiranja na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa shvatio je kakav život nudi Hrvatska te se odlučio upisati se na ZŠEM kao redovan student i nastaviti živjeti u Hrvatskoj.