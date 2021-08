Kako dobro očistiti dom uz Electrolux usisavače

Čišćenje doma jedna je od najčešćih, ali i najvažnijih aktivnosti naše svakodnevice. Iako taj zadatak svi često pokušavaju izbjeći, istraživanja* su pokazala kako čistoća vašeg doma može utjecati na stanje vašeg zadovoljstva. Čak je 81% ispitanika izjavilo da se osjeća sretnije u čistome domu, 85% izjavilo je da se osjeća opuštenije, 76% reklo je da bolje spava, dok je 75% istaknulo da osjeća manju količinu stresa.

S obzirom na to da čist i uredan dom ima velik utjecaj na vašu dobrobit, Electrolux je odlučio dizajnirati proizvode koji će vam čišćenje doma učiniti lakim i jednostavnim zadatkom. Bilo da volite usisavati sami ili to želite prepustiti stručnosti robotskog usisavača, bilo da imate kućne ljubimce ili stalno skupljate mrvice s kauča koje ostavljaju vaši mališani, Electrolux ima rješenje za sve. Za brigu o vašem domu dizajnirali smo svestrane usisavače koji se prilagođavaju svim vašim zahtjevima.

Savršen izbor prema vašim potrebama

Doživite najlakše usisavanje do sada uz Electrolux bežične štapne usisavače. Naši najelegantniji i najtiši usisavači pružit će vam prilagodljivo, učinkovito i jednostavno čišćenje doma kao nikad prije. Nadahnuti interijerima vrhunski uređenih domova, Electrolux bežični štapni usisavači dizajnirani su kako bi se besprijekorno uklopili u moderne urbane domove. No ono što ih čini zaista posebnima su njihove performanse. Održavanje doma čistim nikad nije bilo lakše. Uz ovaj Electrolux 2u1 usisavač usisavanje je lako i jednostavno, a vaš dom bit će čišći nego ikad.

Zašto kupiti Electrolux bežični štapni usisavač?

Više učinkovitosti, manje buke

Znate i sami kako to izgleda krenete usisavati vaš dom i uočite kako vaš usisavač gubi snagu jer niste očistili filter. Electrolux se pobrinuo i za to. Čak i kada se spremnik za prašinu napuni, Electrolux štapni usisavači ne gube na učinkovitosti.** Zahvaljujući ciklonskom sustavu koji odvaja čestice prljavštine od zraka smanjuje se broj začepljenja. Više ne morate prekidati usisavanje i trošiti dragocjeno vrijeme za čišćenje filtera jer se naš štapni usisavač brine o tome.

Količinu buke Electrolux štapnih usisavača smanjili smo upola*** tako što smo oblik ručne jedinice dizajnirali tako da je protok zraka nesmetan, a ispuh zraka prigušen. Time smo postigli upola manju zvučnu snagu u usporedbi s konvencionalnim štapnim usisavačima. Rezultat ovog inovativnog dizajna je zvučna snaga ručne jedinice od 73 dB(A) tako da više ne morate brinuti u koje doba dana ćete usisavati kako ne biste nekoga probudili. Electrolux štapni usisavači napravljeni su da se prilagode vama.

Besprijekorna filtracija zraka

Zahvaljujući zatvorenom sustavu filtracije zraka Electrolux štapni usisavači uklanjaju do 99,9% čestica veličine od 0,3 do 10 mikrometara. Više ne morate brinuti o tome hoće li se usisana prašina vratiti nazad u vaš dom zbog loše filtracije. Electrolux štapni usisavači pobrinuli su se za to pomoću filtracije u 5 koraka****:

Aksijalna ciklonska tehnologija s ulazom zraka dizajniranim u obliku zavojnice zahvaljujući kojoj se: ubrzava rotacija zraka kako bi se prašina ciklonom odvojila od spremnika za prašinu; smanjuje broj začepljenja. Stožac s mrežicom Perivi filtar od pjene Perivi glavni progresivni filtar Perivi ispušni filtar od pjene ili perivi filtar za prašinu E10 – standardno na modelu ALLERGY.

54 minute neprekinutog rada

Nakon što se Electrolux štapni usisavač napuni, on jednostavno klizi sa stalka za punjenje i spreman je za korištenje. Uz pomoć funkcije Grab & Go bez imalo napora zgrabite usisavač i krenite, a nakon što ste gotovi s istom lakoćom ga vratite na stalak za punjenje kako bi bio spreman za rad onda kada vam je potreban.

Odaberite jednu od tri različite postavke snage i bezbrižno usisavajte vaš dom i do 54 minute bez prekida. Zahvaljujući memorijskoj funkciji štapni usisavač pamti posljednju postavku snage koju ste koristili, tako da ako trebate napraviti pauzu u čišćenju vrlo jednostavno možete nastaviti bez ponovnog odabira postavki.

Zahvaljujući patentiranom dizajnu Brush Roll Clean jednostavnim pritiskom gumba uklonite dlake iz četke usisavača. Pritiskom na pedalu mehanizam se automatski pokreće čak i ako je usisavač isključen kako biste bez napora držali svoj štapni usisavač čistim i spremnim za rad.

Širok izbor Electrolux usisavača

Ako ste ljubitelj dobrih starih usisavača s vrećicom, ne tražite dalje. Electrolux usisavači s vrećicom dolaze uz tehnologiju optimiziranog protoka zraka uz spremnik velikog kapaciteta koja dugoročno omogućuje iznimne performanse čišćenja. Electrolux inovativna tehnologija Auto Mode detektira vrstu poda, automatski prilagođava snagu i čisti bez napora. S-bag® vrećica kapaciteta od 5 litara čvrsto se zatvara čime se sprječava prosipanje prašine. Kada želite izmijeniti vrećicu, samo je otpustite klikom koristeći inovativnu ručicu CleanLift - jednostavno i higijenski.

Ako nemate dovoljno vremena za obavljanje svih kućanskih poslova i želite taj zadatak prepustiti stručnjaku, Pure i9 robot usisavač napravljen je baš za vas. Zahvaljujući trokutastom obliku dohvaća i temeljito čisti svaki kutak vašeg doma. 3D pregled omogućava mu da pomoću lasera i kamere mapira prostoriju, skenira položaj namještaja te cijeli prostor ostavi besprijekorno čistim. Upravljajte Electrolux robot usisavačem bežično putem aplikacije Wellbeing i iskoristite vrijeme rada baterije do čak 120 minuta u tihom načinu rada.

Electrolux Rapido ručni usisavači bez vrećice dizajnirani su da vam budu nadohvat ruke onda kada vam je najpotrebnije. Za sva teško dostupna mjesta više ne morate izmjenjivati nastavke i prekidati čišćenje jer je tu integrirani Easy Reach™ nastavak za procjepe koji možete izvući tijekom usisavanja. Za zaštitu vaših površina tu su novi Soft Steer™ kotači. Oni smanjuju naprezanje vaših ruku i šaka te vam olakšavaju pomicanje usisivača pritom pazeći da ne oštetite tkanine. Budući da su izuzetno meki, kotači sprječavaju grebanje osjetljivih površina. Naša nova Wet&Dry technology™ očistit će sve što mu se nađe na putu, bilo da se nešto prolilo ili prosulo, Rapido će se za to pobrinuti.

*Hunting Dynasty, Clean Environment´s Impact on People´s Happiness, svibanj 2019.

**Izmjereno uz spremnik za prašinu pun prašine za standardno ispitivanje DMT-a, u skladu s IEC 5. 1., 5. 7. i 5. 9. uz maksimalnu snagu na štapnom usisavaču Pure Q9.

***Zahvaljujući dizajnu ručne jedinice zvučna snaga upola je manja. Smanjenje od 3 dB(A) u usporedbi s konvencionalnim dizajnom ručnih štapnih usisavača poput usisavača ERGORAPIDO, izmjereno u skladu s normom ISO 3743 na štapnom usisavaču Pure Q9.

****Izmjereno u skladu s normom EN 60312-1: 2017.