Tvrtka Alpha Charta d.o.o. čiji su glavni proizvod 100 % biorazgradive papirnate slamke, 1. srpnja 2023. započela je provedbu projekta „Implementacija inovativnih zelenih tehnologija za proizvodnju papirnatih slamki u Alpha Charti“. Projekt je ostvario sufinanciranje putem trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga kroz program „Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost u Hrvatskoj“ koji se provodi kroz Norveški financijski mehanizam za razdoblje od 2014. do 2021.

Program će doprinijeti općim ciljevima EGP-a i Norveškog financijskog mehanizma (EEA i Norveški fondovi) za razdoblje od 2014. do 2021., odnosno smanjenju ekonomskih i socijalnih razlika u Europskom gospodarskom prostoru (EGP-u) i jačanju bilateralnih odnosa između država EFTA-e te država EGP-a i država korisnica programa Norveških fondova. Uspješnom provedbom ovog projekta omogućit će se postizanje sljedećih, impresivnih rezultata: implementirana inovativna automatizirana zelena proizvodna linija za proizvodnju savitljivih papirnatih slamki, povećana konkurentnost tvrtke kroz primjenu zelenih i ekološki prihvatljivih proizvodnih tehnologija, povećani proizvodni kapaciteti za 100 %, godišnji rast prometa od 312 % do 2028. godine, otvorena 3 radna mjesta do 2025. godine, povećanje energetske učinkovitosti za 41 %, godišnje smanjenje potrošnje energije u proizvodnji papirnatih slamki za 86 MWh te godišnje smanjenje emisije stakleničkih plinova za 25 tona CO2. Razdoblje provedbe ovog projekta predviđeno je od 01.07.2023. do 30.04.2024. Ukupna vrijednost projekta je 331.281,00 EUR, a iznos potpore je 185.205,00 EUR.

„Ova projektna investicija predstavlja ključni korak u postizanju dugoročnih ciljeva tvrtke uz pomoć kojeg će se tvrtka transformirati iz malog proizvođača s ograničenim kapacitetima proizvodnje u visokotehnološkog, zelenog i održivog proizvođača. Ovo također predstavlja i sjajnu priliku za proširenje poslovanja diljem Srednje i Zapadne Europe“, rekao je Igor Mirić, CEO tvrtke Alpha Charta d.o.o. Kako bi tvrtka moglo zadovoljiti rastuću domaću potražnju i kako bi mogla značajnije iskoračiti na ciljana tržišta s obzirom na trenutni proizvodni kapacitet i tehnološku opremljenost; ulaganje u najsuvremeniju proizvodnu tehnologiju i automatizaciju proizvodnje pokazuju se ključnim preduvjetom za postizanje utvrđenih ciljeva.

Kako je Alpha Charta nastala?

Jedan od najozbiljnijih ekoloških problema koji oblikuju suvremeni svijet je zagađenje plastikom. Njegova destruktivna prisutnost postala je osobito očita jer velik dio plastike, nakon kratkotrajne uporabe, nažalost, završava u svjetskim morima. Prema procjenama UNEP-a (Program Ujedinjenih naroda za okoliš), više od 80 % morskog otpada čini plastika, stvarajući ozbiljne posljedice za okoliš.

Ovaj problem postao je toliko značajan da su mnoge zemlje i organizacije diljem svijeta prepoznale potrebu za hitnim djelovanjem. Jedna od ključnih inicijativa u borbi protiv onečišćenja plastikom odvijala se u Europskoj uniji. Od srpnja 2021. godine, stupile su na snagu stroge mjere koje zabranjuju plastične proizvode za jednokratnu upotrebu poput tanjura, pribora za jelo, slamki, štapića za balone i štapića za vatu.Ovim su se mjerama stvorile prilike za tvrtke da osmisle održive i ekološki prihvatljive alternative i zamijene zabranjene proizvode na tržištima EU-a i drugim tržištima, onim ekološki prihvatljivima. Tvrtka Alpha Charta jedna je od tih – razvila je i predstavila tržištu upravo održivu i ekološki prihvatljivu alternativu jednokratnim plastičnim slamkama, svoj glavni proizvod – 100 % biorazgradive papirnate slamke. Riječ je o inovativnoj tvrtki koja je osnovana 2021. godine čija je strategija prvenstveno usmjerena na održivi razvoj i povećanje proizvodnih kapaciteta kroz inovativne proizvodne tehnologije postojećeg proizvodnog pogona te ima za cilj postati učinkovit, održiv i zelen proizvođač s nižim troškovima proizvodnje, visokom energetskom učinkovitošću i niskom emisijom stakleničkih plinova. Alpha Charta d.o.o. uspostavila je proizvodnju ekološki prihvatljivih papirnatih slamki 2021. godine, a tržište je odmah prepoznalo održivost tvrtke i pozitivnu vrijednost proizvoda. U siječnju 2023. godine, Charta je udvostručila proizvodne kapacitet nabavkom novih proizvodnih linija za proizvodnju ekološki prihvatljivih papirnatih slamki za HoReCa i Retail segment.Alpha Charta d.o.o. stavlja snažan naglasak na održivost budući da ima ekološki prihvatljiv zeleni proizvod koji mora biti proizveden u skladu s najvišim standardima proizvodnje predmeta koji dolaze u direktan kontakt s hranom od održivih materijala i vrlo osjetljiv na preferencije kupaca prema održivim, zelenim i ekološki prihvatljivim proizvodima. Zbog toga je Charta ponosni nositelj FSC®-COC (FSC-C172992)certifikata i HACCP (Hazard analysis and Critical Control Point) standarda za proizvodnju u skladu s visokim standardima proizvodnje predmeta opće uporabe koji dolaze u direktan kontakt s hranom. Tvrtka je također implementirala certifikat ISO 9001 za proizvodnju, certifikat ISO 14001 za upravljanje okolišem i certifikat ISO 45001 za sustave upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu. Sve gore navedeno potvrđuje strogu predanost tvrtke dobrom upravljanju i održivosti.