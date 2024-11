Imamo sjajnu ideju gdje možete otići i pritom se super zabaviti

Vodimo vas u Rijeku. Našu najveću luku, sjedište Primorsko-goranske županije i „najrokerskiji grad“ u Hrvatskoj. Takozvani „grad koji teče“ prepun je zanimljivosti i povijesti koju svakako valja istražiti i uvjeriti se u gostoljubivost i otvorenost njegovih stanovnika. Uz to, ovaj vikend imamo jedan poseban razlog zbog kojega bi se Rijeka trebala naći na vašem radaru, a to je veliko rođendansko slavlje koje traje sve od četvrtka 14. do nedjelje 17. studenog. Pozivamo vas na 18. rođendan jednog od najposjećenijih trgovačkih centara u Hrvatskoj - Tower Centra Rijeka koji brojnim popustima, pogodnostima i događanjima slavi svoju punoljetnost!

Svih 125 tisuća kvadrata i pet katova ovog riječkog centra četiri dana zaredom feštat će na najjače i, što je najbolje, časte baš sve! Organizirane su nagradne igre, DJ setovi, predstave za djecu, radionice, dječja autoškola, stand up show te, naravno, rođendanski popusti i dupli bodovi na Golden Tower kartici već u četvrtak na prvi dan rođendanskog slavlja pa sve do nedjelje. Pa zar to nije super provod za velike i male?

ROĐENDANSKI POPUSTI ZA VELIKE I SUPER PROGRAM ZA MALE

Kako je 18. rođendan velika stvar, normalno je da se slavi danima. Zagrijavanje za najveći rođendanski tulum, odnosno rođendansko čašćenje zbog toga kreće već u četvrtak kada, već tradicionalno,svi vlasnici Golden Tower kartice vjernosti ovog riječkog centra ostvaruju duple bodove prilikom kupnje. Popusti su stvarno dobri, a možete ih provjeriti na www.tower-center-rijeka.hr. Slavlje se nastavlja u 17 sati cool robotskom radionicom za djecu i mlade, te u petak poslijepodne od 15 sati s čak dvije genijalne nagradne igre (ne brinite, provjerili smo - nagrade su ludo dobre) i DJ nastupom, a u 18 sati vas očekuje nastup Marka The Clowna. Subota, i inače dan za slavlja i tulume, prepuna je sadržaja pa bi bilo dobro planirati put tako da stignete prije podne i najmlađe upišete u dječju autoškolu. Poligon ćete pronaći na 2. katu centra (i potpuno je siguran za mališane), a prva školica kreće već od 10 sati ujutro i traje do 13 sati. Ako pak ne stignete na prvi termin, bez brige – autići i instruktori će vas čekati i u 16 sati (i u nedjelju u istim terminima). Nakon što nauče pravila sigurne vožnje, mališani dobivaju – vozačku dozvolu Tower centra.

PRAVA DOZA SMIJEHA UZ STAND UP SHOW

Od subote ujutro bit će otvoren i posebni, slavljenički kutak za fotografiranje „360° photobooth,“ što je odlična prilika za stvaranje sjajnih uspomena sa sjajnog rođendana. Umjesto jutarnje autoškole, klince možete dovesti i na predstavu „Svojeglavi štapić“ u 11 sati. Poslijepodne, od 15 sati, slijede dvije nagradne igre za sve i DJ nastup, kao i nastup klauna Cin Cin koji će balone modelirati za vas od 16 do 19 sati. Nakon što se klinci umore, vrijeme je da se malo zabave i odrasli, i to uz pravu dozu smijeha: stand up show Aleksa Curaća Šarića i Gorana Vugrinca u 20 sati. Savjetujemo da požurite kako ne biste ostali bez karata koje možete podići na info pultu uz predočenje računa za kupnju od istoga dana u iznosu većem od 18 eura. Vjerujemo da to neće biti problem jer silni rođendanski popusti čekaju u više od 135 trgovina i 12 megastorea. U nedjelju zabava ponovo kreće od jutra. Prvo doručak, a onda i dječja autoškola u 10 sati. Ili doručak i sokić pa interaktivna predstava „Storytelling“ u 11 sati u kojoj će se djeca moći aktivno uključiti u priču, sudjelovati u scenografiji i pomagati likovima iz predstave. Kako cool! Odlučite li doći poslije ručka, moći ćete zaigrati već poznate nagradne igre od 15 sati ili upisati najmlađe u dječju autoškolu u 16 sati, te uživati ponovno u nastupu klauna Cin Cin i balonima koje će izraditi za vas.

Kompletan program Tower centra i pogodnosti potražite na poveznici: https://tower-center-rijeka.hr/novost/5116-18-rodendan-towera-odusevit-ce-i-djecu-i-odrasle

