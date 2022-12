Prosječan navijač vatrenih uvjeren je da nam Belgija neće biti prekompliciran zalogaj. Opijeni vrhunskom izvedbom, odnosno, transformacijom u utakmici protiv Kanade, ne očekuju ništa manje od pobjede s najmanje dva pogotka razlike. Također, ono što bi također moglo dati vjetar u naša jedra, priča je oko navodnih nesuglasica ponajboljih belgijskih igrača. Tako je Kevin De Bruyne u medijima kritizirao stopera Jana Vertonghena. Nogometni analitičari kažu da belgijski braniči ne mogu pratiti ritam koji bi im mogla nametnuti neka ozbiljnija reprezentacija. U Hrvatskoj se nadamo da će za to biti dovoljna postavka igre Zlatka Dalića. Uostalom, belgijska obrana imala je ozbiljnih problema i s Kanadom koja bi vrlo vjerojatno, da nije promašila jedanaesterac, izborila pozitivan rezultat. No, u današnjem modernom nogometu u kojem je sve izračunato do najsitnijeg detalja, moguće je da su sve teze oko krize u belgijskoj nacionalnoj vrsti, jednostavno - spinovi. Nema dvojbe da hrvatski izbornik i njegov stručni stožer, jednako razmišljaju i o toj mogućnosti. No, gledajući objektivno, Belgija je uistinu imala problema u svojoj izvedbi. Minimalno su pobijedili Kanadu, a u susretu s Marokom potpuno zakazali i na kraju izgubili 0:2. Svaki hrvatski navijač nada se da bi eventualna pobjeda nad Belgijom dala novi zamah našoj nacionalnoj vrsti uoči drugog kruga smotre najboljih svjetskih reprezentacija. No, postoji još jedan detalj o kojem itekako treba voditi računa, a to je činjenica da Belgiju u službenim utakmicama nismo pobijedili već 19 godina! Do sada smo s Belgijcima igrali osam puta, svaka reprezentacija ima po tri pobjede, dok su dva susreta završila neodlučeno. Posljednji put Hrvatska i Belgija su igrale u lipnju prošle godine u Bruxellesu. Bila je to generalna proba uoči Eura, a domaćin je slavio 1:0 golom Romelua Lukakua u 38. minuti. Prvi dvoboj igrale su u Bruxellesu 2. rujna 2000. u kvalifikacijama za SP u Japanu i Južnoj Koreji. Susret je završio bez pogodaka, a hrvatsku vrstu vodio je Miroslav Blažević. U uzvratu šestog listopada sljedeće godine, a to je ona utakmica koja nam je svima ostala u lijepom sjećanju. Alen Bokšić zabio je pogodak u 82. minuti i odveo Hrvatsku na Svjetsko prvenstvo. Slijedile su dvije utakmice u kvalifikacijama za EP u Portugalu 2004. godine, a Hrvatsku je vodio Otto Barić. U prvom susretu, u ožujku 2003. u Zagrebu, Hrvatska je deklasirala suparnika 4:0. Na toj se utakmici zlatnim slovima u povijest hrvatskog nogometa upisao Dado Pršo. Zadranin je debitirao za Hrvatsku i zabio gol. Strijelci su bili i Darijo Srna, Tomislav Marić i Jerko Leko. U uzvratnoj je utakmici Belgija u Bruxellesu slavila 2:1, pogocima Wesleya Soncka. Za Hrvatsku je zabio Dario Šimić. U spomenutom razdoblju od 19 godina, ubilježili smo, doduše, jednu pobjedu. No, onu nam je u prijateljskom ogledu donio Niko Kranjčar. U još dvama kvalifikacijskim ogledima za SP 2014. godine, u Bruxellesu smo remizirali (1:1), a u Zagrebu smo izgubili 1:2. Tada nam je koban bio Romelu Lukaku. Belgijski napadač trenutačno je, na našu sreću, daleko od slične forme...

