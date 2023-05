7 najboljih biciklističkih ruta s pogledom na more | Hervis HR

Hrvatska s razlogom slovi kao sve popularnija destinacija za outdoor aktivni odmor tijekom cijele godine, posebice kada je u pitanju bicikliranje. Lijepa Naša ima 10 državnih biciklističkih ruta, kroz nju prolazi 4 EuroVelo biciklističke rute, organiziraju se međunarodna natjecanja kao što su Tour of Croatia i CRO Race, te se sve više ulaže u cikloturizam kao najbrže rastuću granu turizma.

Od nekoliko stotina biciklističkih staza duž jadranske obale uistinu je teško je izabrati one najljepše. No, za vas smo odvojili njih sedam tik do mora, a koje vrijedi posjetiti još ove godine!

1. Istra – staza Medulin Riviera

Bicikliste koji žele osjetiti Istru svim čulima oduševit će kružna biciklistička staza Medulin Riviera. Ova srednje teška ruta duga je 51,5 km i većim dijelom prolazi uz samu obalu južne Istre (10 km asfalt, 41,5 km makadam), otkrivajući posjetiteljima rimske kamenolome i terme, arheološke iskopine, tajanstvene šume i srednjovjekovne crkvice, pješčane uvale, svjetionike i prekrasne vidikovce s kojih puca pogled na cijeli medulinski arhipelag.

Za ovu stazu idealni su trekking, odnosno cross bicikli s kojima ćete lako pedalirati po različitim podlogama, od asfalta i betona do makadama i zemlje.

2. Ruta po Lošinju

Kvarnerski otoci Krk, Rab, Cres te Lošinj već su godinama domaćini 4 Islands MTB Croatia, najpoznatije brdsko biciklističke etapne utrke u Hrvatskoj. No, na Lošinju postoji i staza za velike i male bicikliste, kako za početnike, tako i za obitelji s djecom jer je lagana i prolazi uz samu obalu. Duga je 25 km, započinje na rivi u Malom Lošinju, a vodi kroz morske prolaze, bajkovite uvale i šetnice sa zanimljivom poviješću, pa preko ribarskog dijela Velog Lošinja natrag do Malog Lošinja.

Bicikliste uvijek prati divan pogled na otoke Unije, Susak i Ilovik s jedne strane, te na Rab, Pag i Velebit s druge strane otoka.

3. Vir – Staza MTB 19

Otoci Pag, Dugi Otok, Ugljan, Pašman i Vir bogati su avanturističkim rutama na dva kotača, ali staza MTB 19 – Vir je jedna od najljepših jer, osim što okružuje cijeli otok, sa svake strane očekuje vas pogled na otoke zadarskog arhipelaga. To je kružna staza duga ukupno 27,5 km s nekoliko blažih i kraćih uspona (ukupni uspon od 215 m), a tehnički nije jako zahtjevna što će posebice oduševiti zaljubljenike u MTB i trekking.

4. Šibenik - Šetnica sv. Ante

Ne možemo nabrojiti biciklističke rute na području Šibenika, a da ne spomenemo kružnu stazu Šetnica sv. Ante koja prolazi kanalom pokraj monumentalne utvrde sv. Nikole. Bez obzira idete li sami, u društvu prijatelja ili obitelji, okretat ćete pedale nešto više od 16 km, ali ćete imati najljepše vidike na more, šibenski arhipelag i grad Šibenik.

U povratku se prolazi preko Zablaća uz jezera Male i Velike Soline, poznate lokacije nekadašnjih šibenskih solana.

5. Brač – Staza sv. Roka

Jednom kada okuse čari okretanja pedala po vinogradima, maslinicima, šumama, cestama i predivnoj obali, ljubitelji biciklizma uvijek se vraćaju na Brač jer ih na tom otoku očekuje čak 25 biciklističkih staza i preko 1000 kilometara vožnje. Među njima je i vrlo jednostavna staza Sv. Roko koja vodi tik uz more i prolazi od centra Supetra, preko Mirca do Sutivana. Duga je oko 15 km, jednim je dijelom asfaltna, a drugim je makadamska.

Sigurno vas zanima što se vozi na Braču, cestovni, brdski ili električni bicikli? Svejedno je, dokle god okrećeš pedale i veseliš se avanturi!

6. Vis

Tražite li biciklističke rute na kojima bi vaši KTM bicikli pokazali svu svoju moć, onda se zaputite na otok Vis. Za najbolji panoramski pogled prema Komiži odaberite biciklističku stazu dugu 50-tak kilometara i koja ide od grada Visa prema brdu Križ, selu Žužeca i Dračevom polju.

Manjim je dijelom asfaltirana, a većim dijelom makadamska. Spuštajući se nizbrdo osvojit će vas veličanstven pogled na Komižu, otočić Biševo i beskrajno more.

7. Mljet

Najzeleniji i najšumovitiji otok u Hrvatskoj ima desetak asfaltnih i makadamskih biciklističkih staza različitih karakteristika i nivoa. Međutim, na ruti od mjesta Pomena do Solina, a koja prolazi pored Velikog i Malog jezera te slikovitog otočića Sv. Marije, nećete se moći prestati diviti zaljevu nevjerojatno tirkizne boje. Staza je duga 17 km i ravna, te kao takva prikladna za svakog biciklistu koji žudi za prirodnim ljepotama i čarima ovog „divljeg“ otoka.

Za koju god se rutu odlučili, bez obzira na teren, duljinu i njenu zahtjevnost, vrlo je važno da ste za vožnju adekvatno opremljeni. Biciklistička oprema nije potpuna bez kvalitetnog bicikla, zaštitne kacige, udobne odjeće, pouzdanih biciklističkih tenisica, rukavica, ruksaka, računala, pumpe i dr.

A gdje se bicikli i ostali navedeni predmeti mogu nabaviti? Naravno u Hervisu, poznatoj trgovini za sportske podvige koja na svojim policama i na web shopu nudi pregršt artikala renomiranih sportskih brendova!