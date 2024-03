U tijestu za focacciu kojeg su prethodno mijesili na način kojim se inače vrši samopregled dojke, bio je skriven muškatni oraščić veličine „tipične kvržice” koju žene najčešće mogu detektirati samopregledom. Međutim, gosti radionice nisu znali da kulinarsko okupljanje na kojem su se našli ima veze sa zloćudnom bolesti. Kako bi kroz svakodnevne predmete, koje većina žena ima u kućanstvu, na jednostavan način još više približili otkrivanje bolesti, okupljenima na radionici prezentirano je i zrno crnog papra koje u svojoj minijaturnoj veličini simbolizira rak dojke u nastajanju. Ipak, da je budućnost svijetla pokazuje sljedeća činjenica: napredak u dijagnostici i liječenju zloćudnih bolesti posljednjih je godina doveo do smanjenja smrtnosti i sve većeg broja osoba koje nakon dijagnoze dožive dugi niz godina i ostvare visoku kvalitetu života. Tako su i gosti radionice – majka u pratnji kćeri, Suzy i Sarah Josipović, dva para Amar i Alma Vukičević Bukvić te Andrea Buča i Juraj Krušlin, sestre Anja Alavanja Viljevac i Ina Vukmirica, Jelena Veljača i Marija Mazalin – čuli ohrabrujuću i umirujuću poruku prim. mr. sc. Ljerke Eljuge, cijenjene specijalistice onkologije i radioterapije, jedne od najvećih hrvatskih stručnjaka na području zdravlja žena.

„Hoćemo li kvržicu na vrijeme napipati samopregledom pitanje je veličine dojke i njene pozicioniranosti u tkivu dojke. Zbog toga se ne treba oslanjati isključivo na preglede dojki opipom. To ne znači da samopregled nije bitan. Itekako je bitan i potreban, baš kao što su potrebni i redoviti preventivni pregledi: mamografija za žene starije od 40 godina, a ultrazvuk već od 20. godine života. Osim toga, i muškarci mogu oboljeti od raka dojke: njih 25 do 30 svake godine u Hrvatskoj oboli od karcinoma dojke, a postupci liječenja i dijagnostike jednaki su onima kod žena. Zbog toga je tu i jedan praktičan savjet za sve parove: čuvajte se zajedno, nema ničeg loše u tome da po tušem radite zajednički pregled. Neka vam to postane mjesečna rutina ali nikako ne smijete zanemariti redovite dijagnostičke preventivne preglede.” – izjavila je prim. mr. sc. Ljerka Eljuga

I za kraj, nakon kardiovaskularnih bolesti drugi najčešći uzrok smrti u Hrvatskoj jest rak. No nade ima, jer važne stvari ipak možemo sami napraviti. Primarno je osvijestiti potrebu za kvalitetnom prevencijom i po tome žurno djelovati. Važnost redovitih pregleda i osvješćivanje redovite brige o sebi i svome zdravlju ključ je zdravog (i dugog) života. Stoga, u vlastitom kućanstvu, svaki puta kada koristite crni papar u zrnu, neka vam ovaj začin bude koristan podsjetnik na brigu o osobnom zdravlju. Jednostavnim načinima, poput samopregleda i dijagnostičkih pretraga koje daje moderna medicina, omogućite sebi i svojim bližnjima uživanje u životu i svim trenutcima koje donosi.

VIDEO radionice pogledajte na poveznici: https://youtu.be/jck6ShRfTUU