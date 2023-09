Priča koja je započela prije dvadeset godina dobiva sve dublji značaj sa svakom godinom koja prolazi. Ivo Enjingi je 2004. godine hrabro poslao svoja vina na međunarodno ocjenjivanje, ne sluteći kakav će val uspjeha pokrenuti.

Svake godine, hrvatska vina osvajaju s brojnih uglednih svjetskih natjecanja pregršt priznanja i nagrada. No, moramo se prisjetiti trenutka koji je označio prekretnicu – tada je Decanter World Wine Awards u Londonu 2004. godine dodijelio dvije istaknute nagrade hrvatskim vinima.

Posebno treba istaknuti graševinu, koja je zasjala kao Regional Trophy Winner. Graševina kasne berbe iz podruma Enjingi, berbe 2002, osvojila je prvo zlato za hrvatsko vino. No, priča ne staje tu. U istoj kategoriji mješavina bijelih sorta, International Trophy Winner je postalo legendarno Venje, vino u kojem je graševina igrala značajnu ulogu.

Ti trenuci su otvorili vrata za afirmaciju hrvatskih vina širom svijeta. I kad kažemo "hrvatsko vino", nijedna sorta ne svijetli tako snažno kao graševina.

Svake godine, priznanja s najvažnijih međunarodnih natjecanja obasjavaju graševinu. No, posebno svijetli trenuci dogodili su se 2014. godine, kada je Graševina Turković berbe 2012. iz podruma Kutjevo osvojila Regional Trophy, ponavljajući tako isti uspjeh koji je Enjingi postigao deset godina ranije.

No, jedno od najugodnijih iznenađenja priredila nam je Graševina de Gotho berbe 2018. iz podruma Kutjevo, kojoj je međunarodni sud Decanter World Wine Awards dodijelio nevjerojatnih 97 bodova od mogućih 100! Ova graševina je dosegnula nivo "Platinaste" nagrade, što je razina iznad samog zlata.

No, nije to bilo samo jednom. Graševine iz raznih godišta su nastavile osvajati priznanja, no psihološki utjecaj rezultata 97 bodova je nemjerljiv. Berba je bila rasprodana, slično kao što je 2010. godine kultni britanski restoran "Fat Duck" Hestona Blumenthala otkupio cijelu berbu graševine iz 2007. godine iz podruma Krauthaker.

Jedan od najslavnijih svjetskih chefova koji je pomicao granice mogućeg svojim kulinarskim kreacijama iz područja molekularne gastronomije, prepoznao je ono što su međunarodni ocjenjivači već počeli nagrađivati – predikatne graševine.

Graševine kasne berbe, izborne berbe, izborne berbe bobica, izborne berbe prosušenih bobica i osobito – ledene berbe, vodeće su vinarije već prestale slati na ocjenjivanja. Dosad bi svima već trebalo biti jasno da Zlatna Slavonija posjeduje izvanredne uvjete za ostvarivanje najviših predikata i da je graševina sorta za najveće uspjehe.

Osobito one gastonomske, uz pravi tanjur. Po to iskustvo ne moramo odlaziti u London u restorane s Michelinovim zvjezdicama, niti plaćati prestižne cijene rijetkih berbi.

Vrhunska graševina podruma Kutjevo jedno je od najdostupnijih vina u Hrvatskoj. Jeste li znali da ova prepoznatljiva etiketa iz godine u godinu osvaja srebra i zlata na International Wine Challenge, Concours Mondial de Bruxelles ili spomenutom Decanterovom godišnjem ocjenjivanju?

Možda je sada trenutak da se, uz čašu graševine iz nekog od podruma Svijeta graševine, prisjetimo svih priznanja hrvatskoj vinarskoj tradiciji.