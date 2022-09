Odabir tenisica za trčanje je nekim ljudima prava noćna mora pa na brzinu izaberu prve u trgovačkom centru samo da to skinu s dnevnog reda. Međutim, ovu fazu nikad ne bi trebali zanemariti. Čak i ako imate ideju kakav model tenisica želite, važno je razmišljati i o njihovoj funkcionalnosti.

Kada trčite radi cijelo tijelo, to je sport u kojem gubite najviše kalorija, radite na kondiciji i istovremeno odmarate duh. No, svi se slažemo koliko je zapravo teško početi trčati, a natjerati sam sebe da trčiš na traci ili ulicama grada doista je zahtjevan posao. Važno je ne odustati tijekom prvih par treninga, ali i imati odlične tenisice za trčanje. Zašto? Jer kupnja dobrih tenisica za trčanje savršena je motivacija za još jedan novi trening, a pogotovo kada uz komfor, one i moderno izgledaju.

Sport Vision Hrvatska donosi još fleksibilnije adidas #Supernova2 tenisice za trčanje dizajnirane kako bi trčali udobno baš svaki put, na bilo kojem terenu. S precizno izbalansiranom kombinacijom Bounce i Boost srednjeg potplata te novom konstrukcijom jezika i pete, iskusit ćete udobnost na baš svakom koraku.

Moderne muške i ženske tenisice osmišljene su za trčanje sa boljom kontrolom nad dužim dionicama, uz što pružaju podršku i optimalnu udobnost te su stoga predviđene i za svakodnevne treninge. Mrežasti gornji dio ima posebna ojačanja za precizno određenu podršku, a srednji potplat je ispunjen pjenom i ima veliku reaktivnost, vraća energiju prilikom svakog dodira s podlogom i omogućava nesmetanu aktivnost. Nove Supernova 2 tenisice za trčanje idealne su kako bi iz dana u dan nadišli sebe i obarali osobne rekorde.

Napravljene od prirodnih i obnovljivih materijala, čiji prozračni mrežasti gornje dio osigurava savršenu udobnost nošenja, veći protok zraka te sama tenisica znatno bolje prianja uz stopalo, što istovremeno doprinosi većem komforu, ali fleksibilnosti prilikom trčanja.

Neka i tvoje trčanje bude lagano kao hodanje po oblacima!

