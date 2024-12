Hoće li casino igre postati popularnije od klađenja u 2025. godini?

Casino igre postoje već nekoliko stotina godina. U početku su bile namijenjene isključivo društvenoj eliti i igrale su se u ekskluzivnim klubovima. No, u prethodnom stoljeću popularizirane su i među širokim masama pa se danas igraju u svakom kutku svijeta.

Interes za casino igrama posebno je narastao nakon što su se prebacile na Internet. Danas su korisnicima dostupne tisuće takvih igara u online casinima. Pristupiti im možete na računalu, a i putem mobilnog telefona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Baš zbog toga priređivači casino igara po broju uključenih igrača ubrzano dostižu sportske kladionice u Hrvatskoj. Već sada se više od stotinu tisuća igrača redovito zabavlja na ovakvim igrama u našoj zemlji, a u 2025. godini moguće je da će online casina nadmašiti sportske kladionice i postati prvi izbor zaljubljenika u igre na sreću.

Casino isplaćuje veći jackpot od lota

Jackpot od 3 milijuna eura na igri Eye of Atum. Isplaćenih 2,9 milijuna eura na slotu Tome of Madness. Dobitak od 2,6 milijuna eura na automatu Moon Princess, a 2 milijuna na igri Burning Hot. To su samo neki od velikih ulova igrača online casina u 2024. godini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Radi se o progresivnom casino jackpotu koji spada među novitete u Hrvatskoj. Raste sve dok ga nasumičnim izborom ne osvoji najsretniji među igračima. Radi se o iznosima koji su nadmašili ono što isplaćuju loto igre u Hrvatskoj. Naime, dobitak od tri milijuna eura ne možete danas dobiti na Lotu 7 ni na Lotu 6, a Eurojackpot je zadnji put pao u Hrvatskoj 2014. godine.

To je razlog zašto casino igre više ne ostavljaju ravnodušnima one koji se nadaju jednom iznimnom dobitku koji mijenja svakodnevicu. Naravno, izgledi da će pripasti baš vama nisu veliki. No, lovcima na ogromne isplate bilo kakva šansa dolaska do milijunske isplate zvuči motivirajuće.

Bonusi dostupni svakog tjedna

Prednost online casina nad sportskim kladionicama svakako su i promotivne ponude. Naime, radi se o izdašnim bonus ponudama na koje mogu računati igrači, o čemu detaljno piše web stranica casina.hr.

Pa tako igrač može uzeti bonus u stotinama eura odmah nakon registracije, a tu su i besplatne vrtnje kao poseban tip stimulacije za igranje slotova. U online casinima postoji još program vjernosti kroz koji možete doći do gratis sredstava za igru, a na nekim web stranicama dostupan je i povrat dijela izgubljenih sredstava ako u prethodnom tjednu niste bili uspješni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodajmo tome bonuse za rješavanje izazova, stimulacije kroz kolo sreće i personalizirane promocije pa je jasno da je u online casinu moguće uzeti dodatna sredstava za igru baš svaki tjedan. To nisu slučaj u sportskom klađenju, što daje prednost casino igrama uoči 2025. godine.

U casinu nema poreza na dobitak

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Igrači sportskog klađenja na svaki svoj dobitak moraju platiti porez od najmanje 10%. Ako se radi o većim isplatama porez ide sve do 30%. Takav porez platit ćete i na veliki dobitak na loto igrama.

Međutim, trenutni Zakon o igrama na sreću nije predvidio sličan porez na dobitak u online casinu. Nema ni manipulativnih troškova. To je još jedan razlog zašto casino igre izazivaju zanimanje u našoj zemlji. Naravno, prvo morate ostvariti zaradu da biste uopće mogli razmišljati o oporezivanju. No, činjenica je da je zakon povoljniji prema igračima online casina nego prema onima koji se klade.

Dodajmo tome da u 2025. godini nema velikih sportskih natjecanja, poput Svjetskog nogometnog prvenstva ili Olimpijskih igara. To znači da interes za klađenjem neće biti na svom vrhuncu. U takvim okolnostima casino igre bi se po svojoj popularnosti zaista mogle približiti sportskoj prognozi pa možda i zasjesti na vrh među igrama na sreću koje se igraju u Hrvatskoj.