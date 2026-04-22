Gorenje premijerno na prestižnom sajmu EuroCucina

Debi Gorenja na EuroCucini predstavlja značajnu prekretnicu za brend, koji svoje dugogodišnje iskustvo u segmentu kućanskih uređaja prenosi u specijalizirano okruženje kuhinjskog retaila. S više od 75 godina tradicije i snažnim europskim nasljeđem, Gorenje predstavlja rješenja koja objedinjuju promišljen dizajn, pametnu tehnologiju i pouzdane performanse – uvijek s fokusom na stvarne potrebe korisnika.

Dizajnirano za jednostavnije iskustvo u kuhinji

Na sajmu EuroCucina Gorenje predstavlja inovacije u segmentima kuhanja, pohrane hrane i povezanih uređaja – sve razvijeno kako bi podržalo svakodnevno korištenje kuhinje. Pristup brenda temelji se na tehnologiji usmjerenoj na korisnika, jednostavnosti korištenja i dizajnu koji se prirodno uklapa u suvremene domove.

Kao brend s dugogodišnjom prisutnošću na brojnim europskim tržištima, Gorenje uživa reputaciju pouzdanog i zrelog partnera. Ulazak u kitchen retail kanal dodatno jača višekanalnu prisutnost i diversifikaciju prodajnih kanala. Time Gorenje dolazi do potrošača upravo u trenutku kada se spajaju inspiracija, planiranje i donošenje odluka – nudeći uređaje koji se besprijekorno uklapaju u cjelovita kuhinjska rješenja, uz dugoročnu pouzdanost.

„Specijalizirane kuhinjske trgovine idealno su mjesto za prodaju proizvoda iz različitih kategorija jer upravo tu kupci uspoređuju, istražuju i uistinu razumiju vrijednost cjelovitog kuhinjskog ekosustava. Za etablirani brend, prisutnost u ovom kanalu znači biti uz potrošače u trenutku kada traže stručnost i povjerenje. Također, to je ključno za predstavljanje širine našeg portfelja i kvalitete koja nas definira godinama“, izjavio je Jianmin Han, CEO Hisense Europe i globalno odgovoran za upravljanje brendom Gorenje.

Novi standard za kućnu pizzu: gotova za samo dvije minute

Dodatno pojednostavljujući kuhanje kod kuće, Gorenje predstavlja novu ugradbenu pećnicu za pizzu koja omogućuje pripremu savršene napolitanske pizze u rekordne 2 minute. Ovaj uređaj donosi profesionalne rezultate u kućno okruženje, omogućujući postizanje autentičnog okusa, savršene teksture i hrskave kore. Na hrvatskom tržištu će ova pećnica biti dostupna uskoro.

Predstavljen upravo u Italiji – domovini pizze – ovaj proizvod potvrđuje uvjerenje Gorenja da napredna tehnologija treba služiti svakodnevnom kuhanju, a ne ga komplicirati.

„Naša nova pećnica za pizzu pokazuje kako vrhunske performanse i jednostavnost mogu ići ruku pod ruku. Priprema savršene pizze u samo dvije minute impresivna je, ali ono što je zaista važno jest koliko je lako postići profesionalne rezultate kod kuće. Predstavljanje ovog proizvoda na EuroCucini u Italiji daje mu dodatnu simboliku te naglašava naše europsko nasljeđe i posvećenost razvoju proizvoda koji unaprjeđuju svakodnevno kuhanje“, izjavio je Boštjan Pečnik, izvršni potpredsjednik za istraživanje i razvoj u Hisense Europe Gorenje.

Jednostavnije kuhanje uz AI Dish Designer

Gorenje predstavlja i AI Dish Designer, pametnog asistenta za kuhanje razvijenog kako bi uklonio neizvjesnost iz svakodnevne pripreme obroka. Integriran u ConnectLife ekosustav, ovaj sustav pomaže korisnicima u kreiranju jela na temelju namirnica koje već imaju – unosom ili jednostavnim fotografiranjem putem aplikacije.

AI Dish Designer automatski odabire optimalne parametre kuhanja i šalje ih izravno u pećnicu. Ugrađena kamera prati proces pečenja i automatski ga zaustavlja kada je željeni rezultat postignut, omogućujući sigurnost i dosljednost u pripremi jela. Sve funkcije dostupne su putem ConnectLife aplikacije ili velikog zaslona pećnice koji podržava više od 30 jezika, uključujući i prikaz video sadržaja poput recepata korak po korak.

Sustav ne zamjenjuje kreativnost, već pojednostavljuje proces i uklanja nesigurnost – omogućujući kvalitetno kuhanje čak i u užurbanim danima.

Besprijekoran dizajn i dulja svježina namirnica

Odgovarajući na zahtjeve za vrhunskim dizajnom i funkcionalnošću, Gorenje predstavlja novu liniju Smart KitchenFit hladnjaka koji se savršeno uklapaju u kuhinjske elemente, dok ugradbeni BigVolume hladnjak-zamrzivač nudi iznimno velik kapacitet pohrane.

Ovi modeli opremljeni su AdaptTech tehnologijom – inteligentnim sustavom koji uči navike korisnika i unaprijed prilagođava temperaturu stvarnim potrebama. Time se produžuje svježina namirnica i smanjuje potrošnja energije, uz diskretnu podršku svakodnevnim rutinama.

Prirodan korak prema specijaliziranom kuhinjskom retailu

Sudjelovanje Gorenja na sajmu EuroCucina predstavlja važan korak u jačanju partnerstava unutar kitchen retail sektora. Fokusirajući se na kvalitetno dizajnirane, jednostavne i pouzdane uređaje, Gorenje se dodatno pozicionira kao pouzdan partner za kuhinje koje su stvorene za dugotrajnu upotrebu – i stvarni život.

Na EuroCucini 2026 Gorenje ne predstavlja samo proizvode, već i jasnu filozofiju: tehnologija treba pojednostaviti život, dizajn treba biti prirodan, a kuhinja uvijek u središtu svakodnevice.