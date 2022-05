Na pitanje od milijun okusnih pupoljaka mnogi pokušavaju odgovoriti, no samo najodvažnijima to i uspijeva. Jer odgovor se ne krije ni u frižideru, ni u supermarketu, pa čak ni u kulenovom obiteljskom stablu. Prirodna postojbina kulenovih seka široka je ravnica Slavonije i Baranje, okupana sjajem panonskog neba i vodama najvećih hrvatskih rijeka. U okrilju tog magičnog ljubavnog trokuta odvija se i vaše putovanje ka tajni kulenove seke. Pritom se, kako to već ide s tajnama, ni do ove ne dolazi tek tako. Ne, ne. Pred vama su kilometri najljepših šetnica i staza kontinentalne Hrvatske.

Pješačili, biciklirali, jahali ili skakali u vreći, nećete im odoljeti. Tim više što svaki od ovih puteva vodi do, ili barem prolazi pokraj, prekrasnih kuća za odmor i seoskih domaćinstava uronjenih u neko drugo vrijeme i prostor. U njihovim sjenovitim bašćama, za hrastovim stolovima, okupani zelenilom, osjetit ćete umirujuću energiju chillanja na slavonsko-baranjski način.

Osjetit ćete, ne sumnjamo, i glad (prijeđeni kilometri i svjež zrak učinit će svoje). Ovo će vas podsjetiti na ishodište putovanja na koje ste krenuli – na onaj sudbonosni klik na web-banner kulenove seke. I taman kad si, duboko zamišljeni, postavite pitanje gdje li rastu te kulenove seke, pred vama će se pojaviti vaši domaćini.

Njihovim zaraznim osmijesima parirat će samo šarenilo plata u njihovim rukama. Na jednoj od njih, otprilike u središtu, obgrljena bratom kulenom, mekom slaninom i paletom sireva, naći će se i ona, kulenova seka u svom prirodnom okruženju. Njen kut od 45 bit će početak vašeg zaokreta za 360. Naime, počet ćete se uvijek iznova vraćati u Slavoniju.