Executive MBA program Zagrebačke škole ekonomije i managementa pokrenut još 2014. godine dizajniran je za profesionalce koje žele nadograditi svoja znanja i vještine u području poslovnog upravljanja.

Tada je prepoznato kako na tržištu nedostaje program formalnog obrazovanja na diplomskoj razini za osobe s višegodišnjim radnim iskustvom koji nudi mogućnost usavršavanjem vikendima bez zanemarivanja poslovnih i obiteljskih obveza. Od pokretanja Executive MBA programa do danas program raste i razvija se, a usporedno s njim raste i broj zadovoljnih studenata i aluminija. Prateći trendove prije godinu dana ZŠEM je razvio i Global Executive MBA program zadržavajući opći program poslovnog upravljanja za osobe na rukovodećim pozicijama koje svoje obrazovanje žele podići na globalnu razinu.

“Uz predavanja na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa Global Executive MBA omogućuje polaznicima stjecanje znanja i s H-FARM College u Italiji, Luxembourg School of Business u Luksemburgu, Stevens Institute of Technology u New Yorku te iz Singapura čime polaznici šire svoja znanja i networking na globalnu razinu.” – ističe dr. sc. Goran Oblaković, prodekan ZŠEM-a.

Polaznici Executive MBA programa koji su svoje povjerenje ukazali Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa osobe su na rukovodećim pozicijama koji žele unaprijediti svoja znanja i vještine kako bi unaprijedili poslovne procese i time doprinijeli razvoju kompanija u kojima rade.

Deni Kostelac diplomirao je molekularnu biotehnologiju na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je na istom Fakultetu doktorirao na studiju Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam. Trenutno je zaposlen kao znanstveni suradnik na PBF-u te je objavio više od deset znanstvenih publikacija u prestižnim znanstvenim časopisima. Ono što je posebno u njegovom radu jest da je kao jedan od rezultata doktorskog istraživanja osmislio probiotičku kapsulu koja je nagrađena zlatnom medaljom na međunarodnoj izložbi inovacija i dodatno priznanjem za zdravstveni značaj inovacije na salonu inovacija Bjelovar. Najvažnije priznanje kvalitete doktorskog rada stiglo je 2022. godine godišnjom nagradom Zaklade Ivan Bulić za najbolji doktorski rad.

„Tijekom svog rada u znanosti uvijek sam bio vođen unutarnjom težnjom za otkrivanjem i uklapanjem dostignuća u oblik koji je primjenjiv i ima smislenu formu koja može poboljšati život korisnicima. Nakon razvoja proizvoda i ideja temeljenih na vlastitim istraživanjima počeo sam shvaćati nužnost razumijevanja poslovnih procesa, tržišnih trendova i marketinga. Kako sam u tom trenutku već bio u dinamičnom okruženju znanstvene zajednice, industrije ali i potencijalnih korisnika proizvoda koje razvijam, upisao sam Executive MBA studij Zagrebačke škole ekonomije i managementa. Znanje i vještine koje sam stekao tijekom studija, posebice tijekom izrade diplomskog rada neprocjenjiva su i nužna nadopuna znanju iz struke jer su mi omogućile potpuno razumijevanje cjelokupnog procesa razvoja proizvoda, od ideje do polica trgovina. Najveće prednosti studija su efektivan prijenos iskustva predavača na polaznike, rad na rješavanju konkretnih problema stvarnih tvrtki, raspored prilagođen zaposlenima te poticanje timskog rada što olakšava umrežavanje među polaznicima, a time i direktnu izmjenu znanja i iskustava. Osobno mi je EMBA studij odskočna daska za sljedeći karijerni korak gdje se očekuje visoka razina znanja u struci nadopunjena s menadžerskim vještinama i razumijevanjem dinamike tržišta.“ – ističe Deni Kostelac.

Denijeva kolegica sa studija Vedrana Čulo Gusić svoju je karijeru započela u financijskoj industriji kao bankarica na šalteru. Tada nije niti slutila da će je taj posao zaista zainteresirati te da će ove godine slaviti punoljetnost karijere u financijskom sektoru. Kako ju je razvoj karijere doveo do vrlo odgovorne pozicije Retail Executive-a u Hrvatskoj poštanskoj banci željela je steći širu sliku, izgraditi se kao kvalitetna menadžerica u bankarstvu te formalizirati svoja znanja na vrhunskim kolegijima, ponajprije iz računovodstva i financija.

„Odabrala sam Zagrebačku školu ekonomije i managementa jer je prema Agenciji za znanost i visoko obrazovanje najbolje ocijenjena institucija u području ekonomije te je među pet posto najboljih poslovnih škola u svijetu. Dodatna je vrijednost što se metode i naučeno odmah primjenjuju u praksi, a predavači su najveći stručnjaci iz Hrvatske i svijeta, osobe s velikim menadžerskim i istraživačkim iskustvom, od kojih sam bila motivirana učiti.“ – ističe Vedrana.

Obitelj, kompanija u kojoj radi i Vedranini nadređeni za vrijeme studija pružali su joj veliku podršku. Kako ističe, izuzetno je zahtjevno imati velike odgovornosti u poslu, a pri tome vikendom pohađati predavanja, kasno u noći pripremati radove, rješavati zadatke...

„Sve navedeno ne bi bilo moguće da nije bilo razumijevanja i naših profesora predavača što je velika prednost ZŠEM-a. Stekla sam mnoga vrijedna poznanstva te studirala s kolegama koji su uvijek spremno jedni drugima pomagali. Zanimljiva predavanja, konstruktivne rasprave s profesorima, stres ispitnih rokova, smijeh na predavanjima, druženja studenata i razmjene…nije bilo teško u tako poticajnoj atmosferi. Vjerujem da će se moja karijera i dalje razvijati u bankarskom sektoru, a ZŠEM u tome ima značajni doprinos u formalizaciji mojih znanja.“ – ističe Vedrana Čulo Gusić, Retail Executive u HPB i članica Nadzornog odbora HPB Nekretnina.

Svoj karijerni put Donald Jagar započeo je još kao apsolvent Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu radeći kao suradnik na različitim građevinskim projektima nisko i visoko gradnje. Kasnije je kao ovlašteni inženjer strojarstva nešto više od pet godina obavljao poslove projektiranja i nadzora kada je dobio priliku svoju karijeru nastaviti u retailu, u razvoju i investicijama, gdje se zadržao deset godina. Kako je korporativno okruženje od njega tražilo stalni napredak i učenje, prije nekoliko godina odlučio se za usavršavanje kroz Executive MBA program. Iako je želio upisati studij u inozemstvu epidemija virusa Covid-19 i potres koji je pogodio Zagreb su mu promijenili prioritete te je istražio kakve programe poslovne škole u Hrvatskoj nude.

„U cijelom nizu programa koji postoje, jedino je Executive MBA program ZŠEM-a imao sve meni potrebno. Uz činjenicu da završetkom MBA programa dobivam i pripadajuće ECTS bodove za eventualno daljnje školovanje, činjenica da je Executive MBA program na ZŠEM-u prepoznat i da je ZŠEM uvršten na listu top 50 europskih poslovnih škola mi je olakšalo izbor.“ – ističe Donald Jagar

Donald ističe kako u korporativnom poslovanju nije moguće napredovati na managersku razinu ako se ne posjeduje i formalno obrazovanje iz ekonomije i managementa. Executive MBA program po njemu predstavljaju esenciju potrebnih kurikuluma kako bi uloženo vrijeme i novac za svakog polaznika imalo najkraći povrat. Izrazito mu je bitno da predavači koji predaju na Executive MBA programu imaju ostvarene vjerodostojne međunarodne karijere u vrhunskim svjetskim društvima.

„Znanja koja sam stekao primjenjujem od prvog dana u realnom sektoru. Moj trenutni poslodavac Medika je društvo koje prepoznaje važnost obrazovanja na Executive MBA razini i ponosni su na moja ostvarenja. Različita znanja i alati koje sam stekao primjenjujem svakodnevno u svim poslovnim segmentima, kako upravljačkim prema nižim tako i onih lobističkih prema višim strukturama. Moja najveća spoznaja koju sam osvijestio tijekom studiranja na ZŠEM-u je prepoznavanje osobne pozicije i bolja detekcija obrazaca u ponašanju sustava. Danas je moj zadatak osigurati poslovanje lanca logističkih centara kojima upravljam i omogućiti svom društvu da što bezbolnije prebrodi energetsku krizu. Kao stručnjak u području energetike i razvoja smatram da nije moguće upravljanje resursima i sustavima, kao i vođenje investicija bez usvojenih znanja iz područja strategije i upravljanja promjenama koje pruža Executive MBA program.“ – ističe Donald Jagar iz Medike.