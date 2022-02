Uvođenje eura u Hrvatsku trebalo bi se dogoditi 1. siječnja iduće godine, kada će se sve kune na računima hrvatskih građana automatski prebaciti u eure po važećem tečaju. No, procjenjuje se kako Hrvati u gotovini drže čak 40 milijardi kuna, što je više od 10 tisuća kuna po stanovniku pa se nameće pitanje: što će biti sa svim tim kunama nakon uvođenja eura?

Potrebno zamijeniti kune, ali euri nisu najbolja opcija

Kune u gotovini bit će potrebno zamijeniti ove godine kako bi štediše izbjegli gubitak vrijednosti svoje ušteđevine i kao prva opcija nameće se zamjena kuna u eure, novu valutu koju ćemo svi koristiti od sljedeće godine. No, to baš i nije najbolja opcija za većinu ljudi zbog pojave kojoj trenutno svjedočimo, a to je visoka inflacija koja umanjuje vrijednost našeg novca jer s istim iznosom možemo kupiti sve manje proizvoda.

Inflacija pogađa sve papirnate valute, a euro nije iznimka. Eurozona je prošli mjesec zabilježila najveću stopu inflacije u svojoj povijesti, što znači da oni koji štede u eurima zapravo gube vrijednost svoje imovine iz mjeseca u mjesec. Pritom je svejedno držite li svoje eure na bankovnom računu koji ne daje nikakve kamate ili pak u papirnatom gotovinskom obliku - činjenica je da euri, kao i kune, nisu prikladni za dugoročnu štednju zbog inflacije. Srećom, postoji isplativa alternativa.

Investicijsko zlato - Štednja koja nosi više od 8% prinosa godišnje

Investicijsko zlato u zadnje je vrijeme sve popularniji oblik dugoročne štednje otporne na inflaciju kojoj se okreće rastući broj štediša u svijetu, ali i u Hrvatskoj. Investicijsko je zlato standardizirano zlato koje dolazi isključivo u fizičkom obliku zlatnih poluga i zlatnika visoke čistoće te je namijenjeno dugoročnom zadržavanju vrijednosti, a činjenica da je u zadnjih 20 godina cijena zlata u prosjeku rasla oko 8.3% godišnje pokazuje da se radi o vrlo isplativom i sigurnom obliku štednje.

Osim što se pokazalo vrlo isplativim, investicijsko zlato ima i druge prednosti koje ga čine privlačnijim oblikom štednje od novca na računu ili u gotovini. Iako cijena zlata u dugom roku uvijek raste, ona najviše raste u vremenima inflacije, krize i ekonomskih nestabilnosti pa se zlato tradicionalno smatra ulagačkim instrumentom koji pruža zaštitu imovine i štednje u nesigurnim vremenima.

Osim toga, investicijsko zlato u fizičkom obliku zlatnih poluga i zlatnika oslobođeno je apsolutno svih poreza, uključujući PDV i porez na kapitalnu dobit, što znači da sva zarada od ulaganja ostaje investitoru, bez ikakvih obaveza prema državi. Investicijsko zlato je prenosivo i jednostavno za skladištiti jer ne zauzima puno prostora, a također je vrlo likvidno, to jest lako ga je zamijeniti za gotovinu po aktualnom tečaju bilo gdje u svijetu kroz otkup zlata.

Kako zamijeniti kune za zlato na jednostavan i povoljan način?

Ulaganje u zlato moguće je na više načina, a onaj najisplativiji i najsigurniji je kupnja zlatnih poluga i zlatnika koji se smatraju investicijskim zlatom kod vjerodostojnog trgovca plemenitih metala. Najpoznatiji takav trgovac u Hrvatskoj je Centar Zlata koji je ujedno i ovlašteni distributer poznatih europskih talionica kao što je austrijska državna kovnica Münze Österreich poznata po kovanju dukata s licem cara Franje Josipa.

Centar Zlata nudi mogućnost štednje u zlatu svim građanima, bez obzira na njihovu platežnu moć, budući da u svom asortimanu nudi široku ponudu zlatnika i poluga od onih najmanjih mase jednog grama pa do najvećih mase jednog kilograma. Pritom je zlato moguće platiti i gotovinom za iznose manje od 75.000 kuna, što je pogodnost za sve one koji će svoje kune prije isteka njihove valjanosti zamijeniti za žuti plemeniti metal, a odnedavno je moguće zlato platiti i kriptovalutama.

Zamjena kuna za zlato moguća je u nekoj od poslovnica Centra Zlata, a moguća je i kupnja zlata na daljinu preko webshopa uz 100% osiguranu dostavu na kućnu adresu u roku tri radna dana. Centar Zlata svim klijentima nudi i opciju besplatne pohrane poluga i zlatnika prvih godinu dana, ali kupac može svoje zlato preuzeti odmah i sam ga pohraniti, ako to želi.

Ukoliko i vi želite spasiti svoje kune, ali i eure, od gubitka vrijednosti zbog inflacije koja neće tako brzo nestati, zamijenite svoj novac za jedini oblik imovine koji je nadživio sve krize, inflacije, valute i generacije - investicijsko zlato.

Djelatnike Centra Zlata moguće je kontaktirati za besplatne konzultacije na e-mail info@centarzlata.com ili pozivom na broj 01 3000 783, a najveću ponudu investicijskog zlata u Hrvatskoj možete pogledati klikom OVDJE.