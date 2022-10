Stručni predavači iz akademske zajednice, realnog sektora i financijskih institucija stavit će svoje znanje na raspolaganje u prvoj Hrvatskoj ESG Akademiji koju u listopadu pokreće Hrvatska gospodarska komora. Cilj Akademije je educirati, informirati i povezati pripadnike gospodarstva i poslovne zajednice na temu okolišnih, društvenih i upravljačkih (ESG) kriterija održivog razvoja. Akademija je strukturiran nastavak aktivnosti koje HGK poduzima kao odgovor na potrebe svojih članica u smjeru održivog razvoja, poput nedavno održane konferencije Podržimo održivo koja je okupila značajan broj sudionika iz gospodarske zajednice i neke od vodećih svjetskih autoriteta za održivost.

„Tvrtkama objava nefinancijskih izvještaja uskoro više neće biti izbor, nego obaveza. Cilj takvih izvještaja je pružiti investitorima informacije o utjecaju tvrtke na ljude i okoliš, a posredno će informacije o tvrtkama koje investitori podupiru biti i dio izvješća o plasmanu njihova kapitala. Zakonodavna obaveza nikad nije dovoljna bez cjelovite promjene u načinu razmišljanja onih koji su na upravljačkim pozicijama. „Tvrtke koje ne posluju u skladu sa principima održivog razvoja, ne ulažu u inovacije i razvoj, ne transformiraju se u nove poslovne modele i načine rada, više neće biti konkurentne – izjavila je Marija Šćulac Domac, direktorica Sektora za industriju i održivi razvoj Hrvatske gospodarske komore.

Europski Zeleni plan pred tvrtke stavlja značajne obaveze po pitanju poslovanja i izvještavanja. Zelenim planom i pripadajućim mu aktima ESG iz kategorije „nice to have“ prelazi u zakonsku obavezu implementacijom brojnih direktiva i uredbi u hrvatsko zakonodavstvo 2023. godine.

Iako se o održivom razvoju i poslovanju kontinuirano govori u javnom prostoru, potreba za nadogradnjom praktičnih znanja i vještina u području ESG-a neprekidno raste. Europska unija, vođena zaključcima sporazuma u Glasgowu i Parizu donijela je akcijski Zelenim planom, obvezala se na potpunu klimatsku neutralnost gospodarstva i društva do 2050. godine, što pred mnoge tvrtke stavlja značajne obaveze po pitanju poslovanja i izvještavanja. Zelenim planom i pripadajućim mu aktima ESG iz kategorije „nice to have" prelazi u zakonsku obavezu za većinu poduzeća implementacijom brojnih direktiva i uredbi u hrvatsko zakonodavstvo 2023. godine. To se posebno odnosi na kompanije čije poslovanje utječe na čitavo društvo te one sa strogim internim pravilima usklađenosti u cijelom lancu opskrbe. ESG je ujedno i poticaj tvrtkama da o svojim ulagačima, dioničarima i široj društvenoj zajednici krenu promišljati odgovorno i cjelovito.

ESG Akademija Hrvatske gospodarske komore okupit će mnoge relevantne predavače i praktičare iz institucija, akademske zajednice i realnog sektora. Uz strateške i praktične radionice, polaznici će dobiti konkretna znanja i vještine koji im mogu pomoći u narednom razdoblju.

Radionicama će polaznici dobiti sveobuhvatan prikaz koncepta održivosti i ESG-a iz perspektive poslovanja tvrtki te se kroz primjere u praksi dotaknuti teme procjene klimatskih rizika i financiranja održivosti. Ne postoji jedna jedinstvena praksa održivosti koja je jednako primjenjiva u svim tvrtkama, stoga se i tematici ESG-a treba pristupati odgovorno i informirano uz tailor-made pristup politikama svake pojedinačne kompanije. Nefinancijsko izvještavanje od iduće godine postaje jedan od ključnih izazova svim tvrtkama koje žele privući ulagače te ostvariti dugoročnu dodanu vrijednost za dioničare, partnere i šire društveno okruženje, a uz HGK ESG Akademiju tom izazovu mogu pristupiti opremljeni novim saznanjima i alatima za uspješnu implementaciju kriterija održivosti u svoje poslovne procese.