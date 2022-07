MAXSport 1 i MAXSport 2 programi s ekskluzivnim prijenosima utakmica Hrvatske nogometne lige

Nogometna ponuda MAXtv-a jedina sadrži: sve utakmice i derbije HNL-a, engleski Premiership, španjolsku La Liga, talijansku Seria A, francusku Ligue 1

Atraktivni ArenaSport programi 7 do 10 s prijenosima svih utakmica UEFA Lige prvaka i Premiershipa umjesto SK 1 do 6 kanala

Hrvatski Telekom tijekom sljedeće četiri sezone ima ekskluzivna prava emitiranja najgledanijeg sportskog sadržaja u Hrvatskoj; Hrvatske nogometne lige i Hrvatskog nogometnog kupa. Prijenosi utakmica odvijati će se na novoosnovanim MAXSport programima, koji su korisnicima testno uključeni već od 1. srpnja, a od kojih će MAXSport 1 prenositi veći dio HNL utakmica te će biti dostupan već u osnovnom paketu MAXtv-a. Nogometnu sezonu na MAXSportu otvara u ekskluzivnom prijenosu utakmica Superkupa Dinamo-Hajduk već ove subote 9.7. u 20h.

Osim prijenosa uživo, program će sadržavati i posebne emisije koje će se baviti hrvatskim nogometom, primjerice ponedjeljkom je planirana posebna emisija u trajanju od 90 minuta posvećena HNL-u. Želja HT-a je s vremenom proširiti program na hrvatske lige i kupove iz drugih sportova i da MAXsport bude pravi, sadržajem bogati hrvatski sportski kanal.

MAXSport1 program dostupan je već u osnovnom paketu svim korisnicima MAXtv čime želimo dodatno popularizirati i olakšati dostupnost hrvatskog nogometa. Istovremeno MAXSport2 program biti će dostupan MAXtv korisnicima sportskih paketa. MAXSport2 program sadržavati će prijenose uživo u trenutcima kada će se odigravati više paralelnih utakmica, dok će ostatak vremena na njemu prikazivati snimke i sažeci. Oba MAXSport programa biti će dostupa i na MAXtv satelitu, te u ponudi Iskona i evotv-a.

Najatraktivniji sportski i nogometni program upotpunit će nogometne utakmice najboljih i najzanimljivijih liga i natjecanja: UEFA Liga prvaka, UEFA Konfederacijska liga, španjolska La Liga, engleski Premiership, talijanska Seria A, francuska Ligue 1, portugalska Primeira, koje će se sve prenositi na ArenaSport kanalima dostupnima na MAXtv-u.

„Hrvatski Telekom usko je povezan sa sportom u mnogim segmentima svog poslovanja. Kao vodeća telekomunikacijska kompanija u Hrvatskoj, uvijek stremimo osigurati najkvalitetniji sadržaj našim korisnicima. Kako smo mi u Hrvatskoj poznati kao strastveni ljubitelji sporta, posebice nogometa, naša je zadaća omogućiti vrhunsko iskustvo putem najgledanijeg sportskog sadržaja i pritom podržavati i promovirati hrvatski sport. Vjerujem kako ćemo uz MAXSport1 i MAXSport2 programe zadovoljiti i opravdati povjerenje naših gledatelja“, izjavio je Richard Brešković, direktor Sektora marketinga za privatne korisnike.

MAXtv korisnici koji su do sada imali SportKlub programe 1 do 6, koji prestaju biti dijelom ponude MAXtv-a, od 1. kolovoza dobivaju u zamjenu sadržajnije ArenaSport programe 7 do 10 čime uz nastavak prijenosa engleskog Premiershipa koji se od ove sezone emitira na ArenaSportu dobivaju i UEFA Ligu prvaka.

Sve utakmice HNL-a na MAXsport kanalu prenosit će se u najvišoj HD kvaliteti s obzirom da je HT osigurao povezanost stadiona optičkom infrastrukturom sa gigabitnim linkovima, čime su već sad ispunjeni preduvjeti i za buduće prijenose u 4k kvaliteti koje povremeno možemo očekivati već i u novoj sezoni.