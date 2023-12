Visoki zahtjevi za tim

Oči svijeta Formule 1 bile su uprte u Abu Dhabi 26. studenog 2023., kada su se trkaći timovi vratili na stazu Yas Marina – po 15. put – uoči Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, posljednje utrke u sezoni 2023.

Kao što je bio slučaj prije svake utrke, radionica Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-a radila je punom parom u danima i satima koji su prethodili akciji na stazi. Mehaničari su pažljivo pripremali trkaće bolide kako bi bili sigurni da su u savršenom stanju. Čak i tijekom treninga tim radi razne prilagodbe na automobilu, poput ovjesa i aerodinamike, u nastojanju da poboljša performanse. Popravak bilo kakve štete koju je bolid pokupio tijekom prethodne utrke još je jedan primjer mnogih vitalnih zadataka koje momčad mora poduzeti kako bi težila maksimalnim performansama. Dok sat odbrojava do sljedeće utrke, 60 tehničkog osoblja – od kojih 22 mehaničara, a ostali inženjeri i tehničari u radionici – moraju nastaviti svoj vrlo važan posao s apsolutnom preciznošću.

Nitko to ne zna bolje od Matta Deanea, glavnog mehaničara Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-a. “Područje radionice je dinamičan i kritičan dio vikenda utrke Formule 1, gdje pažljivo planiranje i precizna izrada od strane tima mogu imati presudan utjecaj na ishod utrke. Cijeli tim je pod ogromnim pritiskom i suočen je s velikim brojem izazova. Gusti rasporedi tijekom trkaćih vikenda, suočavanje s različitim vremenskim zonama, promjenjivi vremenski uvjeti i visoke razine stresa samo su neki od čimbenika koji utječu na naš svakodnevni rad i zahtijevaju visok stupanj otpornosti. Ipak, strast prema sportu i ljubav prema detaljima ključni su elementi našeg posla. Moramo biti iznimno orijentirani na detalje ako želimo osigurati da je trkaći bolid u savršenom stanju,” kaže Matt Deane.

Precizni mehaničari zahvalni su na pouzdanim akumulatorskim alatima

Stoga je važno da se glavni mehaničar i njegov tim mogu 100 posto osloniti na svoje Einhell proizvode, kao službenog stručnjaka za alate. Kao što se Deane prisjeća, “Einhell je bio savršeno pripremljen za svoj ulazak u ovogodišnju kampanju Formule 1. Prije početka sezone imali smo opsežnu obuku o proizvodima s Einhellovim razvojnim stručnjacima i bili smo u mogućnosti opremiti našu garažu bežičnim napajanjem koje nam je također ponudilo vrhunsku izdržljivost i fleksibilnost.” To je zato što pouzdani alati osiguravaju sigurnost u dinamičnim situacijama u boksu, gdje svaka radnja treba biti precizna.

“Sa svojom Power X-Change platformom, Einhell nam nudi prednost korištenja iste baterije za više alata. To znači da možemo raditi brže i učinkovitije u cjelini,” objašnjava Matt Deane, dodajući: “U okruženju Formule 1 stalno koristimo Einhell alate, kao što je 36-voltni akumulatorski puhač lišća, u najtežim uvjetima. Trkaći bolidi stvaraju nevjerojatnu toplinu iz motora s unutarnjim izgaranjem i kočnica; govorimo o kočnicama koje mogu biti vruće i do 500 stupnjeva kada bolid uđe u boks. To znači da naši mehaničari moraju brzo ohladiti kočnice pomoću puhača za lišće kako bi osigurali da se kočnice i čeljusti ohlade što je brže moguće kako bi se izbjeglo zagrijavanje materijala kočnice do čeljusti. Mehaničari se tada mogu vratiti svojem poslu na trkaćem bolidu što je prije moguće. Vrijeme je ovdje kritičan faktor, jer imamo samo nekoliko minuta na raspolaganju u garaži tijekom kvalifikacija. Ovo funkcionira samo ako alati pružaju maksimalne performanse."

Kako se sezona bliži kraju, proizvođač “uradi sam” i vrtnog alata Einhell također razmišlja o prvoj godini svog partnerstva s Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-om. Dr. Markus Thannhuber, CTO Einhell Germany AG, vrlo je zadovoljan: „Naši stručnjaci iz razvojnog odjela u stalnom su kontaktu sa svojim kolegama iz Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-a. Inženjerima i mehaničarima dajemo najbolje alate za korištenje u vrlo zahtjevnim situacijama. Koristimo iskustvo stečeno iz boksa Formule 1 kako bismo poboljšali naše serijske proizvode. I u konačnici naši krajnji kupci izvlače najveću korist.”

O Einhell Germany AG

Einhell je vodeći proizvođač najsuvremenijih alata i opreme za kuću i vrt. Iz svog sjedišta u Landau/Isar (Bavarska), međunarodno uspješna tvrtka kontinuirano je širila svoju inovativnu akumulatorsku platformu Power X-Change i sada je tržišni lider u području akumulatorskih alata i vrtne opreme. Einhell je godinama postavljao nove standarde u pogledu izdržljivosti, performansi i sigurnosti. Einhell kupci cijene slobodu bežičnog rada za sve svoje “uradi sam” projekte, kao i izvrsnu vrijednost za novac koju Einhell proizvodi predstavljaju i prvoklasnu korisničku uslugu koju tvrtka nudi.

Pregled Formule 1: Einhell iza kulisa Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-a.

Kočnice se vrlo brzo hlade akumulatorskim puhačem lišća od 36 V kako bi se zahvati na bolidu čim prije odradili.

Akumulatorski puhač lišća od 36 V stalno se koristi u najtežim uvjetima.

Tijekom trkaćeg vikenda Formule 1, boks Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-a prepun je aktivnosti oko održavanja i pripreme trkaćeg bolida.

Matt Deane, glavni mehaničar Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-a, i njegov tim mogu se 100 posto osloniti na svoje Einhell proizvode, kao službenog stručnjaka za alate.

Dr. Markus Thannhuber, CTO Einhell Germany AG, vrlo je zadovoljan s partnerstvom.