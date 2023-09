Prvo na što ćemo pomisliti, zasigurno je selidba. Useljenje u novi prostor, osim što je izuzetno stresno, gotovo uvijek se odgađa i nikada nije u zadanom roku. Kako možemo utjecati na to? Jednostavno! Način gradnje i korištenje pravih građevinskih rješenja može dvostruko ubrzati ovaj proces. Wienerberger Profi i IZO Profi opeke mogu nam pomoći da ostvarimo upravo to. Opeka koja donosi inovativan način gradnje koji jamči sigurnost i kvalitetu, uštedu vremena i novca te razinu života o kakvoj svaka obitelj sanja.

Porotherm Profi i IZO Profi opeka sa superiornim toplinskim karakteristikama namijenjena je za gradnju energetski efikasnih objekata kao što su gotovo nul energetske i pasivne kuće. Radi se o precizno brušenoj, veliko formatnoj opeci za dvostruko bržu gradnju. Vanjski zidovi građeni Porotherm IZO Profi opekom punjenom kamenom vunom u cijelosti dolaze bez dodatnog sustava vanjske toplinske izolacije. Zidovi od Porotherm opeke su jedinstveni u tome što nude visoku toplinsku izolaciju s jednako visokim svojstvima akumulacije topline tako što zadržavaju visoku temperaturu i vraćaju ju natrag samo kad vanjska temperatura padne.

Dvostruko brža gradnja

Jedna od glavnih prednosti Wienerberger Profi i IZO Profi opeke je brzina gradnje. Da li vam se ikada dogodilo da ste se trebali useliti u svoj savršen dom, no zbog niza faktora koji utječu na brzinu gradnje, vaša se selidba prolongirala za nekoliko mjeseci pa čak i godina? Sigurni smo da se ovakve situacije događaju gotovo svakog dana. Uz pomoć modernih građevinskih proizvoda, gradnja može biti dvostruko brža od klasične. Brža gradnja ostvaruje se zahvaljujući inovativnom načinu gradnje bez korištenja morta, a umjesto toga koristi se Porotherm Dryfix.extra. Danas, kada živimo ubrzanim tempom života, ovakav se način gradnje čini idealnim jer omogućava brže useljenje, a osobito u situacijama kada ne želite plaćati troškove najma ili širite obitelj te se želite što prije useliti u svoj dom. Zamislite da vaš savršen dom, od skice do gotovog rješenja postane znatno brže nego ste očekivali! S Wienerbergerovim rješenjima to je moguće.

Manji troškovi režija te zdrav i siguran dom

Wienerberger IZO Profi opeka štedi novac na više načina. Čuva energiju i smanjuje troškove grijanja i hlađenja, no isto tako snižava troškove gradnje. Uz manji broj radnika i kraće vrijeme zidanja, te zbog izbjegnutog troška morta, ukupni trošak izgradnje znatno je niži. Wienerberger Profi i IZO Profi opeka može pomoći u osiguravanju optimalne mikroklime u vašem domu. Opeka je proizvedena od prirodne i trajne gline što joj omogućuje da zadržava optimalnu vlažnost te osigurava zdravu i ugodnu klimu u prostoru, a pritom u sebi ne sadrži štetne tvari i ne šteti okolišu. Porotherm proizvodi ne sadrže tvari koje bi isparavanjem ugrozile zdravlje ukućana.

Trajna vrijednost i zajamčena kvaliteta

Wienerberger Porotherm Profi i IZO Profi opeke sinonim su za trajne investicije – pružajući vam vrijednost, efikasnost i pouzdanost danas, sutra i u desetljećima koja dolaze. Bez obzira na to gradite li kuću ili poslovni prostor, naša je misija osigurati da vaša investicija traje i da vam pruža sreću i zadovoljstvo kroz godine koje dolaze.

Sve informacije o Wienerberger Profi i IZO Profi proizvodima pronađite na Wienerberger web stranici wienerberger.hr.