Drugi Pogača Fest u znaku 20 godina Veselih Šokica i okusa koji spajaju tradiciju i budućnost

Pogača Fest počinje u subotu u 10 sati svečanom povorkom s 20-metarskom šokačkom pogačom, upečatljivim prizorom koji će biti prijavljen za Guinnessovu knjigu rekorda. Tijekom dana posjetitelje očekuju degustacije, kulturno-umjetnički nastupi, povorka konjanika i hrvatskih ovčara, povorka bajkera i bogat glazbeni program uz Vesele Šokice i Tamburaški sastav SAN. Vrhunac zajedništva donosi u 14 sati veliko šokačko kolo, nakon čega slijedi proglašenje pobjednika u izboru najbolje pogače koje će predvoditi poznati chef Tomislav Špiček, te podjela zahvalnica.

Posebnu simboliku ovogodišnji festival nosi jer se obilježava i 20. rođendan ženske pjevačke skupine Vesele Šokice, koje su svojim entuzijazmom inicirale postupak zaštite šokačke masne pogače, ovog vrijednog dijela kulinarske baštine. Upravo njihova ideja danas spaja Prošlost i Budućnost – od starih recepata naših baka do novih interpretacija koje tradiciju približavaju mladim generacijama.

Šokačka masna pogača mnogo je više od običnog peciva – ona je simbol bogate slavonske tradicije, okus djetinjstva i nezaobilazan dio svakog obiteljskog okupljanja. Poznata po svojoj mekoći, masnoći i neodoljivom mirisu, stoljećima hrani tijelo i dušu Slavonaca. Na Pogača Festu posjetitelji će imati priliku kušati je u različitim varijantama – od klasičnih do suvremenih, svaka sa svojom posebnom pričom.

Prošle godine, na prvom izdanju Pogača Festa, Slavonski Brod ugostio je izlagače iz četiri županije, a Trgom Ivane Brlić Mažuranić vladali su mirisi svježe pečenih pogača. Posebne nagrade osvojile su ekipe iz Kaniže, Velike Kopanice i Babine Grede, a odaziv publike i medijski interes pokazali su da je festival pogodio srce zajednice i otvorio vrata novoj tradiciji.

11. listopada 2025. | 10:00 – 15:00 sati | Trg Ivane Brlić Mažuranić, Slavonski Brod Dođite kušati, zaplesati i biti dio povijesti – možda i Guinnessove!