Donosimo programe i događanja do svibnja

U nastavku donosimo pregled programa koji nas očekuju u nadolazećim mjesecima.

JAZZ LAB

Jazz Lab ostaje jedna od najživljih programskih platformi Hrvatske glazbene mladeži. Program uključuje orkestralne probe, radionice s istaknutim jazz glazbenicima te koncerte mladih umjetnika. Probe se održavaju od 17 do 21 sat, a koncerti započinju u 20 sati.

VELJAČA

11. 2. od 17 do 21 – proba orkestar

18. 2. od 17 do 21– Filip Pavić radionica, jam session Pavić, Šantek i Jurin

25. 2. u 20 – Marko Momčilović koncert

OŽUJAK

4.3. od 17 do 21 – Maja Savić radionica

11. 3. od 17 do 21 – Luka Žužić radionica

18. 3. od 17 do 21– proba orkestar

25. 3. od 17 do 21 – Mario Bočić radionica

TRAVANJ

8. 4. od 17 do 21 – proba orkestar

15. 4. u 20 – Lajtman koncert

21.4. od 17 do 21 – Nikola Šantek radionica

22.4. od 17 do 21 – Valdemar Kušan radionica

23.4. od 17 do 21 – Jerko Jurin radionica

29. 4. od 17 do 21– proba orkestar

30. 4. – koncert za Svjetski dan jazza

SVIBANJ

13. 5. u 20 – Grožnjanske nade

Foto: Promo

MLADI ZA MLADE

Ciklus Mladi za mlade program je kojim Hrvatska glazbena mladež promovira najuspješnije mlade glazbenike – laureate natjecanja, dobitnike nagrada i istaknute studente umjetničkih akademija. Koncerti se održavaju u Maloj dvorani Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog.

Programi u 2026. godini:

3.ožujka 2026. u 19 sati

Laureati natjecanja

14.travnja 2026. u 19 sati

Zvijezde glazbenih škola

13.svibnja 2026. u 19 sati

Dobitnici Rektorove i Dekanove nagrade

26.svibnja 2026. u 19 sati

CEMAN orkestar – Orkestar mreže muzičkih akademija iz 11 zemalja Srednjoistočne Europe

Foto: Promo

FESTIVAL EKOLOŠKI OSVIJEŠTENE UŠI Vol. 2

Drugo izdanje festivala Glazba za ekološki osviještene uši održava se 11.4., 18.4., 24.4. i 25.4., programa u zajednici, u organizaciji Hrvatske glazbene mladeži s partnerima Udrugom bivših učenika ŠPUD-a, Zelenom mrežom aktivističkih grupa (ZMAG) i Pogonom Jedinstvo– Zagrebačkim centar za nezavisnu kulturu i mlade. Festival kroz koncertne i interdisciplinarne programe, radionice i tribine povezuje umjetnost i ekološku svijest, potičući mlade umjetnike i publiku na promišljanje održivosti i društvene odgovornosti kroz suvremeni glazbeni izričaj.

TJEDAN GLAZBE ZA MLADU PUBLIKU – VIVA VERDI

U sklopu Tjedna glazbe za mladu publiku održat će se program Tjedan glazbe – Viva Verdi, u srijedu 5. svibnja u 10:30 i 12:00 sati u Velikoj dvorani Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog. Program donosi priču o jednom od najvećih opernih skladatelja, Verdiu, kroz odabrane ulomke iz njegovih opera, uz stručno i pristupačno vodstvo muzikologinje i urednice Jane Haluza. Uz Zagrebačku filharmoniju pod ravnanjem dirigenta Tončija Bilića sudjeluju i učenici Umjetničke škole Franje Lučića i Umjetničke plesne škole Silvije Hercigonje, solisti Darija Auguštan, sopran, Lovre Gujinović, tenor, Toni Nežić, bas i Davor Nekjak, bariton; čime program objedinjuje glazbu, pokret i edukativni sadržaj prilagođen mladoj publici.

Foto: Promo

Ulazak u novu godinu potvrđuje raznolikost i kontinuitet djelovanja Hrvatske glazbene mladeži – od jazz radionica i koncerata, preko promocije mladih talenata, do tematskih festivala i edukativnih programa za djecu i mlade. Programi koji su već započeli i oni koji slijede pokazuju jasnu misiju: stvarati prostor susreta, učenja i vrhunske glazbe za novu generaciju izvođača i publike.

Hrvatska glazbena mladež podržava i projekt Kulturna iskaznica Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske s ciljem promicanja univerzalnog i raznovrsnog pristupa kulturi za mlade, stvaranje navika korištenja kulturnih sadržaja, stvaranje nove publike te jačanje postojećih kulturnih potreba koje će doprinijeti daljnjem razvoju kulturnog i medijskog sektora kao pružatelj usluga.

Vidimo se na koncertu!