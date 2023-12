Prošli tjedan su u klubu Boogaloo dodijeljene, sedme po redu, prestižne nagrade Ambasador za ostvarenja u elektroničkoj glazbi tijekom 2023. godine i to čak u 42 kategorije Hrvatske i regije. Noa Beach Club, smješten na najpoznatijoj party plaži Zrće na otoku Pagu, svakako najveći i jedan od najljepših klubova, od ovog je vikenda ponosni dobitnik hrvatske nagrade publike Ambasador u kategoriji Najbolji open air klub!

U ovogodišnjoj konkurenciji, Noa Beach Club nametnuo se upravo najboljom sezonom do sad, brojnim festivalima za koje se tražila ulaznica više, ali i dodatnim sadržajem koji je iz sezone u sezonu sve bogatiji. “Nagrada Ambasador, posebno jer je nagrada publike, znači nam jako puno i došla je kao potvrda najbolje sezone do sad. Ponosni smo što se model rada Noe i svega što nudimo prepoznaje. Radimo već godinama sustavno na kvaliteti ponude, sigurnosti naših posjetitelja, različitosti sadržaja i načinu poslovanja koji će biti prepoznat. Upravo to se i dogodilo, ovo su odlične vijesti”, rekao je Amar Fočo, generalni menadžer Noa Beach Cluba.

Noa Beach Club zaista se nametnuo svojim načinom rada kao klub koji diže ljestvicu na našim prostorima kad su ugostiteljstvo i clubbing u pitanju. Sezona 2024. spremna je već sad:

“Imamo posloženu iduću sezonu, doslovno svaki dan u kalendaru. To se u principu slaže odmah po završetku ljeta, nemamo mnogo prostora za odmor. I mogu vam reći da spremamo razna iznenađenja. Slažemo line up-ove naših najboljih festivala – Circus Maximus, Sunscape, Summertide, Seashell itd. Imat ćemo kao i uvijek jaka imena, još bolju i veću popratnu ponudu na plaži, te vjerujemo najbolji zalazak sunca i dogodine”, kaže nam Josipa Žižić Šaban, marketing manager Noa Grupe.

Ponuda Noa Beach Cluba koja izaziva jednak interes kao i festivali uključuje nezaboravne party brodove, yacht klub, dnevni i noćni VIP doživljaj, glamping resort, teretanu, zipline, velik izbor sportova na vodi kao i vrhunsku gastronomsku ponudu. Već spomenuti najbolji zalazak sunca i prirodne ljepote otoka Paga dodatan su plus za sve posjetitelje Noe.

Dokaz spremnosti, profesionalnosti i interesa publike je i činjenica da već sad u prosincu, ljubitelji Zrća i Noe kupuju ulaznice za iduću sezonu. Za prvomajski festival 2024. koji će se održati od 03. do 05. svibnja prodano je više od pola ponuđenih paketa – blind ulaznica + smještaj putem weba Noa Beach Cluba gdje sada, u postsezoni, možete pronaći povoljnije pakete ulaznica, smještaja i ostalog sadržaja za iduću godinu.

Sve o sezoni 2024., festivalima, party brodovima, ponudi smještaja, paketa i aranžmana u Noa Beach Clubu potražite na webu https://www.noa-zrce.com/en.