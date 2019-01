Uspješne Hrvatice kao glavne protagonistice lokalne Mastercardove kampanje

Što je zajedničko Riječanki Nikolini i Zagrepčanki Mireli? Strast koja im je promijenila živote

Strast. Ono što nas pokreće. Ljubav prema onome što volimo, ono što nas čini sretnima i ispunjenjima. Snaga koja nam omogućava da sve one probleme koji se naizgled čine nerješivim prebrodimo s lakoćom. Upravo je ta strast prema onom što radimo, strast koja pokreće i lokalnu Mastercardovu image kampanju u kojoj glavne uloge igraju dvije žene na prvu možda nepoznate široj javnosti. Sasvim obične „cure iz susjedstva“ koje u slobodno vrijeme gledaju filmove, posjećuju koncerte i muzeje, „uživaju“ u obiteljskim obvezama, ali se i bore sa svakodnevnim životnim izazovima. Žene koje se ne ističu ni po čemu posebnom, a opet su posebne jer su u jednom trenu odlučile slijediti svoje strasti i prepustiti se onome što vole, a ne onome što moraju. Mirela Kardašević i Nikolina Antić primjeri su uspješnih priča; priča u kojima prevladava strast prema onome što rade, a one najbolje potvrđuju onu staru kako moraš voljeti ono što radiš da bi bio uspješan. Ta strast, koja se nalazi u fokusu pokreta #StartSomethingPriceless koji je najnovija etapa u razvoju Mastercardove platforme Priceless, potiče ih da dijele svoja iskustva te budu nositelji pozitivnih promjena u svom životu i neposrednoj okolini. To je razlog zbog kojeg je Mastercard ovu priču odlučio posvetiti njima.

Nakon što je nekoliko godina bila jedna od odgovornih osoba za financije jedne od najpoznatijih hrvatskih političkih institucija, Nikolina Antić odlučila se okrenuti svojoj iskonskoj ljubavi prema gastronomiji. „Ako me pitate koji je bio glavni razlog zašto sam računalo odlučila zamijeniti tanjurom, a zašto svakodnevno više vremena provodim brinući o vilicama, noževima, stolovima, salvetama, a ne excel tablicama, odgovor je vrlo jednostavan. „U jednom trenu života, shvatila sam kako je moja strast prema novim stvarima i originalnim idejama jača od brojki. Kada to osvijestite, napravili ste pola posla!“, priča nam kroz smijeh Nikolina koju smo ulovili u društvu Scifidelity Orchestra u pripremama za snimanje upravo ove kampanje. Kada nije za radnim stolom ili na telefonu, Nikolina vodi brigu od jednom od najpoznatijih zagrebačkih restorana te o „vojsci“ ljudi koja svakodnevno osmišljava kreativne prezentacije tanjura. Vodeći se jednom od najpoznatijih krilatica kako ljubav ide kroz želudac, u svojoj se ponudi zagrebački RougeMarin nastoji odmaknuti od ustaljene ponude i na tanjure servirati domaće proizvode iz hrvatskih vrtova uz pomno birane namirnice.

U potpuno suprotnim, sportskim vodama, uspješno roni naša druga protagonistica Mirela Kardašević. Bivša plivačica koja je prije 8 godina profesionalnu karijeru zamijenila majčinstvom, u tridesetoj godini života odlučila se za hobi koji je u manje od godine dana prerastao u zlatnu svjetsku medalju u ronjenju na dah. I dok danas, uz brigu o dvoje djece, pomiče granice svoga tijela i uma i dalje ostaje „cura iz susjedstva“ predana svojoj iskonskoj strasti. Često ćete je vidjeti na bazenu u zagrebačkim Utrinama kako „klince koji dolaze“ uči tajnim vještinama savladavanja straha od vode, a kako i sama kaže „bitno je da se osjećate ispunjeno i sretno jer će tada i vaša djeca biti sretna“. Mireli element vode nikada nije bio stran jer su ju u djetinjstvu u vodu natjerali zdravstveni problemi, a danas ona pliva i roni s guštom. Briga o djeci i posao u marketinškoj agenciji ovoj magistrici međunarodnog poslovanja ne ostavljaju mnogo vremena, ali strast prema slobodi koju osjeća u vodi jača je od obveza pa svakodnevno barem sat vremena provodi u bazenu u kojem se osjeća kao doma.

