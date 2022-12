Svjetsko prvenstvo u nogometu omiljeno je natjecanje svih zaljubljenika u ovaj planetarno popularni sport, u kojem Hrvatska i njeni igrači bilježe uspjehe već niz godina. Uoči početka Svjetskog prvenstva u Katru, Coca-Cola je u suradnji sa Zračnom lukom Dr. Franjo Tuđman putnicima koji prolaze kroz Zračnu luku priredila nezaboravno nogometno iskustvo u kojem mogu uživati dok čekaju svoje letove. Navijačka postava Coca-Cole u Zračnoj luci nalazit će se do 6. prosinca 2022. godine, a putnike će od ulaska na aerodrom pa do ukrcaja u avion pratiti nogometni vizuali i rekviziti koji čine ovo jedinstveno Coca-Cola iskustvo.

Čarolija nogometa u zračnoj luci

Strastveno navijanje jedan je od temelja dobrog nogometa, stoga se i navijači često nazivaju 12. igračem. Kako bi pomogla navijačima pokazati svoj nogometni duh, Coca-Cola je na aerodromu postavila zid obećanja, na koji navijači mogu napisati svoje obećanje koje će ispuniti ako njihova reprezentacija pobjedi.

Igra bez granica

Za one koji preferiraju igrati, a ne gledati nogomet, tu je i sjedeći nogometni duel. Riječ je o inovativnoj postavi u kojoj dvoje ljudi na suprotnim stranama stola pokušava nogom zabiti loptu u gol, odnosno mrežu ispod klupe. Uz ovakvu zabavu, čekanje na let više neće biti dosadno, no pripazite da se ne zaigrate i zakasnite!

Osim duela, tu je i klasični stolni nogomet, omiljena igra u kojoj uživaju mlađi i stariji. Riječ je o umanjenoj inačici omiljenog sporta, koju mogu igrati dvije ili četiri osobe, a koja je nastala u ranim godinama prošlog stoljeća. Stolni nogomet prvi je put patentiran 1921. godine u Velikoj Britaniji, a modernizirana verzija s postavom igrača koju danas poznajemo nastala je u Španjolskoj 1937. godine. U različitim izvedbama, ova igra zabavlja ljubitelje nogometa već stotinjak godina, a Coca-Cola je po prvi puta njenu čarolija donijela u prostor aerodroma, gdje putnici mogu zaigrati stolni nogomet dok čekaju svoj let.

Ako se između nogometnog duela i stolnog nogometa želite prije leta opustiti i odmoriti, možete se posjesti na udobne nogometne klupe, koje nalikuju onima na nogometnim terenima u kojima sjede zamjenski igrači.

Recikliranje i navijanje

Već je poznato kako događanja u organizaciji Coca-Cole i briga za okoliš idu ruku uz ruku, stoga je Coca-Cola postavila i posebne kante za recikliranje plastičnih boca, u kojima putnici bacanjem plastika u lijevu ili desnu kantu pokazuju svoju podršku i predviđaju pobjednike nadolazećih utakmica.

Trajne uspomene s putovanja

Ne morate čekati slijetanje da počnete stvarati trajne uspomene s vašeg putovanja, Coca-Colin kutak za fotografije ima niz rekvizita za zabavne fotografije s obitelji i prijateljima. Uz rekvizite s hashtagovima #CocaColahr, #ČarobnoJeVjerovati, #ZAGexperience, #zagrebairport i #airportlife možete početi stvarati uspomene prije samog leta.

Dugogodišnja suradnja Coca-Cole i FIFA-e

Coca-Cola već dugi niz godina, točnije od 1974. surađuje s FIFA-om, organizatorom Svejtskog prvenstva, a od 1978. godine je i službeni sponzor natjecanja. Oglasi Coca-Cole od 1950. godine nalaze se na stadionima Svjetskog prvenstva, čime Coca-Cola pokazuje podršku nogometu, sportašima i navijačima. S ciljem širenja zajedništva i timskog duha ususret FIFA Svjetskom prvenstvu u nogometu, FIFA i Coca-Cola su u rujnu 2022. u Split doveli turneju FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola zahvaljujući kojoj je više od 5 tisuća posjetitelja imalo priliku uživo vidjeti najpoznatiji nogometni simbol trofej Svjetskog prvenstva.