Četiri godine društveno odgovornog projekta koji je probio granice Hrvatske i postao pokret i inspiracija

Upravo takvu priču već četiri godine piše Pokaži srce – projekt koji je prerastao u pokret i promijenio način na koji sport promišlja zdravlje, odgovornost i zajedništvo. Pokrenut 2022. godine na inicijativu PSK, u suradnji s Institutom za sportsku medicinu i unapređenje zdravlja te uz snažnu podršku Hrvatskog nogometnog saveza, danas s punim pravom nadilazi okvire klasične društveno odgovorne aktivnosti.

Jer Pokaži srce je od samog početka bila akcija.

U četiri godine provedbe, diljem Hrvatske obavljeno je više od 5.000 besplatnih liječničkih pregleda i konzultacija za mlade sportaše. Iza te brojke kriju se stvarne priče – otkriveno je više od deset ozbiljnih srčanih stanja, a pravovremenom reakcijom i daljnjom medicinskom obradom – potencijalno su spašeni i mladi životi.

I tu priča ne staje.

Kroz stotine edukacija o pružanju prve pomoći i reanimaciji, Pokaži srce širio je znanje koje u ključnim trenucima doslovno znači razliku između života i smrti. Jer pravilna i brza reakcija povećava šanse za preživljavanje za više od 70 posto. Organizirani su i stručni seminari te dva velika međunarodna simpozija koji su okupili vodeće liječnike i stručnjake iz najrazvijenijih europskih sportskih sustava.

Snaga ove inicijative odjeknula je i izvan Hrvatske – inspirirajući i UEFA na dodatni razvoj programa usmjerenih na zaštitu zdravlja sportaša. Istovremeno, i hrvatski regulatorni okvir napravio je važan iskorak: novi pravilnik o zdravstvenoj zaštiti sportaša stupa na snagu 26. ožujka 2026. – simbolično, na četvrtu obljetnicu pokretanja projekta.

No možda najveća snaga Pokaži srce leži tamo gdje je sve i počelo – u lokalnim zajednicama.

Projekt je rastao uz male klubove, terene i svlačionice gdje nastaju budući prvaci. Tamo gdje ljubav prema sportu počinje, gdje se uči što znači igrati za tim – i gdje briga o zdravlju mora biti jednako važna kao i rezultat.

Tu priču prepoznali su i oni najveći. Hrvatski reprezentativci, ambasadori projekta, svojim su primjerom pokazali što znači igrati srcem – na terenu i izvan njega. Među njima su i dobitnici nagrade Pokaži srce za najsrčanijeg reprezentativca, Luka Modrić i Ivan Perišić, koji su dodatno proširili poruku zajedništva, odgovornosti i istinske sportske veličine.

Danas, četiri godine kasnije, Pokaži srce zatvara jedno poglavlje – ali još snažnije otvara novo.

Projekt je prerastao u Udrugu Pokaži srce – dugoročno održivu platformu koja nastavlja razvijati aktivnosti usmjerene na zdravlje sportaša, edukaciju i promicanje pozitivnih društvenih vrijednosti. Od inicijative do pokreta. Od projekta do promjene.

U toj promjeni PSK ostaje ono što je bio od prvog dana – pokretač i srčani sponzor. Kao inicijator i jedan od ključnih donatora, uz kontinuiranu podršku partnera iz sportskog, medicinskog i medijskog sektora, PSK nastavlja ulagati u ono što je najvažnije: sigurniju budućnost sporta.

Jer pokazati srce ne znači samo igrati za pobjedu.

To znači stati uz suigrača. Reagirati na vrijeme. Brinuti jedni o drugima. Graditi zajedništvo koje nadilazi klubove, dresove i rezultate, znači graditi prvake.

To je ono što čini razliku.

Pokaži srce je pokret, to je promjena, ali i tek početak izvrsnih akcija.