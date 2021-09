CARDANO - ETHEREUM KONKURENT S VRLO VELIKIM POTENCIJALOM

Malo poznata kripto platforma Cardano, zajedno sa svojim tokenom ADA, postala je treća po veličini udjela na tržištu, odmah nakon Bitcoina i Ethereuma

Razlog tome je implementacija pametnih ugovora koji omogućavaju izradu distribuiranih aplikacija (dApps). Pametni ugovori su programi koji pokreću digitalni prijenos između strana kada su ispunjeni određeni uvjeti. Ne razlikuje se od redovnog, pisanog ugovora na papiru. Razlika leži u činjenici da pametni ugovori ne zahtijevaju posredstvo treće strane i mogu se programirati za automatsko izvršavanje kada su ispunjeni odgovarajući uvjeti. Osim toga, Cardano ima konkretan znanstveni pristup, posebice prilikom objavljivanja svojih nadolazećih svojstava. Cardano je napisan sofisticiranim programskim jezikom poznatom kao Haskell, koji također koriste banke i vlade. Upravo iz tog razloga došlo je do znatnog skoka cijene ADA tokena u posljednjih nekoliko tjedana. Cardano je najveća kriptovaluta koja koristi blockchain model “Proof Of Stake” ili model udjela.

No, što je zapravo Cardano? To je naziv tehnologije zasnovane na blockchainu koju je 2014. godine stvorila Cardano Foundation - neprofitna zaklada koju su osnovali programeri podrijetlom iz izvorne Ethereum platforme. Cardano namjerava integrirati kriptovalute u svakodnevni život građana i biti najkorišteniji blockchain na svijetu do 2050. Cilj zaklade je postati zlatni standard u javnim blockchainima i poslužiti kao osnova za sljedeću generaciju društvenih organizacija. Uz samu platformu, distribuirali su i računalo koje se oslanja na moć AI-a (umjetne inteligencije) za osiguranje tržišta kriptovaluta. To čini Cardano sigurnom i decentraliziranom kriptovalutom, jednom od najsigurnijih u svijetu. Upravo iz toga razloga, ona omogućava i samu izradu aplikacija na siguran i vrlo skalabilan način. Osim same sigurnosti i decentraliziranosti, ona dopušta i trgovanje matičnim kriptovalutama bez potrebe da se konvertiraju, čime trgovanje postaje potpuno transparentno i bezbolno.

Kako bi osigurao svoju mrežu, Cardano koristi Ouroboros-ov “Proof of Stake” (PoS) model koji omogućuje korisnicima da potvrde transakcije i zarade novostvoreni ADA coin. Iako možda ne obećava nove revolucionarne značajke koje bi mogle biti izvor inovativnih rješenja - ipak korisnici i programeri mogu očekivati privlačne optimizacije na temelju znanstvenih istraživanja i kompleksnih matematičkih provjera koda. Cardanov “Proof Of Stake” (PoS) model odgovorna je varijanta modela “Proof Of Work” (PoW) koje koriste Bitcoin i Ethereum. No, zašto je to zapravo tako? U modelu udjela ili PoS, programeri koji rade na sustavu nagrađuju se za provjeru transakcija i blokova. Dok, u modelu rada ili PoW, za sličan princip, izrada i provjera blokova zahtjeva visoku potrošnju električne energije. Uređaji koji se koriste za navedene akcije, troše se znatno brže što im krati sam vijek trajanja. PoS model za provjeru transakcija ili izradu blokova zahtijeva malo ili gotovo nimalo energije, a pojedinci s najdugovječnijim uređajem najviše su nagrađeni transakcijskim naknadama. Zbog ovog različitog mehanizma nagrađivanja, PoS se smatra zelenim modelom kriptovaluta, koji pomaže u smanjenju utjecaja na okoliš kriptovaluta. Potrošnja velikih količina energija, posebice dugoročno, može imati drastične posljedice na okoliš i atmosferu.

Pitanje koje se često vrti na društvenim mrežama i među kripto entuzijastima - hoće li Cardano ikada prestići Ethereum? U svakom slučaju, ima potencijal da na kraju čitave priče doista prestigne Ethereum. A primaran razlog tome je implementacija pametnih ugovora i korištenje modela “Proof Of Stake”. Sva tržišna kapitalizacija ADA tokena već postoji. ADA je bio "unaprijed rudaren" token, što znači da se ne mora raditi na stvaranju dodatnih blokova. Umjesto toga, vlasnici ADA-e mogu sudjelovati na mreži Cardano i "ulagati" svoje tokene, učinkovito ih zaključavajući na neko vrijeme, u nadi da će dobiti sljedeću nagradu. Što više "uloga" ima u ADA-i, veće su im šanse da dobiju sljedeći blok. PoS blokovi imaju nekoliko prednosti u odnosu na PoW blokove. A prije svega, troše daleko manje energije.

Cardano je svakako jedan od najperspektivnijih altcoina na trenutnom tržištu. Mnogi stručnjaci nagovještaju da će uskoro postati jedan od top tri diva - Bitcoin, Ethereum, Cardano; no ne samo po veličini već i po svojoj vrijednosti. Jedan je od razloga što je Cardano uveo pametne ugovore i funkcionira na principu PoS modela. Bez sumnje, Cardano se ove godine pokazao kao vrlo dobra investicija. Ako tražite sljedeću kripto valutu koja će “eksplodirati” na blockchain tržištu, tada je ADA možda najbolji izbor za vas. Promatrajući samo skok cijene koji se dogodio u posljednjih mjesec dana za gotovo 50%, možemo očekivati da će privući veliki broj novih investitora.