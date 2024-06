Pan-pek i Belje dva su poznata domaća lidera na području pekarstva odnosno prehrambene industrije, a u njihovim finim proizvodima uživamo već desetljećima. U Pan-peku ističu kako vole izazove i uvijek žele pružiti što kvalitetniji, cjelovitiji, kreativniji i ukusniji proizvod. Što to znači kada je u pitanju jedan od njihovih najpoznatiji proizvoda – motani burek sa sirom? Pitali su se to i sami i odlučili ga podići na stepenicu više, a za to im je bio potreban još jedan proizvod omiljen među generacijama i generacijama na našim prostorima, ABC krem sir.

Rezultatom su više nego zadovoljni!

ABC krem sir iz Belja sadrži samo tri sastojka – mlijeko, vrhnje i malo morske soli, a kako mu i samo ime kaže - neodoljivo je kremast i ukusan. Pan-pek motani burek radi se od vučenog tijesta i prema tradicionalnoj recepturi kako bi bio baš onakav kakav burek treba biti – hrskav, sočan, slastan i bogato punjen odabranim nadjevom.

Kada su se spojila ova dva proizvoda dobili smo Pan-pek burek s ABC sirom. Neodoljivo ukusan, hrskav izvana, kremast iznutra, s odličnom kombinacijom okusa i tekstura i pravi izbor u svako doba dana – ujutro, u podne ili navečer. Potražite ga već danas u Pan-pek pekarnicama i uživajte u jedinstvenom i posebnom gurmanskom doživljaju!

