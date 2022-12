Božićna euforija već se osjeća u zraku, a kupnja poklona u punom je jeku. Iako je to samo jedna od brojnih stvari na to do listi koju je potrebno obaviti tijekom blagdanskog razdoblja, BIPA se pobrinula da na jednom mjestu pronađete sve što vam je potrebno za darivanje vaših najmilijih. U trgovačkom centru City Centar One East u Zagrebu, do 24. prosinca očekuje vas prvi blagdanski BIPA pop up store - Božićni kutak, s odabranom ponudom božićnih poklona iz širokog asortimana proizvoda.

Darivanjem usrećujemo nama drage osobe, obitelj i prijatelje, ali i sebe. Nema ljepšeg osjećaja nego gledati oduševljenje druge osobe dok odmotava poklon koji je baš po njenom ukusu ili ga već dugo vremena priželjkuje. Kako bi kupnja prošla uz što manje stresa i bez čekanja u redovima, BIPA Božićni kutak sadrži atraktivne proizvode za svačiji ukus. U pop up store-u možete naći brojne proizvode poput poznatih parfema, dekorativne kozmetike kao i one za njegu lica, kose i tijela, ali i prigodne poklon setove, mirisne svijeće, nakit ili čestitke. Ako ste neodlučni oko izbora poklona, BIPA prodajni tim će vam svojim savjetima pomoći kako kupovina bila što jednostavnija i ugodnija.

U nastavku donosimo nekoliko ideja za idealnu božićnu shopping listu:

Parfemi kao nepogrešivi poklon za nju i njega

Ponekad može biti izazivan zadatak pronaći pravi miris za dragu nam osobu, ali zasigurno će se naći onaj idealan između atraktivnog izbora top sellera. U BIPA Božićnom kutku očekuje vas bogata ponuda ženskih i muških mirisa najpoznatijih svjetskih brendova kao što su Hugo, Dolce&Gabbana, Armani, Calvin Klein, Versace, Tom Tailor, Guess, Christina Aguilera i brojni drugi. Parfem je većini omiljen poklon i nepogrešiv izbor kada je darivanje u pitanju, stoga se prepustite istraživanju idealnog mirisa i iznenadite voljenu osobu.

Najpopularniji beauty proizvodi

Za sve nepobjedive koje neustrašivo kroče kroz svakodnevne izazove BIPA je pripremila bogatu ponudu beauty proizvoda i dekorativne kozmetika. Na policama BIPA Božićnog kutka mogu se naći poznati brendovi među kojima su Juliana, Aura, Bourjois, Max Factor, L’Oreal, Maybelline, Eveline i još mnoštvo drugih. Široki asortiman kozmetike inspirirat će vas što pokloniti dragoj osobi, ali i pronaći sitnicu kojom možete počastiti sebe. BIPA uvijek donosi najbolje iz beauty svijeta, a prodajni tim će vam pomoći u odabiru savršenog proizvoda s obzirom na tip kože i željeni look.

Odlične ideje za darivanje

Brojni poklon paketi i setovi s mirisnim svijećama poznatih brendova poput Glade i Khora, te Philips, Remington ili Braun beauty uređaji za njegu kose i osobnu higijenu pokloni su za svačiji ukus, a čekaju vas u BIPA Božićnom kutku! Specijalizirani dio BIPA asortimana najčešći je izbor kod odabira poklona, stoga obavezno dodajte neke od ovih proizvoda na listu poklona.

Kao dodatnu pogodnost BIPA je osigurala besplatno omatanje poklona u pakiranju po želji, a vikendima u poslijepodnevnim satima očekuje vas besplatno savjetovanje za njegu kože i pravilno nanošenje dekorativne kozmetike. U sklopu BIPA Božićnog kutka smješten je uređaj za analizu kože koji vam omogućava uvid u trenutno stanje kože na temelju kojeg ćete od BIPA tima dobiti stručne savjete za svakodnevnu njegu.

Ne čekajte zadnji trenutak, već požurite u City Centar One East i posjetite BIPA Božićni kutakgdje ćete pronaći savršene poklone za vaše najmilije koji će ih zasigurno razveseliti.