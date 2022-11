Bespoke Jet – elegantan pomoćnik za čist dom

No, staromodni usisavači s vrećicom već godinama gube na popularnosti, a zamjenjuju ih neke nove i praktičnije verzije uređaja kao što su bežični štapni usisavači koji danas predstavljaju najefikasnije, ali i najpraktičnije rješenje kada je u pitanju čišćenje stana ili kuće. Jedan od odličnih primjera je Bespoke Jet™ Complete, bežični štapni usisavač koji sadrži inovativnu tehnologiju, štedi energiju, osigurava jednostavno korištenje, a istovremeno stvara higijenski čisto i zdravo okruženje unutar doma. Međutim, na kojem principu rade sve njegove specifikacije, koju pametnu tehnologiju koristi i na koje ključne stavke treba obratiti pažnju otkrivamo vam u nastavku!

Moćne performanse u elegantnom izdanju

Funkcija svakog usisavača je čišćenje prostora, a kako bi taj proces bio kvalitetno odrađen važno je obratiti pažnju na sami sustav filtracije uređaja. Bespoke Jet sadrži sustav višeslojne filtracije s 99,999-postotnom učinkovitošću koji zadržava one najsitnije i „oku nevidljive“ čestice prašine. Takav sustav prvo razdvaja velike i srednje čestice prašine, a zatim ih Jet cyclone tehnologija dodatno odvaja kako bi se ta prljavština sigurno uklonila iz prostora. Jet Cyclone ima 27 otvora za dovod zraka što automatski smanjuje gubitak usisne snage i omogućava maksimalnu učinkovitost. Posljednja dva koraka obuhvaćaju perivi spremnik za prašinu koji blokira daljnje kretanje sitnih čestica, dok posebni filter za prašinu sprječava vraćanje tih čestica u okruženje. Snažan motor također igra bitnu ulogu kod usisavača, a ponajviše zbog toga kako bi osigurao zadovoljavajuće performanse za učinkovito korištenje uređaja. Tako Bespoke Jet štapni usisavač u sebi sadrži motor s tehnologijom digitalnog pretvarača koji ima ulaznu snagu od 580 W i tako omogućava 135.000 okretaja u minuti. Zahvaljujući tome, Bespoke Jet osigurava do 210 W usisne snage koja će dohvatiti sve naslage prašine ili druge sitne čestice koje neprimjetno zagađuju prostor, a uz poboljšane strukturne elemente motora kao što su stator, rotor i 3D ventilator uređaj je još lakši i praktičniji za korištenje.

Čišćenje i usisavanje često može biti vrlo zamorno, a posebice zbog toga što za vrijeme korištenja uređaja tijelo znamo staviti u neprirodan, pogrbljeni položaj. Bespoke Jet ističe se po svojem elegantnom dizajnu i laganom kućištu od svega 1,44 kilograma što omogućava jednostavno upravljanje, usisavanje, pomicanje i to bez velikog napora. Sadrži i podesivu teleskopsku cijev uz mogućnost modifikacije u tri različite veličine kako bi se uređaj prilagodio svakom korisniku. Ono što dodatno obogaćuje sami dizajn je i vrlo praktičan LCD digitalni zaslon na kojem su vidljive sve ključne informacije – od vremena čišćenja, statusa baterija i punjena, smetnji pa sve do vodiča za održavanje uređaja.

Svestran uređaj za čist dom

Kod štapnih usisavača praktičnije je i odlaganje uređaja, a uz današnji moderan dizajn nije ih potrebno skrivati po ormarima. Bespoke Jet sa sobom donosi i All-in-One Clean Station™ multifunkcionalnu postaju za čišćenje koja pruža tri ključne funkcije – učinkovito prazni spremnik za prašinu, sprječava izlazak sitnih čestica prašine te puni bateriju uređaja. Postolje funkcionira na način da odlaganjem usisavača automatski započinje punjenje baterije, a pritiskom gumba prazni se spremnik za prašinu koji uz pomoć Air Pulse tehnologije zadržava 99,999% sitne prašine dok istovremeno stvara zdravo i čisto okruženje u prostoru.

Ako se prisjetimo standardnih usisavača na žicu, osim što ih ponekad moramo premještati iz prostorije u prostoriju, moramo dodatno paziti da se ne isprepletemo u žicu ili usputno ne oštetimo zidove. Uz Bespoke Jet štapni usisavač, nema straha od žica jer sadrži dugotrajnu bateriju koja može čistiti do sat vremena bez prekida, a ako vam ipak treba nešto više vremena, tu je i zamjenjiva baterija. To je sasvim dovoljno za usisavanje cijele kuće ili stana, a kao dodatni benefit je potpuna sloboda kretanja uz visoku razinu efikasnosti. Za još efikasnije usisavanje i kako ne bi oštetili podove ili uništili omiljeni tepih, dostupni su i određeni nastavci. Dvostruka četka Jet idealna je za tvrde podove i tepihe, a opremljena je mekanim valjkom sa snagom od 4000 okretaja u minuti za temeljito skupljanje prašine i ostale prljavštine. Bespoke Jet je odlično multifunkcionalno rješenje koje spaja inovativnu tehnologiju, ergonomičan dizajn i super opcije za novu razinu čišćenja doma.

Kad se u cijelu priču o čistom i urednom domu uključe i kućni ljubimci, izazova je još i više. Svi oni koji imaju kućne ljubimce u svojim domovima znat će da naši krzneni prijatelji stvaraju dodatni posao kada je riječ o održavanju kuće čistom, osobito tijekom sezone linjanja – često ostavljajući tragove krzna i dlake na podu, namještaju, pa čak i na našoj odjeći. Bespoke Jet Pet nudi mnoštvo praktičnih funkcija koje vam pomažu stvoriti ugodnije i čišće okruženje za vas i vaše ljubimce. Svi Jet proizvodi dolaze s alatom za "kućne ljubimce", koji kombinira gumenu mlaznicu i čekinje kako biste uklonili muku s uklanjanjem ružnih dlaka kućnih ljubimaca.

Neka Vaš dom bude opremljen najnovijim Samsung uređajima koje će unijeti lakoću i kvalitetu u Vašu svakodnevicu. Uživajte u nevjerojatnoj ponudi i ostvarite popust do 30% za kupovinu Bespoke Jet usisavača do 6.11.2022. ili do isteka zaliha. Za više informacija posjetite https://www.samsung.com/hr/offer/smart-saving-2022/